Nikon Coolpix ailesinin 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen yeni üyesi: P900

Coolpix fotoğraf makinesi ailesini kompakt ve SLR-Benzeri fotoğraf makineleriyle donatan Nikon, APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200 sonrası 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen lensiyle dikkat çeken yeni çözümü P900'ü de görücüye çıkarttı.

SLR-Benzeri gövde yapısıyla gelen yeni Nikon Coolpix P900, öncelikle görüntü oluşumunu sağlayan temelden başlamak gerekirse karşımıza 16MP'lik 1/2.3-inç CMOS sensör ile çıkıyor. Esas albenisini 83 kat optik yakınlaştırma sunabilen 24-2000mm F2.8-6.5 lensiyle koyan fotoğraf makinesi, bu sayede büyük bir çekim esnekliği sunabiliyor. Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle çektiği görüntüleri akıllı cihazlara aktarabilen ya da direkt olarak bu cihazlar üzerinden kontrol edilebilen P900, biraz daha detaya inmek gerekirse günücü Expeed C2 işlemci biriminden alıyor, saniyede 7 kare seri çekim yapabiliyor, 3-inçlik 921 nokta LCD ekran ile %100 kapsama alanına sahip 921 nokta elektronik vizör taşıyor, Full HD 60p video çekebiliyor ve yeni geliştirilen "Dual Detect" isimli optik görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimler için 5 durak civarında titreşim/sallantı telafisi gerçekleştirebiliyor. EN-EL23 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 360 çekimin altından kalkabilen ve 140 x 103 x 137 mm gövdesinin 899 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen Nikon Coolpix P900, yakından netleme mesafesini 1cm seviyesine düşüren moduyla da etkili makro çekimler gerçekleştirebiliyor.

Nikon'un ürün gamına dahil ettiği en yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi Coolpix P900, 600$ fiyat etiketiyle detaylarına burada yer verdiğimiz D7200 ile beraber Nisan ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/7120915392/nikon-introduces-coolpix-p900-with-whopping-83x-optical-zoom-range