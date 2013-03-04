Nikon Coolpix P330 ve Coolpix A modelleri yakında duyurulabilir





Dünya fotoğraf devlerinden olan Nikon'dan uzun zamandır üst seviye bir kompakt fotoğraf makinesi beklenmekte ve bu doğrultuda dedikodular gelmekteydi. Son gelen bilgiler ise yeni makinelerin çok yakında ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Birçok fotoğraf ürünü hakkında çok doğru ve öncelikli bilgiler yayınlayan "Digicame-info" sitesine göre Nikon, DX sensöre sahip yeni bir kompakt fotoğraf makinesini yakın zamanda duyurulabilir. İsminin Coolpix A olması ve 1,200$ gibi bir fiyat etiketi ile satılması beklenen fotoğraf makinesi, gümüş ve siyah renk seçenekleri ile kullanıcılar karşısına gelebilir.

Site tarafından ortaya atılan diğer bir bilgi ise Nikon'un Coolpix P310 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen fotoğraf makinesi hakkında oldu. P330 ismine ve 480$ fiyat etiketine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi, uzun zamandır konuşulan bir yenilenmenin yaklaştığının sinyallerini veriyor.

Dedikodular konuşulmaya başlanan iki fotoğraf makinesini de Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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