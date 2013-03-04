Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon Coolpix P330 ve Coolpix A modelleri yakında duyurulabilir

6 yıl
459
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya fotoğraf devlerinden olan Nikon'dan uzun zamandır üst seviye bir kompakt fotoğraf makinesi beklenmekte ve bu doğrultuda dedikodular gelmekteydi. Son gelen bilgiler ise yeni makinelerin çok yakında ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
Birçok fotoğraf ürünü hakkında çok doğru ve öncelikli bilgiler yayınlayan "Digicame-info" sitesine göre Nikon, DX sensöre sahip yeni bir kompakt fotoğraf makinesini yakın zamanda duyurulabilir. İsminin Coolpix A olması ve 1,200$ gibi bir fiyat etiketi ile satılması beklenen fotoğraf makinesi, gümüş ve siyah renk seçenekleri ile kullanıcılar karşısına gelebilir.
Site tarafından ortaya atılan diğer bir bilgi ise Nikon'un Coolpix P310 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen fotoğraf makinesi hakkında oldu. P330 ismine ve 480$ fiyat etiketine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi, uzun zamandır konuşulan bir yenilenmenin yaklaştığının sinyallerini veriyor.
Dedikodular konuşulmaya başlanan iki fotoğraf makinesini de Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdigicame-info.com%2F2013%2F03%2Fcoolpix-acoolpix-p330.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim