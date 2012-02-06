Nikon, Coolpix serisine S9300, S6300, S4300 ve S3300 modellerini ekledi





Yeni modeller ince tasarımı, GPS modülü, HD video çekimi ve süper zoom özellikleriyle dikkat çekiyor. Her model farklı bir özelliği barındırıyor.





COOLPIX S9300 modelinde bulunan Zoom-NIKKOR ED lensi (25mm-450mm) ile 18x optik zoom seviyesini yakalamak mümkün. Vibration Reduction (VR) imaj dengeleme özelliği ile seyahatlerinizde de size eşlik ediyor. 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı (BSI) CMOS sensör teknolojisi sensöre gelen ışığı artırıyor. Böylece fotoğraf kalitesi artarken gürültü de en aza indiriliyor. COOLPIX S9300, stereo ses ile Full HD video çekimleri yapabilirken entegre GPS alıcısı ile fotoğraflara konumlama bilgileri eklenebiliyor.





COOLPIX S6300 modeli 10x optik zoom ve VR imaj dengeleme özelliğine sahip. 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı (BSI) CMOS sensör ile hareket halindeyken de anı yakalamak mümkün. Full HD video çekiminin yanında 180 derece ve 360 derece fotoğrafları Easy Panorama modu ile çekebiliyorsunuz.





COOLPIX S4300 modeli Zoom-NIKKOR lensi ile 6x geniş açılı optik zoom yapabiliyor. 16MP çözünürlükte sensör, HD video kaydı, 3 inçlik dokunmatik LCD ekran, çoklu sahne modları ile en ideal sonuçlar için kamerayı manuel ayarlayabilirken otomatik sahne seçim modu ile de otomatik olarak kamerayı ayarlamak mümkün.





COOLPIX S4300 ayrıca gülümseme modu içeren Akıllı Portre Sistemi fotoğraf için yüz hatlarının en iyi durumunu algıladığında çekim yapabiliyor. Yüz tanıma öncelikli otomatik odaklanma ise aynı anda 12 kişiye kadar yüz algılayabiliyor.





COOLPIX S3300 modeli ise Zoom-NIKKOR (26mm-156mm) lensi ile 6x optik zoom, 16MP çözünürlükte sensör, 19 farklı sahne modu ve otomatik sahne seçim modu, HD video kaydı ve VR imaj dengeleme özellikleri sunuyor.





Bu ay içinde satışa sunulacak modellerden COOLPIX S9300 349.95$, COOLPIX S6300 199.95$, COOLPIX S4300 169.95$, COOLPIX S3300 ise 139.95$ fiyat etiketine sahip.