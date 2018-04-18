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Nike Flyprint teknolojisi ile 3D baskılı ilk ayakkabı üretildi

3D baskılı kumaş teknolojisi Nike Flyprint ile üretilen ilk performans ayakkabısı tanıtıldı. Flyprint, sporcular için en faydalı tasarımı en kısa sürede ve en iyi şekilde üretmeyi sağlıyor
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Nike’ın son dönemdeki önemli Ar-Ge çalışmalarından birisi olan 3D baskılı kumaş teknolojisi, Flyprint adıyla ayakkabılarda yer almaya hazır. Flyprint, performans ayakkabısı kumaşı olarak kullanılacak.

Nike Flyprint nedir?

Nike Flyprint ayakkabı kumaşları, üç boyutlu modelleme (SDM) kullanılarak üretiliyor. Flyprint ayakkabı kumaşlarının üretim süreci sporcu verilerinin edinilmesiyle başlıyor. Ardından bu veriler, malzemenin ideal bileşimini doğrulamak için hesaba dayalı tasarım araçları kullanılarak bilgisayarda hesaplanıyor. En son aşamada bu bilgiler ortaya çıkan nihai kumaşın üretiminde kullanılıyor.

Bu süreç bir yandan Nike’ın dijital kumaş geliştirme çalışmalarına katkıda bulunurken, diğer yandan başarılı performans çözümlerine ulaşmak için makinelerin kişiye özel olarak modifiye edilmesini sağlıyor.

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Performans baskısı sayesinde Nike artık çok daha ince ve çok daha hızlı üretim yapabiliyor. Önceki üretim yöntemlerine kıyasla prototip geliştirmek artık 16 kat daha hızlı hale gelmiş durumda.

3D kumaşın geleneksel 2D kumaşlara kıyasla enteresan bir faydası da atkı ve çözgü arasındakinden öte bir ara bağlantı yaratarak dinamikliği arttırmak. Flyprint kumaşlarının bir avantajı da malzemenin kaynaşmış yapısından kaynaklanıyor. Örneğin, örgü veya dokuma kumaşlarda birbirine geçirilen iplikler (atkı ve çözgü) arasında sürtünme direnci meydana gelirken, baskılı kumaşta kaynaşmış kesişme yerleri sayesinde ince ayar yapabilme potansiyeli daha fazla.

Ayrıca malzemede genel yapıyı bozmadan yalnızca istenen belirli noktalarda ayarlar yapılabiliyor ve hızlı tekrarlama sayesinde test ve inceleme devir süreleri önemli ölçüde kısalıyor.

Nike Flyprint ayakkabı kumaşları dünyanın en hızlı uzun mesafe koşucularının en hızlı koşularını yapmalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu yüzden ilk kullanıldığı yer Nike Zoom Vaporfly Elite Flyprint modeli oldu. Eluid Kipchoge için tasarlanan ve geçen yılki Berlin Maratonu’ndan sonraki geri bildirim ile şekillendirilen yeni ayakkabı yüzü, Kipchoge'nin başlangıçta giydiği çiftten 11 gram hafif hale geldi.

 

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DH Misafiri 1 yıl
Hani yaw Tesla batıyor du..Batan şirket yeni model üreterek mi batacak?
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津波 1 yıl
Bence seri üretimden çok sporculara özel kullanılacak gibi. Süreler önemli ölçüde azalıyor, 16 kat hızlı deniyor ama kıyaslama yok, ne kadar zaman tuttuğu yok. Anlatılanlar doğruysa güzel teknolojiymiş.
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