Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, Coolpix S3400 isimli kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
858
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, Coolpix S3400 isimli kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Nikon, Coolpix failesine S3400 isimli bir yeni bir fotoğraf makinesi modeli ekledi.
Nikon Coolpix S3400 kompakt fotoğraf makinesi, genel amaçlı kullanım amacı için geliştirilmiş durumda. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan model teknik olarak, 1/2.3" 20.1MP CCD sensöre, EXPEED C2 görüntü işlemcisine, 7 kat yakınlaştırma sağlayan 26-182mm lense, 2.7" 230 nokta TFT LCD parlama yapmayan ekrana, dahili elektronik görüntü sabitleme teknolojisine ve SD/SDHC/SDXC hafıza kartı destekleri yanında , 1280x720 HD video çekim kapasitesine de sahip.
 
Nikon, Coolpix S3400 isimli kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
ISO 80-3200 arasını kullanıcılarına sunabilen Nikon Coolpix S3400, dahili EN-EL19 batarya ile ortalama 230 fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabiliyor. 96.8x57.8x20.5mm boyutlara ve 128gr ağırlığa sahip olan fotoğraf makinesi, yaratıcı filtreler ile farklı fotoğraflar ortaya çıkartılmasına da imkan sağlayabiliyor.
Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Nikon Coolpix S3400 fotoğraf makinesinin piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.


http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/style/s3400/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte" 6 yıl Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim