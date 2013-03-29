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Niçin iPad? Apple, bu soruya yeni sayfasıyla yanıt veriyor

6 yıl
1,6b
1
52
iPad
Shady
Haber Editörü
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Niçin iPad? Apple, bu soruya yeni sayfasıyla yanıt veriyor
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Kısa bir süre önce Galaxy S4'ün tanıtımıyla birlikte iPhone için "Niçin iPhone" sayfası hazırlayan Apple, şimdi de benzer sayfayı tablet pazarının lideri durumunda olan ancak son zamanda Android'li tabletlerden dolayı pazar payı azalan iPad için de hazırladı.

"iPad ile iPad Mini, eşi benzeri olmayan ikili" mottosuyla tüketicilere seslenen Apple, milyonlarca kullanıcının iPad'i sevme nedenleri onu size de sevdirecek diyerek iPad'in öne çıkan taraflarını satır satır kaleme almış.

İşte o sayfada yer alan yazılardan birkaçı...

"iPad'i seveceğinizi düşünen sadece biz değiliz."

İnsanlar iPad'i kullanmayı seviyor. Biliyoruz çünkü öyle söylüyorlar. J.D. Power and Associates'in yaptığı bir çalışmaya göre Apple, tablet alanında müşteri memnuniyeti en yüksek firma olmayı başardı. Amerika Tüketici Memnuniyeti Endeksi de kişisel bilgisayar alanında (tabletler dahil) Apple'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Tüketicilerin iPad'i bu kadar fazla sevmesi, iPad ile daha nice şeyler yapmaları anlamına geliyor. Bunlardan birkaç örnek:

  • Tablet internet trafiğinin %81'i iPad'den geliyor.
  • Fortune 500 şirketlerinin %95'i iPad'i deniyor ya da kullanıyor.
  • Birleşik Devletlerdeki okulların %65'i iPad'i deniyor ya da kullanıyor.

"Sadece iPad, kendisine özel tasarlanan, uygulamalara sahip."

iPad'i için özel geliştirilen 300,000'den fazla uygulama sayesinde iPad ile yapabileceklerinizin sınırı yok. Bu uygulamalar, büyük ekrana ölçeklendirilmiş telefon uygulamaları değil. Her biri, iPad'in sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanan güçlü uygulamalar. Ve iPad ile iPad Mini öyle dikkatli tasarlandık ki, tüm uygulamalar her iki cihazda da çalışabilmekte.

"Güzel tasarlandı. Güzel çalışıyor."

Alüminyum ve cam gibi yüksek kaliteli malzemeleriyle iPad ve iPad Mini zarifçe tasarlandı. Bunu söylemek için onlara sadece bakmanız bile yeterli. Fakat ilk dokunuşla birlikte, gözlerinizin gördüğünden çok daha fazlasına sahip olduğunu farkedeceksiniz. Bunun için Apple tasarımcıları ve mühendisleri hem içiyle hem de dışıyla mükemmel bir cihaz ortaya koyabilmek için birlikte çalıştılar. Apple yapımı güçlü yongalar ve sunduğu grafikler ile iPad'in gerçek güzelliğinin ne kadar kadar şaşırtıcı yeteneği olabileceğini görebilirsiniz.

Niçin iPad? Apple, bu soruya yeni sayfasıyla yanıt veriyor

İki büyük boyut. İki göz kamaştırıcı ekran.

iPad'in iki farklı boyutu var. Her ikisi de kendi boyutlarında güzel. Retina Ekranlı iPad, 9.7 inçlik ekranında 3.1 milyon piksele sahip. Yani gözünüz pikselleri ayırt edemez ve gördüğünüz her şey keskin ve gerçek hayattaki gibidir. iPad Mini'nin ekranı ise parlak, canlı ve iPad için geliştirilen uygulamalar için mükemmel bir kanvas.

"Siz devam ettikçe, devam edecek pil."

iPad size sadece daha fazlasını yapabilmeyi sunmaz, size daha uzun süre yapabilme imkanı da verir. İnce tasarıma ve inanılmaz performansı sahip olsa bile, iPad hayret verici 10 saatlik pil ömrüne sahiptir. İlk iPad'den bu yana, uzun pil ömrü, iPad'i iPad yapan nedenlerden sadece biridir. Ve bugün, iPad'i daha hızlı ve daha güçlü olması için tasarlamış olsak dahi, bu gerçek hala değişmedi.

"Eğlenmek için milyonlarca yol. Tek güvenilir kaynaktan."

Yükleyebileceğiniz daha fazla uygulama, müzik, film ve TV şovları; iPad'i daha da mükemmel kılar. iPad ile tüm içerikleriniz tek bir güvenilir kaynaktan gelir: Apple. iTunes Store, dünyanın en büyük ve en güvenilir eğlence mağazasıdır. Ve App Store, iPad'e özel 300,000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapar ki bu uygulamaların tamamı Apple tarafından onaylanmış, kötü amaçlı yazılım olmadığı garanti altına alınmıştır. Diğer mobil platformlarda, çok sayıda bölünmüş mağaza seçenekleri her cihazdan erişilebilir olmayı zorlaştırır, geliştiriciyi hayal kırıklığına uğratır ve güvenlik risklerini ortaya çıkarır.

iCloud içeriklerinizi tüm cihazlarınıza gönderir

iCloud, iPad kullanım deneyiminizi daha öteye taşıyor. Müziklerinizi, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, elektronik postalarınızı, rehberinizi, takviminizi, dökümanlarınızı depolar ve kablosuz olarak tüm cihazlarınıza gönderir. Ve Fotoğraf Yayını, herhangi bir iOS cihazınızda çektiğiniz fotoğrafınızın, Mac ve PC'nin de bulunduğu tüm cihazlarınızdan görüntülenebilmesini sağlar. iCloud, uygulamalarınıza da sorunsuz şekilde entegre edilmiştir. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin her an güncel kalırsınız. Sizin yapmanız gereken tek şey, hiçbir şey yapmamak.

Bunların dışında iPad'in iSight kamerası, iOS 6 işletim sistemi, hızlı kablosuz bağlanabilirlik ve "iPad, çok özel bir şeyle geliyor: gerçek bir insandan destek" mottosuyla satış sonra hizmetlerinden bahsedildiği "Niçin iPad" sayfasına burada ulaşabilirsiniz.


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Hüsnü008 6 yıl en beğenilen
telefonda android ve ios tamam fakat tablette sadece ios, bunu kimse inkar edemez, 2 işletim sistemindede hem telefon hemde tablet kullanmış biri olarak söylüyorum...
telefonda android ve ios tamam fakat tablette sadece ios, bunu kimse inkar edemez, 2 işletim sistemindede hem telefon hemde tablet kullanmış biri olarak söylüyo...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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ottmn 6 yıl
Stabilite,uzun pil ömrü,sağlamlık,şıklık tamam bunlara bakıp ipad almak istiyorum sonra sd card takılmadığı,usb çıkışı olmadığı,hdmi çıkışı olmadığı,film,müzik atmak için pc ye bağlamak gerektiği,özelleştirmeye müsade etmediği aklıma geliyor ve yine android e kayıyorum.
Bütün bu yazdığım sd card,hdmi,usb olaylarını dahili olarak sunsalar işte ozaman gerçekten benim gibi düşünen kimse android tabletlerin yüzüne bakmaz.Benim düşüncelerim bu yönde
Stabilite,uzun pil ömrü,sağlamlık,şıklık tamam bunlara bakıp ipad almak istiyorum sonra sd card takılmadığı,usb çıkışı olmadığı,hdmi çıkışı olmadığı,film,müzik ...
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4 Yanıt Yanıtla +15
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__Nikolaus__ 6 yıl
Gecende ipad miniyi canli gordum , tasarimi inceligi falan cok hosuma gitti. Sahsen su an olsa nexus 7 yerine ipad mini alirdim , zaten telefonum android tablette de ayni isletim sistemini tercih etmem sacma bir karardi
Gecende ipad miniyi canli gordum , tasarimi inceligi falan cok hosuma gitti. Sahsen su an olsa nexus 7 yerine ipad mini alirdim , zaten telefonum android table...
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Güven* 6 yıl
Apple her konuda ustun zaten
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seconder77 6 yıl
telefonlarda android taraftarıyım
ama tablette kesinlikle ipad
şuan ipad'in kullanım stabiletisine ve zevkine ulaşmış bir tablet yok
üretsinler alırız o ayrı konu
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berke_han 6 yıl
Tablet almayı düşünüyorum aklıp hemen ipad'e gidiyor sonra harici disk takılmadığını, hafıza kartı ile bellek artırma yapılamadığı aklıma gelince soğuyorum,apple'ın bu kaprislerine katlanmam deyip android tabletlere yöneliyorum. Tamam, şık, stabil ama bunlar işimi görmeye yetmiyor
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osmanefeozkan 6 yıl
Rakipler solladı ya tutuştunuz demi :)
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emrahgk 6 yıl
Bende Telefonda android ama tablette ipad mini kullanıcısıyım.
Verdiğim en iyi kararlardan biri diyebilirim ipad mini
Taşınma rahatlığı ve hafiflik , yatarken bile tek elle kullanılabilmesi
uzun pil ömrü , Rael racing 3 te normal ipadlerden kullanım kolaylığı ile nerdeyse rakip tanımyıorum , oyuna beklerim
1 Yanıt Yanıtla +3
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1/2mv2 6 yıl emrahgk
emrahgk
Bende Telefonda android ama tablette ipad mini kullanıcısıyım.
Verdiğim en iyi kararlardan biri diyebilirim ipad mini
Taşınma rahatlığı ve hafiflik , yatarken bile tek elle kullanılabilmesi
uzun pil ömrü , Rael racing 3 te normal ipadlerden kullanım kolaylığı ile nerdeyse rakip tanımyıorum , oyuna beklerim

Hocam bu saydiginiz sebepleri bende seviyorum fakat herkes retina yok cok kotu diyip beni korkutuyor bende almakta tereddut ediyorum
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saylia 6 yıl
XanthiN
Tablette kesinlikle ipad

aynen katiliyorum. telefonda android, tablette ipad.
sirf, bi uygulamada iken 4 parmakla minciklayip uygulamayi kapatmasi ve galeride gezinme deneyimi icin bile ipad alabilirim. bu dedigim yerler sistemin ne kadar stabil oldugunu gösteriyor.
ipadlerde de, miniler gibi cerceveyi daraltip cihazi kücültseler süper olur.(ama herhalde o zaman da 10 saat gidecek pili koyamazlar)
soru: acaba, iosden oyun yada uygulama kaldirildiginda sisteme yerlesen kalintilar da siliniyor mu. bilgisi olan arkadaslardan cevap rica ediyorum. (androidde veriyi sil yapip silinebiliyor)
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Lord Melkor 6 yıl saylia
saylia
XanthiN
Tablette kesinlikle ipad

aynen katiliyorum. telefonda android, tablette ipad.
sirf, bi uygulamada iken 4 parmakla minciklayip uygulamayi kapatmasi ve galeride gezinme deneyimi icin bile ipad alabilirim. bu dedigim yerler sistemin ne kadar stabil oldugunu gösteriyor.
ipadlerde de, miniler gibi cerceveyi daraltip cihazi kücültseler süper olur.(ama herhalde o zaman da 10 saat gidecek pili koyamazlar)
soru: acaba, iosden oyun yada uygulama kaldirildiginda sisteme yerlesen kalintilar da siliniyor mu. bilgisi olan arkadaslardan cevap rica ediyorum. (androidde veriyi sil yapip silinebiliyor)

İpsda da veriyi sil var kullanımdan kaldır app i görürsün ama oyunu yükşersen eski verinin olöa ihtimali yinede yüksek icloud sağ olsun :)i
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DaRKFoRCeS 6 yıl
amerikayı sevmem ama iPad i tavsiye ederim. Hatta bir tanıdık satın aldı. iphone uda pek sevmem ama ios un android den güvenli olduğu kesin kullandığım telefonda android var.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
iTunes u övmüşler
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Doanc4n 6 yıl
Telefon konusu tartışmaya açıktır fakat tablet konusunda ipad kalitesine yaklaşmış tablet henüz üretilmedi. Malzeme ve ekran kalitesi, uygulama zenginliği ile ipad tartışmasız bir numara. Bunu samsung note n8005 den ipad 4 e geçmiş biri olarak söylüyorum.
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Nerevarine 6 yıl
O değil de Mini iPad 128 gb hafızalı çıkacak mı acaba? Tek merak ettiğim şey bu.
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K.can.tas 6 yıl
Tablet konusunda apple ın üstüne tanımam
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cagataykoroglu 6 yıl
Çünkü Apple paraya doymuyor. Bu yüzden yeni iPad :D
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J0K3R61 6 yıl
yigidi oldurun ama hakkini yemeyin tablette herturlu ipad lider bu su goturmez bi gercek.
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