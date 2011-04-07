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Nikon, 60 milyonuncu Nikkor objektifinin üretimini kutluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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SLR fotoğraf makineleri konusunda yılların deneyimine sahip Nikon firması, 60 milyonuncu Nikkor objektifinin üretimini kutluyor.

İlk kez 1959 yılında Nikkor S Auto 5cm f/2 ile objektif macerasa başlayan Nikon'un, 1996 yılında Sonic Wave Motor teknolojisini yine ilk kez Ai AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED modelinde kullandığı belirtiliyor. Ağustos ayından bu yana AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G, AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR, AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II, AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G gibi modelleri fotoğraf meraklılarıyla buluşturan firma, en son eylül ayına doğru 55 milyonluk üretim barajının aşıldığı duyurmuştu.

Süper geniş açıdan, süper tele foto objektife kadar geniş bir ürün portföyüne sahip Nikon bakalım kaç yıl içinde 100 milyonluk üretim barajını aşacak?


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DH Misafiri 8 yıl
60 milyonuncu üstün kalite
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PlutosDaddy 8 yıl
@murdocklawless

"lens makineden pahalı mı olur" mantığıyla mı yaklaşıyorsunuz?
Fiyatlar için Türkiye garantili piyasasını incelediyseniz Nikon'a çamur atmayın, çamurla bulanmayı hak eden bir vergi sistemimiz var...
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murdocklawless 8 yıl
lensleri bu fiyatlarla satarlarsa 100 milyon barajı için daha çoook beklerler.
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kadirkayik 8 yıl
bu günkü yunan nufusundan fazla üretim yapmış!
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Ölü ozan 8 yıl
önce bi giriş seviyesine gövdeye af motoru taksınlar

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