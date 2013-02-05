Nikon, 80. yılına özel lens üretim videosu yayınladı

Dünyanın en büyük optik üreticilerinden olan Nikon, Nikkor serisi lenslerinin bu sene 80. yaşını kutluyor. Firma bu önemli yıla özel yeni bir üretim video yayınladı.

Yakın zamanda 75. milyona ulaşan lens üretim sayısını gören Nikon, daha önce yayınladığı üretim videosundan daha ayrıntılı olarak hazırladığı yeni üretim videosunu kullanıcılara paylaştı. Harika Nikkor lenslerin nasıl üretildiğini bir kez daha gözler önüne seren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.