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Nikon, 80. yılına özel lens üretim videosu yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, 80. yılına özel lens üretim videosu yayınladı
Dünyanın en büyük optik üreticilerinden olan Nikon, Nikkor serisi lenslerinin bu sene 80. yaşını kutluyor. Firma bu önemli yıla özel yeni bir üretim video yayınladı. 
Yakın zamanda 75. milyona ulaşan lens üretim sayısını gören Nikon, daha önce yayınladığı üretim videosundan daha ayrıntılı olarak hazırladığı yeni üretim videosunu kullanıcılara paylaştı. Harika Nikkor lenslerin nasıl üretildiğini bir kez daha gözler önüne seren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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DH Misafiri 6 yıl
eee sigma dan fakı ne :D ben şahsen daha teknolojik bir şeller beliyor dum :D
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mustiki212 6 yıl
Üretimi seviyorum yaaw... isterse prezervatif olsun üretim üretimdir...
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Aynı video dan sigmanın da vardı sanki
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