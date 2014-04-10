Nikon 18-300mm F/3.5-6.3 ED VR, Lensbaby ise 5.8mm F/3.5 lens modellerini duyurdu

Yaptığı yeni fotoğraf makinesi duyurularıyla güne damgasını vuran Nikon ve ilginç lens modelleriyle tanınan Lensbaby, AF-S DX NIKKOR 18-300mm F/3.5-6.3 ED VR ve 5.8mm F/3.5 balık gözü lens modellerini resmi olarak duyurdu.

Hali hazırda satılan 18-300mm lensin yerine hazırlanmadığı belirtilen ve bu lensten 30% oranında daha hafif (550 gram) ve kısa (99mm) olan yeni Nikon AF-S DX 18-300mm F/3.5-6.3 ED VR, sunduğu geniş aralık ile tak gez sınıfı için güzel bir alternatif oluşturuyor ve hemen hemen her tür çekim tarzında rahatlıkla kullanılabiliyor. DX-Format fotoğraf makineleri için hazırlanan ve VR II isimli titreşim azaltma teknolojisiyle kişilere yaklaşık 4 durak elde çekim avantajı verebilen lens, dahili Silent Wave motoru sayesinde de sessiz otomatik netleme gerçekleştirebiliyor. Lensin ayrıntılarında ise 7 diyafram bıçağı, 0.48m minimum netleme mesafesi, 16 element 12 grup 3 ED element optik dizilim ve 67mm filtre çapı gibi teknik detaylar yer alıyor.

Lensbaby'nin Nikon ve Canon fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lensi 5.8mm F/3.5 ise balık gözü sınıfında yer alıyor. Sunduğu 185 derecelik geniş açı ile tam yuvarlak şekilde ilginç sonuçlar çıkartabilen lens, özel yapısıyla yaratıcı ışık huzmeleri ve yansımalar oluşturabiliyor, dahili otomatik netleme motoru barındırmıyor ve belirtildiği kadarıyla köşeler de dahi keskin kalmayı başarıyor

Nikon'un ürün gamına dahil ettiği yeni lens modeli AF-S DX NIKKOR 18-300mm F/3.5-6.3 ED VR, yaklaşık 900$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor. Lensbaby 5.8mm F/3.5 balık gözü ise 299$'a yabancı satış kanallarından elde edilebiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/04/10/nikon-debuts-lighter-18-300mm-f3-5-6-3-to-dx-lens-lineup?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2