Nikon, 60 milyonuncu Nikkor objektifinin üretimini kutluyor

SLR fotoğraf makineleri konusunda yılların deneyimine sahip Nikon firması, 60 milyonuncu Nikkor objektifinin üretimini kutluyor.

İlk kez 1959 yılında Nikkor S Auto 5cm f/2 ile objektif macerasa başlayan Nikon'un, 1996 yılında Sonic Wave Motor teknolojisini yine ilk kez Ai AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED modelinde kullandığı belirtiliyor. Ağustos ayından bu yana AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G, AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II, AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G gibi modelleri fotoğraf meraklılarıyla buluşturan firma, en son eylül ayına doğru 55 milyonluk üretim barajının aşıldığı duyurmuştu.

Süper geniş açıdan, süper tele foto objektife kadar geniş bir ürün portföyüne sahip Nikon bakalım kaç yıl içinde 100 milyonluk üretim barajını aşacak?