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Nikon, AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini yakında piyasaya çıkarıyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini yakında piyasaya çıkarıyor
Nikkor lenslerin yakın zamanda 80. yaşını kutlayan Nikon, gelen son bilgilere göre 14 Mart 2013 tarihinde yeni lensini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
Nikon'un hali hazırda piyasada olan AF 80-400mm F/4.5-5.6G ED lens modelinin yerine gelecek olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensin, Digicame-info sitesine göre 14 Mart tarihinde satışına başlanıyor. Uzun zamandır güncellenmemiş bir model olması ve yakın zamanda birçok paten bilgisinin yayınlandığı lensin, satışı için oldukça yakın zaman verildiği için bu hafta içerisinde resmi duyuru ile tanıtılması bekleniyor.
Nikon AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR modelinin beklenen satış fiyatı ise 2,900$ olarak açıklanmış durumda.
http://nikonrumors.com/2013/03/04/nikkor-af-s-80-400mm-f4-5-5-6g-ed-vr-lens-to-be-announced-on-march-14.aspx/ 

http://nikonrumors.com/2013/03/04/nikkor-af-s-80-400mm-f4-5-5-6g-ed-vr-lens-to-be-announced-on-march-14.aspx/ Yorum Yaz
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theyapici 6 yıl
canonda 100-400 ü güncelleyecekti bakalı ne oalcak
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explorerAA 6 yıl
haberdeki fotograf yanlis saniyorum cunku bu lesnte Nano elemt var ama fotogaftaki onceki surum 80 400

birde bu lenste pro sinif elementler kullanilmis ama cok genis odak araligi var 80 - 400 ne kadar keskindiz sizce bu lens 70 200 vr ii yerine tercih edilebilir mi?
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berkkarabacak 6 yıl
400 mm çok iyi
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ozturert 6 yıl
2900 $!!! Canon 100-400mm değere binecek. Tamam Canon süper değil ama 2900 $ da aşırı!
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