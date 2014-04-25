Nike, futbol yaz koleksiyonunda yeni teknolojilere yer veriyor

Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası finallerine sayılı günler kala, spor giyim ve aksesuar sektörünün öncü isimlierinden Nike, teknoloji ile harmanladığı futbol koleksiyonunu spor kamuoyu ile paylaştı.





Brezilya'daki karşılaşmaların oldukça sıcak havalarda geçeceği tahmin edildiği için terlemeleri engelleyen teknolojilere ağırlıklı olarak yer veriliyor. Dünya Kupası finallerinde 10 ülke karşılaşmalarda Nike ürünlerini kullanacak.





Koleksiyon, Spor Yolculuğu olarak adlandırılmış ve ısınma, marşın okunması, maç ve idmandan başlayıp basının karşısına çıktıkları, seyahat ettikleri ve antrenman kampında bekledikleri zamana kadar uzanan süreçte oyunculara eşlik etmeyi amaçlıyor. Koleksiyonda lazer kesimli havalandırma, tasarım file ve Nike Dri-FIT teknolojisi gibi oyuncuların terlemesini önleyen teknolojiler biraraya getiriliyor.





Oyunculara yönelik olan setlerde Select Antrenman tişörtü, havalandırmalı krampon, LS Mid-Layer sweatshirt, dokuma mont ve şort bulunuyor. Taraftarlara yönelik olan setlerde ise N98 Track mont, Nike League Polo, Nike Tech pantolon, Tech polar fermuarlı kapüşonlu sweatshirt, IRD Saturday mont ve Tiempo '94 günlük ayakkabı bulunuyor.





Nike ayrıca koleksiyonu genişletmek adına tasarım sanatçıları ve bünyesindeki diğer branş ekipleri ile biraraya gelerek futboldan esinlenen giysi ve aksesuarlar da tasarlamış durumda.



