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Nikon, Coolpix serisi yeni fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, Coolpix serisi yeni fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurdu

CP+ 2013 fuarı öncesi dünyanın büyük fotoğraf firmaları tarafından duyurular gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Nikon, yedi yeni fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.
Duyurusu yapılan fotoğraf makineleri, Coolpix serisinden S9500/S9400/S31/S5200 - AW110/ - P520/L820 modelleri oldu. Modellerin teknik özelliklerine kısaca bakarsak;
Nikon Coolpix P520
- 1/2.3" 18.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensör
- Titreşim azaltma sistemi
- 24x optik yakınlaştırma
- 24-1000mm lens
- 3.2" hareketli LCD ekran
- Full HD 1080P video çekim kapasitesi
- Farklı renk seçenekleri  
- Dahili GPS
- $449 satış fiyatı 

Nikon Coolpix L820 
- 1/2.3" 16MP CMOS sensör
- Titreşim azaltma sistemi
- 22.5mm-675mm lens
- 30x optik yakınlaştırma
- 3" LCD ekran
- AA pil ile çalışabilme
- Özel çekim modları ve efektleri
- Farklı renk seçenekleri  
- $280 satış fiyatı  
Nikon Coolpix S9500
- 1/2.3" 18.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensör
- 22x optik yakınlaştırma
- 25-550mm lens
- Titreşim azaltma sistemi
- Full HD 1080P video çekim kapasitesi
- 3" OLED ekran
- Özel çekim modları ve efektleri
- Dahili GPS
- Farklı renk seçenekleri  
- $350 satış fiyatı  

Nikon Coolpix AW110
- Her türlü arazi şartı ve suya dayanıklı gövde yapısı
- Dahili Wi-Fi
- 1/2.3" 16MP arka aydınlatmalı CMOS sensör
- 5x optik yakınlaştırma
- 3" OLED ekran
- Titreşim azaltma sistemi
- Full HD 1080P video kaydı
- Özel çekim modları ve efektleri
- Farklı renk seçenekleri  
- Dahili GPS 
- $350 satış fiyatı 

Nikon Coolpix S31
- Her türlü arazi şartı ve suya dayanıklı gövde yapısı
- 1/2.9" 10.1MP çözünürlük
- 2.8" LCD ekran
- Özel çekim modları ve efektleri
- 3x optik yakınlaştırma
- 29-87mm lens
- Farklı renk seçenekleri  
- $120 satış fiyatı 
Nikon Coolpix S5200
- 1/2.3" 16MP arka aydınlatmalı CMOS sensör
- Dahili Wi-Fi
- 6x optik yakınlaştırma 
- 26-156mm lens
- Ufak gövde yapısı
- 3" TFT LCD ekran
- Farklı renk seçenekleri  
- $180 satış fiyatı  
Nikon Coolpix L28
- 1/2.3" 20.1MP çözünürlük
- Dahili Wi-Fi
- 5x optik yakınlaştırma 
- 26-130mm lens
- Ufak gövde yapısı
- 3" TFT LCD ekran
- AA pil ile çalışabilme
- Farklı renk seçenekleri  
- $120 satış fiyatı  
Nikon yeni duyuruları ile Coolpix ailesini 2013 senesine hazır hale getirmiş durumda. Makineler üzerinde geçen serilere göre köklü değişikler yer almasa da, özellikle kablosuz paylaşım konusu üzerinde özellikle durulmuş. Yen makineler şubat ayında satışa çıkacaklar.

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zippyengin 6 yıl
P520 modelindeki optik yakınlaştırma 42x olacak
S9500 de dahili GPS + Wi-Fi modülü bulunmakta.
daha başka eklenecek birşey varmı diğer modeller ilgimi çekmediği için bakmadım. Kaynak burası.
reviews.cnet.com/...
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MOBIUS 6 yıl
P520 ile P510 arasında çözünürlük (MP) hariç bir fark göremedim.
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mavizaman 6 yıl
maşallah 18, 20mpler standartlaşmaya başlamış sensör boyutunda gene değişme yok ki yazılmamış.
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CanTnçr 6 yıl
Sensör boyutları yeni ortaya çıktı. Şimdi güncelliyorum
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CanTnçr 6 yıl mavizaman
mavizaman

maşallah 18, 20mpler standartlaşmaya başlamış sensör boyutunda gene değişme yok ki yazılmamış.

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