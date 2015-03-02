Nikon Coolpix ailesinin 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen yeni üyesi: P900

Haber Editörü
Coolpix fotoğraf makinesi ailesini kompakt ve SLR-Benzeri fotoğraf makineleriyle donatan Nikon, APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200 sonrası 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen lensiyle dikkat çeken yeni çözümü P900'ü de görücüye çıkarttı.
SLR-Benzeri gövde yapısıyla gelen yeni Nikon Coolpix P900, öncelikle görüntü oluşumunu sağlayan temelden başlamak gerekirse karşımıza 16MP'lik 1/2.3-inç CMOS sensör ile çıkıyor. Esas albenisini 83 kat optik yakınlaştırma sunabilen 24-2000mm F2.8-6.5 lensiyle koyan fotoğraf makinesi, bu sayede büyük bir çekim esnekliği sunabiliyor. Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle çektiği görüntüleri akıllı cihazlara aktarabilen ya da direkt olarak bu cihazlar üzerinden kontrol edilebilen P900, biraz daha detaya inmek gerekirse günücü Expeed C2 işlemci biriminden alıyor, saniyede 7 kare seri çekim yapabiliyor, 3-inçlik 921 nokta LCD ekran ile %100 kapsama alanına sahip 921 nokta elektronik vizör taşıyor, Full HD 60p video çekebiliyor ve yeni geliştirilen "Dual Detect" isimli optik görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimler için 5 durak civarında titreşim/sallantı telafisi gerçekleştirebiliyor. EN-EL23 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 360 çekimin altından kalkabilen ve 140 x 103 x 137 mm gövdesinin 899 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen Nikon Coolpix P900, yakından netleme mesafesini 1cm seviyesine düşüren moduyla da etkili makro çekimler gerçekleştirebiliyor.
Nikon'un ürün gamına dahil ettiği en yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi Coolpix P900, 600$ fiyat etiketiyle detaylarına burada yer verdiğimiz D7200 ile beraber Nisan ayında satışa çıkıyor.
http://www.dpreview.com/articles/7120915392/nikon-introduces-coolpix-p900-with-whopping-83x-optical-zoom-range Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kodak z990 telezoom dslr-like makine kullanıyorum. Mantık olarak aynı makineler yalnız bu daha gelişmişi tabiki. Bu makinelerin alınış mantalitesi: bi kere alayım, içinde her şey olsun, iyi zoom yapsın ve bana çok masraf çıkartmasın(lens fiyatları vs.)...
Ben 4.5 sene önce almıştım halen de kullanıyorum. Makinemde çok şey öğrendim ama artık daha iyilerine doğru açılmak istiyorum( dslr makinelere) ve geç bile kaldım. Dslr-like makineler bir yerden sonra tatmin etmiyor ve bazı noktalarda yetersiz kalıyor.
P900'a bakıyorsun kocaman makine evet çok güzel çok fonksiyonel ama sensörüne bakıyorsun 1/2.3 ve tam bir hayal kırıklığı. Benim makinede aynısıydı.
Ee fiyatına bakıyorsun 2.500 Tl yuhhhh diyorum. Mercimek kadar, insanlık ayıbı bi sensör ve verdiğin paraya bak. o minnacık sensörü dünyanın parasına satıyorlar sana.
Makine sahipleri kızmasın ama videolarına bakıyorum max zoomlarda sessörden dolayı görüntü titremeleri mevcut; benim makinede de durum böyle.
Fotoğraf ayrıntılarına bakıyorum ama tatmin etmiyor. Neden çünkü kör bir sensörü var. Yazık günah.
Fotoğraf üreticileri insanları saf yerine koyuyor. Bilmeyen insanlar da dişinden tırnağından arttırdığı paralara böyle makineler alıyorlar işte.
Ben üzülüyorum 2.500 tl nedir yaa insanlar veriyor bu kadar para ama işte karşılığı yok.
En azından aps-c(329mm^2) koymuyorsan bile Four Third System(225mm^2) koy; tamam bunu da koymuyorsan 1''lik sensör koy ki makine makineye benzesin. Fotoğraf ve videolara da bi renk gelsin.
Burda ki eleştirim aslında p900'e değil de bunları üretenlere. İnsanları kandırmalarına kazıklamalarına kızıyorum.
P900 sahipleri makinerini güle güle kullansınlar ama alacak olanlar da almasınlar. Daha kaliteli daha makul ve cuzi makinelere odaklanarak zararlarını indirgesinler. Nacizane tavsiyem. Vesselam.
Görüntünün bulanıklaşması ise küçük bir alanda ışığın sensör üzerindeki komşu piksellere sızma etkisiyle konstratın ve çözünürlüğün düşmesinden kaynaklanıyor.Konstratı düşük lcd monitörlerde ışık sızmasıyla oluşan bulanıklaşmaya benzer.Lens kaplamaları ED kaplama kalitesi bulanıklaşmayı önemli ölçüde azaltır.
Bu yorumlar benim tespitlerim.Mesele hakkında doğru yanlış bir sürü açıklama var.Fakat olayın teknik izahı böyle olmalı.Croplu sensörlerin kaliteli görüntü elde etmesi lensteki ED kaplama ile önemli ölçüde artar.ED kaplama özellikle bu tipte zorunlu.Teknoloji ilerledikçe cropların kalitesi yükselecek makine boyutunun küçülmesi ve zoom oranı avantaj haline gelir.
Zum gerekli ise ve hiç olmazsa imaj kalitesi olarak da bundan çok daha iyi bir şey olsun derseniz
Sony DSC RX100M3 (M4'ü çok daha pahalıdır)
Bir de bu var ama bunu alan bir kişiye denk gelmedim ben henüz ! Öyle bir makina yapmış ki alan yok ama iyi mi çok iyi !..
akakce.com/...
Birazdaha fiat uygun hale gelmiş...
buroteknik.com/...
vatanbilgisayar.com/...
Vatan getirmiş fakat stok heryerde yok, bir de yüksek fiatdan girişi olmuş
fotografium.com/...
fotografmakinalari.com/...
up up
Bu makinayı kullanıp değerlendirme yapacak arkadaşlar varsa memnun oluruz. Sensör boyutu küçük olmakla beraber, diğer özellikleri oldukça göz dolduruyor gibi. Taşıması biraz zor olsa da yine de tahammül edilebilir sanırım.
Vatana sordum bugün yok gelmedi dediler...
Evet.
Sizin dilinizden ve terbiyesiz üslubunuzdan ötürü anlayamayanlar için demek istediklerinizi tercüme edeyim.
P900'deki lens 4.3-357mm ve 35mm eşdeğeri de 2.3 tipindeki sensörün 5.6'lık çarpanından ötürü 24-2000mm oluyor. Aslında görüntü yakınlaşmıyor ama sensörün boyutundan dolayı lensten yansıyan görüntünün tamamı sensörün üzerinde düşmüyor ve görüş alanı daralıyor vs vs.
Dediğim gibi bunları bilen tek kişi siz değilsiniz. Teorik olarak biliyorsunuz ama tam olarak idrak edememişsiniz galiba.
300mm yeterlidir demenizden de ortaya çıkıyor bu durum. 300mm lens full frame makinede görüntünün tamamını sensöre aktarabilirken 1.6'lık çarpana sahip aps-c kamerada görüntünün ortasından bir kısmı sensöre denk geldiği için daha da bir görüntü alırız ve teorik olarak zoom yapılmamış olsa da aldığımız görüntü zoomlu olarak gözükür. "Geniş açı değerini bilmek" dediniz ama bunun ne alakası var şimdi? Elimizde her tarzda sensörlü makineye uyumlu bir 300mm prime lensimiz var diyelim. Hepsi aynı görüntüyü mü verecek? Sizin Eos M'e 300mm lens takalım ve P900'ü de 300mm'ye getirip iki fotoğrafa bakalım. Sonuçta belli bir objeyi daha büyük görüyor muyuz görmüyor muyuz? Buna kısaca zoom diyor muyuz demiyor muyuz? Teorik bilgileri ezberleyip de heryerde yazarak işin içinden çıkılmaz. Makine ayı daha yakından görmemi sağlıyorsa olay bitmiştir o zaman. Burada yapılan şey de bu. Ayrıca tekrar söylüyorum ki Eos M'e takılacak 1250mm'lik lens ile P900'ün 357mm'sindeki kadar yakınlaşma sağlarsınız. Burada yakınlaşma dediğime takıldıysanız siz başka birşey deyin. Ben önümüze gelen görüntüden bahsediyorum ve önemli olan da budur. Kuş fotoğrafçılığı yapanlar boşuna crop sensör kullanmıyor herhalde. "Yahu aslında görüntü yakınlaşmıyor da sadece sensöre tamamı düşmediği için ben daha dar açı alıyorum ve o yüzden kuşa daha yakınlaşmış gibi oluyorum. En iyisi Fx makine kullanayım" demiyor hiçbiri.