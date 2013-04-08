Nikon, Coolpix S3400 isimli kompakt fotoğraf makinesini duyurdu





Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Nikon, Coolpix failesine S3400 isimli bir yeni bir fotoğraf makinesi modeli ekledi.

Nikon Coolpix S3400 kompakt fotoğraf makinesi, genel amaçlı kullanım amacı için geliştirilmiş durumda. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan model teknik olarak, 1/2.3" 20.1MP CCD sensöre, EXPEED C2 görüntü işlemcisine, 7 kat yakınlaştırma sağlayan 26-182mm lense, 2.7" 230 nokta TFT LCD parlama yapmayan ekrana, dahili elektronik görüntü sabitleme teknolojisine ve SD/SDHC/SDXC hafıza kartı destekleri yanında , 1280x720 HD video çekim kapasitesine de sahip.

ISO 80-3200 arasını kullanıcılarına sunabilen Nikon Coolpix S3400, dahili EN-EL19 batarya ile ortalama 230 fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabiliyor. 96.8x57.8x20.5mm boyutlara ve 128gr ağırlığa sahip olan fotoğraf makinesi, yaratıcı filtreler ile farklı fotoğraflar ortaya çıkartılmasına da imkan sağlayabiliyor.

Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Nikon Coolpix S3400 fotoğraf makinesinin piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.





http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/style/s3400/