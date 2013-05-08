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Nike FuelBand 2 üzerinde kalp hızı monitörü yer alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nike FuelBand 2 üzerinde kalp hızı monitörü yer alabilir
Nike tarafından geliştirilen fitness takip aksesuarı FuelBand, dahili LED ekranı üzerinden kullanıcıların gün içinde hedefledikleri hareket oranına ya da belirledikleri kalori yakma miktarına ulaşmalarına yardımcı oluyor ve vücudun tüm aktivitelerini gözlem altına alabiliyor. Son gelen bilgilere göre ise cihazın yeni sürümü farklı faydalı özellikler ile geliştiriliyor.
Bluetooth 4.0 bağlantısıyla iOS ve çalışmaları süren Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile beraber çalışacağı söylenen Nike FuelBand 2'nin, bu yeni bağlantı teknolojisi sayesinde pil ömrü açısından eskiye oranla daha cimri olacağı, senkronizasyon işlemlerinin çok daha hızlı/kararlı olacağı ve kişilerin ihtiyacı olan bilgilerin çok daha seri bir şekilde görüntüleneceği belirtiliyor. Ayrıca kalp hızı ölçüm özelliği de ekleneceği belirtilen bileklik, bu sayede ilk versiyonun üzerine çok önemli bir yenilik ile gelmiş olacak.
Nike çalışanları tarafından test edildiği belirtilen yeni FuelBand fitness takip aksesuarı hakkında henüz resmi bir çıkış tarihi ya da fiyat konuşulmuyor.


http://www.gearlive.com/news/article/exclusive-details-on-the-next-nike-fuelband-q213/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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isosonsuz 6 yıl
Kalp hızını ölçecek mi yoksa sadece ölçen göğüs kemerlerine bağlanıp onu mu görüntüleyecek?
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Lord Melkor 6 yıl
Keşke ülkemizdede distribütör aracılığıyla gelse ve biraz daha uygun fiyatlı olsa
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Naruto45 6 yıl
Hazirana kadar yetişirmi ingiltereden alayım ?
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