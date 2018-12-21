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Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor

Nike tarafından üretilen kendi bağcıklarını bağlayabilen spor ayakkabı tanıtılalı neredeyse üç sene olmak üzere. Firma, ayakkabıyı daha uygun fiyatla 2019 yılı için güncelleyecek.
5 ay
21,1b
1
9
Zamazingo
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor
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Geleceğe Dönüş filmini izleyenlerin yakından tanıyacağı kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabı, Nike tarafından hayata geçirilmişti. Ayakkabı tanıtılalı neredeyse üç sene olmasına rağmen yüksek fiyatı sebebiyle genel kullanıma açılamadı. Nike, 2019 yılında daha uygun fiyatlı kendi bağcıklarını bağlayan bir ayakkabı modeliyle bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Fiyat yarı yarıya düşecek

2016 yılında tanıtılan model 720 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. 2019 yılı için güncellenecek ayakkabının ise 350 dolar fiyata sahip olması bekleniyor. Standart bir spor ayakkabıya kıyasla fiyatı hala çok yüksek görünse de eski fiyatına kıyasla daha uygun olduğu bir gerçek. Haberler yayılmaya başladıktan sonra Nike tarafından da bir onaylama geldi. Firmanın belirttiğine göre yeni ayakkabı 2019 yılının bahar aylarında satışa sunulacak.

Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor
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Ayrıca Bkz. "2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri]"

Kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabılar oldukça ilgi çekiciler. Fiyatlarının düşmesi de yeni kullanıcıları çekmek için önemli olacak. Nike bu ayakkabıların ayağınıza tam olarak oturacağını belirtmiş. Görünen o ki yakında ayakkabılarımızı da şarj edeceğiz.


https://www.theverge.com/2018/12/21/18151379/nike-hyperadept-2-0-self-lacing-basketball-sneakers-2019 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
- Biz bir ayakkabı yaptık. 5000 Dolar.
- Şimdi ise daha uygun fiyatlısını yapıyoruz ve 2500 Dolar olacak.
DonanımHaber:
- Fiyatı hala çok yüksek görünse de eski fiyatına kıyasla daha uygun olduğu bir gerçek.
Koşup alalım o zaman. Çünkü ilk çıkana göre çok uygun...
- Biz bir ayakkabı yaptık. 5000 Dolar.- Şimdi ise daha uygun fiyatlısını yapıyoruz ve 2500 Dolar olacak.DonanımHaber:- Fiyatı hala çok yüksek gör...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Emin KOÇ 5 ay haktan24
Çinliler artık çakmıyor ki daha iyisiyle çıkıyorlar piyasaya
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agent1453 4 ay
Bağcıkları çok sıkı yapma,giy çıkar kullan,kısa çözüm.
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SaB0 5 ay
Adamlara milyon dolarlık tasarruf yaptıracak ipucunu veriyorum buradan. Bunun aynısının bağcıklı görünümlü bağcıksız olanını yapsınlar. Lastikli olsun. Zaten onların buluşu bir sene bile faal çalışmaz garanti yüzünden modeli geri çekerler.
Hem Bağcığı ben baglamayacaksam neden bağcıklı ayakkabı alayım?
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a_y_k_u_t 5 ay
Ben normal bağcıklı ayakkabıların bağcıklarını da bağlamıyorum ki :D Birazcık bol bırakıyorum ilk aldığımda, ayakkabı eskiyene kadar bir daha hiç dokunmuyorum bağcıklara :)
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kruezberq 5 ay
Sakatlar için galiba
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
- Biz bir ayakkabı yaptık. 5000 Dolar.
- Şimdi ise daha uygun fiyatlısını yapıyoruz ve 2500 Dolar olacak.
DonanımHaber:
- Fiyatı hala çok yüksek görünse de eski fiyatına kıyasla daha uygun olduğu bir gerçek.
Koşup alalım o zaman. Çünkü ilk çıkana göre çok uygun...
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 4 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
- Biz bir ayakkabı yaptık. 5000 Dolar.
- Şimdi ise daha uygun fiyatlısını yapıyoruz ve 2500 Dolar olacak.
DonanımHaber:
- Fiyatı hala çok yüksek görünse de eski fiyatına kıyasla daha uygun olduğu bir gerçek.
Koşup alalım o zaman. Çünkü ilk çıkana göre çok uygun...


senin benim için değil zaten zengin para babaları için
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haktan24 5 ay
çin li kardeşlerimiz bunun cakmasını yapar hemide 299 tl den alırık :D:D
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Emin KOÇ 5 ay haktan24
Çinliler artık çakmıyor ki daha iyisiyle çıkıyorlar piyasaya
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AskN0More 5 ay
koşup hemen alalım. 2019 a yakışır.....
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