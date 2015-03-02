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Nikon, APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200'ü resmen duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200'ü resmen duyurdu
En çok sattığı DSLR fotoğraf makinelerinden D90 üzerine D7000 ve D7100 modelleriyle devam Nikon, seriyi bozmayarak APS-C sensörlü yeni amiral gemisi D7200'ü kullanıcıların beğenisine sundu.
Uzun zamandır bilgileri gelen D7200, tasarımsal olarak yerine geldiği modele oldukça beziyor ve her zaman olduğu gibi bazı teknolojik geliştirmelerle farkını ortaya koyuyor. Teknik olarak bünyesinde Sony tarafından üretilen ve D5300 içerisinde de kullanılan 24.2MP (D7100 24.1 MP) çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör barındıran DSLR fotoğraf makinesi, “Optik Low-Pass (Alçak Geçiş)” filtresi taşımamasıyla da maksimum keskinlik vaat ediyor. Eskiye oranla düşük ışık performansı ciddi oranda arttırılan yeni jenerasyon "Multi-CAM 3500 II DX" 51-noktalı otomatik netleme sistemiyle gelen D7200, JPEG'de 100 kare, 14-bit kayıpsız RAW'da 18 kare, 12-bit sıkıştırılmış RAW'da ise 27 kare tampon bellek avantajıyla saniye de 6 kare seri çekim hızını uzun süreler boyunca aktif olarak koruyabiliyor.
Video tarafında artık standart olduğu üzere 1920 x 1080 piksel  60, 50, 25, 24 fps) MPEG-4, H.264 formatlarında kayıt yapabilen ve birçok profesyonelin ihtiyaç duyduğu "Flat" renk profiliyle çekim sonrası düzenlemelerden büyük esneklik sağlayan yeni amiral gemisi, bu çekimlerini iki adet SD/SDHC/SDXC hafıza kartı üzerine yazabiliyor ve 3.2-inçlik sabit 1.28 milyon noktalık dokunmatik ile hareketli olmayan TFT-LCD ekranı üzerinde gözler önüne serebiliyor. Diğer teknik özellikleri arasında 100-25600 ISO aralığı, %100 kapsama alanına sahip optik vizör, 30-1/8000 enstantane aralığı, 12 metre etki alanına sahip dahili flaş, 1/250 flaş senkron hızı ve EN-EL15 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 1110 karelik batarya ömrü gibi detaylar yer alan D7200, GPS desteğini yine harici olarak satın alınabilen GP-1 birimiyle sunarken, taşıdığı Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle ise akıllı cihazlarla iletişim/bağlantı kurabiliyor. Makine ayrıca 9,999 kareye kadar ayarlanabilen Time Lapse yani zaman atlamalı çekim modu desteğiyle geliyor.
Genel olarak bütün işlem gücünü Nikon'un güçlü EXPEED 4 işlemci biriminden alan DSLR fotoğraf makinesi D7200, gövde olarak 1200$, Nikkor 18-140mm F/3.5-5.6G ED VR lens ile beraber kit olaraksa 1700$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor. Nikon'un yeni canavarı hakkında hazırlanan altı adet resmi tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
 
Nikon, APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200'ü resmen duyurdu

http://www.dpreview.com/articles/8974568365/nikon-d7200-boasts-low-light-af-improvements-and-increased-buffer-depth Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ulan dolar, yedin bizi. Bu müthiş makineye 3-4000 lira gibi bir fiyat çıkar eminim ki vergilerle, yazık.
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Pexo 4 yıl
d7000 ile d71000 arasında ciddi bir fark vardı ama d7200 de

d7100 üzerine biraz daha fazla buffer desteği ve wifi ve d750 nin yeni geliştirilen af sistemi var (şu an için en ilerisi)..

Bu farklara gerçekten ihtiyacım var benim için çooook önemli demiyorsanız d7100 bence hala mükemmel bir seçenek ve bu anonsla birlikte fiyatı inecek demektir.
d7100 almayı planlayanlara bundan daha iyi bir haber olamazdı yani..:)
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serseri sirin 4 yıl doctor_bey
Şuan ki satış fiyatı bile 4420tl ye denk geliyor.

Vergilerle çok daha fazla
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filteke 4 yıl
ekranı dönseydi iyi olurdu
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jiddi 4 yıl
Şubat 2013'te D7100 çıkmış. Tam 2 yıl sonra D7200, e iyi bir süre.
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