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Nikkor lensler nasıl üretiliyor ?

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük optik üreticilerinden Nikon, Nikkor lenslerinin nasıl üretildiği konusunda bir video yayınladı. 
Yakın zamanda 75 milyonuncu Nikkor lensini üreten Nikon, objektiflerinin nasıl üretildiğini merak edenler için bir video yayınladı. Video Nikon'un bir lens üretim fabrikasında Nikon D800 aracılıyla çekilmiş.
Daha önce resmi destek sayfasına gelen " Lensimi Nasıl Temizlemeliyim ? sorusuna verdiği lensinize nefes vermeniz lensininiz ön elementine zarar verebilir cevabı ile gündeme gelen Nikon'un harika optiklerini nasıl ürettiğini aşağıdaki videodan görebilirsiniz. İyi seyirler;


http://nikonrumors.com/2013/01/10/how-nikkor-glass-is-made-video.aspx/ Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl
hepsi el emeğiymiş bende mobil cihazlardaki lensler gibi toplu bir şekilde makinaya yaptırılıyor sanmıştım. siz bunun böyle kolay gözüktüğüne bakmayın ayrıca
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retro. 6 yıl
video'dan anladigim nikkor lensleri cok karanlik ortamlarda urettikleri oldu
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Başlığ görünce ilk nikon geldi aklıma
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Exelente 6 yıl
Lens üretiminin başlangıcı burası mekanik kısmı yani,daha sonra bir çok elektronik makina ile ince ayarlar yapılıyor lenslere,bu şekilde fırından çıktığı gibi sıcak sıcak gelmiyor makinelerinize.
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fotifoti 6 yıl
şimdi bu videodan şu sonuçta çıkabilir. her lens aynı kalitede olmayabilir. Bu kadar işçilik olduğunu bilmiyordum. teşekkürler video için.
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B.S.S. 6 yıl
Şu cümleye istemsiz güldüm: "" Lensimi Nasıl Temizlemeliyim ? sorusuna verdiği lensinize nefes vermeniz lensininiz ön elementine zarar verebilir cevabı ile gündeme gelen Nikon'un harika optiklerini nasıl ürettiğini aşağıdaki videodan görebilirsiniz"


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fbkaya 6 yıl
ilginç
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WarSaw 6 yıl
Hiçbişey anlamadım başta çakıl taşı gibi buğulu camlar sonda cillop gibi parıldayan son halinin kenardan uzaktan gösterilmiş hali bukadar gizlenecekse hiç çekmelerine gerek yoktu aslında ama bir yandan japonlardaki bu gayreti gördükçe imreniyorum aynısı neden benim milletimde yok.
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infom@n 6 yıl
Başlığı görünce cahilliğimden "Nikon yazacaklarına Nikkor yazmışlar" diyecektim, farklı bir markaymış :)
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agules 6 yıl infom@n
infom@n

Başlığı görünce cahilliğimden "Nikon yazacaklarına Nikkor yazmışlar" diyecektim, farklı bir markaymış :)

Hocam aslında tam olarak farklı bir marka değil, nikkor; nikon'un üretmiş olduğu lenslerin markası
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zerocontrol 6 yıl
Ocakta yapıyolarmış :)
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furkant1 6 yıl
Pardon lensin adını yazmıssınız. Tamam kalsın böyle :D
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CanTnçr 6 yıl
Bilgi olarak ;

nikon.com.tr/...
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furkant1 6 yıl
Başlıkta "Nikor" yazıyor. Düzeltmelisiniz :)
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