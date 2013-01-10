Nikkor lensler nasıl üretiliyor ?

Dünyanın en büyük optik üreticilerinden Nikon, Nikkor lenslerinin nasıl üretildiği konusunda bir video yayınladı.

Yakın zamanda 75 milyonuncu Nikkor lensini üreten Nikon, objektiflerinin nasıl üretildiğini merak edenler için bir video yayınladı. Video Nikon'un bir lens üretim fabrikasında Nikon D800 aracılıyla çekilmiş.

Daha önce resmi destek sayfasına gelen " Lensimi Nasıl Temizlemeliyim ? sorusuna verdiği lensinize nefes vermeniz lensininiz ön elementine zarar verebilir cevabı ile gündeme gelen Nikon'un harika optiklerini nasıl ürettiğini aşağıdaki videodan görebilirsiniz. İyi seyirler;





http://nikonrumors.com/2013/01/10/how-nikkor-glass-is-made-video.aspx/