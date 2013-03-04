Nikon, AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini yakında piyasaya çıkarıyor

Nikkor lenslerin yakın zamanda 80. yaşını kutlayan Nikon, gelen son bilgilere göre 14 Mart 2013 tarihinde yeni lensini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Nikon'un hali hazırda piyasada olan AF 80-400mm F/4.5-5.6G ED lens modelinin yerine gelecek olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensin, Digicame-info sitesine göre 14 Mart tarihinde satışına başlanıyor. Uzun zamandır güncellenmemiş bir model olması ve yakın zamanda birçok paten bilgisinin yayınlandığı lensin, satışı için oldukça yakın zaman verildiği için bu hafta içerisinde resmi duyuru ile tanıtılması bekleniyor.

Nikon AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR modelinin beklenen satış fiyatı ise 2,900$ olarak açıklanmış durumda.

http://nikonrumors.com/2013/03/04/nikkor-af-s-80-400mm-f4-5-5-6g-ed-vr-lens-to-be-announced-on-march-14.aspx/

http://nikonrumors.com/2013/03/04/nikkor-af-s-80-400mm-f4-5-5-6g-ed-vr-lens-to-be-announced-on-march-14.aspx/