Niçin iPad? Apple, bu soruya yeni sayfasıyla yanıt veriyor

Kısa bir süre önce Galaxy S4'ün tanıtımıyla birlikte iPhone için "Niçin iPhone" sayfası hazırlayan Apple, şimdi de benzer sayfayı tablet pazarının lideri durumunda olan ancak son zamanda Android'li tabletlerden dolayı pazar payı azalan iPad için de hazırladı.

"iPad ile iPad Mini, eşi benzeri olmayan ikili" mottosuyla tüketicilere seslenen Apple, milyonlarca kullanıcının iPad'i sevme nedenleri onu size de sevdirecek diyerek iPad'in öne çıkan taraflarını satır satır kaleme almış.

İşte o sayfada yer alan yazılardan birkaçı...

"iPad'i seveceğinizi düşünen sadece biz değiliz."

İnsanlar iPad'i kullanmayı seviyor. Biliyoruz çünkü öyle söylüyorlar. J.D. Power and Associates'in yaptığı bir çalışmaya göre Apple, tablet alanında müşteri memnuniyeti en yüksek firma olmayı başardı. Amerika Tüketici Memnuniyeti Endeksi de kişisel bilgisayar alanında (tabletler dahil) Apple'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Tüketicilerin iPad'i bu kadar fazla sevmesi, iPad ile daha nice şeyler yapmaları anlamına geliyor. Bunlardan birkaç örnek:

Tablet internet trafiğinin %81'i iPad'den geliyor.

Fortune 500 şirketlerinin %95'i iPad'i deniyor ya da kullanıyor.

Birleşik Devletlerdeki okulların %65'i iPad'i deniyor ya da kullanıyor.

"Sadece iPad, kendisine özel tasarlanan, uygulamalara sahip."

iPad'i için özel geliştirilen 300,000'den fazla uygulama sayesinde iPad ile yapabileceklerinizin sınırı yok. Bu uygulamalar, büyük ekrana ölçeklendirilmiş telefon uygulamaları değil. Her biri, iPad'in sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanan güçlü uygulamalar. Ve iPad ile iPad Mini öyle dikkatli tasarlandık ki, tüm uygulamalar her iki cihazda da çalışabilmekte.

"Güzel tasarlandı. Güzel çalışıyor."

Alüminyum ve cam gibi yüksek kaliteli malzemeleriyle iPad ve iPad Mini zarifçe tasarlandı. Bunu söylemek için onlara sadece bakmanız bile yeterli. Fakat ilk dokunuşla birlikte, gözlerinizin gördüğünden çok daha fazlasına sahip olduğunu farkedeceksiniz. Bunun için Apple tasarımcıları ve mühendisleri hem içiyle hem de dışıyla mükemmel bir cihaz ortaya koyabilmek için birlikte çalıştılar. Apple yapımı güçlü yongalar ve sunduğu grafikler ile iPad'in gerçek güzelliğinin ne kadar kadar şaşırtıcı yeteneği olabileceğini görebilirsiniz.

İki büyük boyut. İki göz kamaştırıcı ekran.

iPad'in iki farklı boyutu var. Her ikisi de kendi boyutlarında güzel. Retina Ekranlı iPad, 9.7 inçlik ekranında 3.1 milyon piksele sahip. Yani gözünüz pikselleri ayırt edemez ve gördüğünüz her şey keskin ve gerçek hayattaki gibidir. iPad Mini'nin ekranı ise parlak, canlı ve iPad için geliştirilen uygulamalar için mükemmel bir kanvas.

"Siz devam ettikçe, devam edecek pil."

iPad size sadece daha fazlasını yapabilmeyi sunmaz, size daha uzun süre yapabilme imkanı da verir. İnce tasarıma ve inanılmaz performansı sahip olsa bile, iPad hayret verici 10 saatlik pil ömrüne sahiptir. İlk iPad'den bu yana, uzun pil ömrü, iPad'i iPad yapan nedenlerden sadece biridir. Ve bugün, iPad'i daha hızlı ve daha güçlü olması için tasarlamış olsak dahi, bu gerçek hala değişmedi.

"Eğlenmek için milyonlarca yol. Tek güvenilir kaynaktan."

Yükleyebileceğiniz daha fazla uygulama, müzik, film ve TV şovları; iPad'i daha da mükemmel kılar. iPad ile tüm içerikleriniz tek bir güvenilir kaynaktan gelir: Apple. iTunes Store, dünyanın en büyük ve en güvenilir eğlence mağazasıdır. Ve App Store, iPad'e özel 300,000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapar ki bu uygulamaların tamamı Apple tarafından onaylanmış, kötü amaçlı yazılım olmadığı garanti altına alınmıştır. Diğer mobil platformlarda, çok sayıda bölünmüş mağaza seçenekleri her cihazdan erişilebilir olmayı zorlaştırır, geliştiriciyi hayal kırıklığına uğratır ve güvenlik risklerini ortaya çıkarır.

iCloud içeriklerinizi tüm cihazlarınıza gönderir

iCloud, iPad kullanım deneyiminizi daha öteye taşıyor. Müziklerinizi, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, elektronik postalarınızı, rehberinizi, takviminizi, dökümanlarınızı depolar ve kablosuz olarak tüm cihazlarınıza gönderir. Ve Fotoğraf Yayını, herhangi bir iOS cihazınızda çektiğiniz fotoğrafınızın, Mac ve PC'nin de bulunduğu tüm cihazlarınızdan görüntülenebilmesini sağlar. iCloud, uygulamalarınıza da sorunsuz şekilde entegre edilmiştir. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin her an güncel kalırsınız. Sizin yapmanız gereken tek şey, hiçbir şey yapmamak.

Bunların dışında iPad'in iSight kamerası, iOS 6 işletim sistemi, hızlı kablosuz bağlanabilirlik ve "iPad, çok özel bir şeyle geliyor: gerçek bir insandan destek" mottosuyla satış sonra hizmetlerinden bahsedildiği "Niçin iPad" sayfasına burada ulaşabilirsiniz.