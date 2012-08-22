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Nikon Coolpix S800c Android'li bas-çek dijital kamera resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nikon Coolpix S800c Android'li bas-çek dijital kamera resmi olarak tanıtıldı
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Nikon'un Android işletim sistemli bir dijital kamera hazırladığı yönündeki haberlerin ardından, firma resmi olarak ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Nikon Coolpix S800c, WiFi bağlantısı ve Android işletim sistemini biraraya getiren firmanın ilk ürünü olacak. 

Ürünün özellikleri 16MP çözünürlükte BSI CMOS sensör, 25-250mm açılı 10x NIKKOR zoom lensi, VR optik görüntü dengeleme, Android 2.3 işletim sistemi ile mobil cihazlarda olduğu gibi uygulama indirebilme, sosyal ağlarda paylaşım yapabilme, internette gezinebilme, EXPEED C2 işleme motoru ile daha hızlı performans ve tepki verme, Full HD video kaydı, 3.5 inçlik OLED dokunmatik ekran, gömülü GPS modülü, WiFi üzerinden doğrudan dosya paylaşımı, HDR desteği, 18 farklı filtre şeklinde sayılabilir.
Fonksiyonellik açısından bakıldığında modelin 3.5 inçlik dokunmatik ekrana sahip bir akıllı telefon olarak tanımlanması mümkün. Tabi GSM özelliği olmadan. Android işletim sisteminin dijital fotoğraf makinelerine de girmesi bir süredir beklenen bir gelişmeydi ve başarılı olduğu takdirde yeni bir dijital kamera konsepti ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 

Nikon Coolpix S800c modeli Eylül ayında 350$ fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor olacak. Şimdilik ABD'de satışa sunulacak ürünün global lansmanının ne zaman olacağı ise belirsiz.
Nikon Coolpix S800c Android'li bas-çek dijital kamera resmi olarak tanıtıldı
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http://nikon.com/ Yorum Yaz
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homebird 7 yıl
Kompak makinaların geleceği karanlık.Lens teknolojisindeki gelişmelerle ömrünü tamamlayacağını düşünüyorum. Android kullanarak ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. gsm özelliğide olsaymış çekiciliği artarmış.
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