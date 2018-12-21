Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor

Geleceğe Dönüş filmini izleyenlerin yakından tanıyacağı kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabı, Nike tarafından hayata geçirilmişti. Ayakkabı tanıtılalı neredeyse üç sene olmasına rağmen yüksek fiyatı sebebiyle genel kullanıma açılamadı. Nike, 2019 yılında daha uygun fiyatlı kendi bağcıklarını bağlayan bir ayakkabı modeliyle bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Fiyat yarı yarıya düşecek

2016 yılında tanıtılan model 720 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. 2019 yılı için güncellenecek ayakkabının ise 350 dolar fiyata sahip olması bekleniyor. Standart bir spor ayakkabıya kıyasla fiyatı hala çok yüksek görünse de eski fiyatına kıyasla daha uygun olduğu bir gerçek. Haberler yayılmaya başladıktan sonra Nike tarafından da bir onaylama geldi. Firmanın belirttiğine göre yeni ayakkabı 2019 yılının bahar aylarında satışa sunulacak.

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Kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabılar oldukça ilgi çekiciler. Fiyatlarının düşmesi de yeni kullanıcıları çekmek için önemli olacak. Nike bu ayakkabıların ayağınıza tam olarak oturacağını belirtmiş. Görünen o ki yakında ayakkabılarımızı da şarj edeceğiz.

https://www.theverge.com/2018/12/21/18151379/nike-hyperadept-2-0-self-lacing-basketball-sneakers-2019