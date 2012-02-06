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Nikon, Coolpix serisine S9300, S6300, S4300 ve S3300 modellerini ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon fotoğrafçılık devi Nikon, büyük ilgi gören D4 DSLR modelinden sonra Coolpix bas-çek dijital kamera ailesine de yeni üyeler ekledi.

Yeni modeller ince tasarımı, GPS modülü, HD video çekimi ve süper zoom özellikleriyle dikkat çekiyor. Her model farklı bir özelliği barındırıyor.

COOLPIX S9300 modelinde bulunan Zoom-NIKKOR ED lensi (25mm-450mm) ile 18x optik zoom seviyesini yakalamak mümkün. Vibration Reduction (VR) imaj dengeleme özelliği ile seyahatlerinizde de size eşlik ediyor. 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı (BSI) CMOS sensör teknolojisi sensöre gelen ışığı artırıyor. Böylece fotoğraf kalitesi artarken gürültü de en aza indiriliyor. COOLPIX S9300, stereo ses ile Full HD video çekimleri yapabilirken entegre GPS alıcısı ile fotoğraflara konumlama bilgileri eklenebiliyor.

COOLPIX S6300 modeli 10x optik zoom ve VR imaj dengeleme özelliğine sahip. 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı (BSI) CMOS sensör ile hareket halindeyken de anı yakalamak mümkün. Full HD video çekiminin yanında 180 derece ve 360 derece fotoğrafları Easy Panorama modu ile çekebiliyorsunuz.

COOLPIX S4300 modeli Zoom-NIKKOR lensi ile 6x geniş açılı optik zoom yapabiliyor. 16MP çözünürlükte sensör, HD video kaydı, 3 inçlik dokunmatik LCD ekran, çoklu sahne modları ile en ideal sonuçlar için kamerayı manuel ayarlayabilirken otomatik sahne seçim modu ile de otomatik olarak kamerayı ayarlamak mümkün. 

COOLPIX S4300 ayrıca gülümseme modu içeren Akıllı Portre Sistemi fotoğraf için yüz hatlarının en iyi durumunu algıladığında çekim yapabiliyor. Yüz tanıma öncelikli otomatik odaklanma ise aynı anda 12 kişiye kadar yüz algılayabiliyor.

COOLPIX S3300 modeli ise Zoom-NIKKOR (26mm-156mm) lensi ile 6x optik zoom, 16MP çözünürlükte sensör, 19 farklı sahne modu ve otomatik sahne seçim modu, HD video kaydı ve VR imaj dengeleme özellikleri sunuyor. 

Bu ay içinde satışa sunulacak modellerden COOLPIX S9300 349.95$, COOLPIX S6300 199.95$, COOLPIX S4300 169.95$, COOLPIX S3300 ise 139.95$ fiyat etiketine sahip.

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Starhe 6 yıl
s6300 orta seviyeli kompaktlar için güzel denebilir.
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DH Misafiri 7 yıl
kardesim kore'den nikon 4300s getırecek makına hakkında hıc bır sey bılmıyorum bılgısı olan varsa yazabılırmı tesekkurler ?
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DH Misafiri 7 yıl
coolpix s9300 e ait özellikler aradğm özelliklerdi çanta boy makine için günlük çekimler gece manzarası falan.çıkar çıkmaz makine bu benm makiğne heralde dedim almayı düşünüyorum pişman olurmuyum acaba çünkü 8200 üde beğenmştm ama geve çekmlerini, bakınca hoşuma gitmedi bunu beğenirmym acaba yardmcı olursanıuz sevinirm ..şimdiden tşşkrler.
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söny 7 yıl
Bu ay içinde satışa sunulacak modellerden COOLPIX S9300 349.95$, COOLPIX S6300 199.95$, COOLPIX S4300 169.95$, COOLPIX S3300 ise 139.95$

F/P ürünleri var fakat s9300 gerçekten pahalı bir cihaz gibi geldi o kadar performanslı olucagınıda dusunmuyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Nikon önceki modellerde S9100'da 18 x optik zoom özelliğnii, S8200'da 16 Mp çözünürlük özelliğini sunmuştu. Yeni model S9300'da ise bu iki özelliği birleştirip ilave olarakda dahili GPS öezlliği eklemişler. Bu özellikleri ile tam istenilen özelliklere getirilmiş. Nikon'dan beklenende tam olarak buydu. Bu makina alınır.
Mustafa
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mavizaman 7 yıl
s3000,s4000 serisinin fotoğraf kalitesini hiç beğenmedim.
hatta s6000 incelemesi bile tatmin etmedi beni.
s8000,s9000 anca kurtarıyor nikonu onada 16MP koymuşlar.
tam sopalık bunlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Nikon gerçekten bu sektörde 1 numara olmak istiyor yaptığı ürünler atılımlar ve yeni teknolojilerle bunu gösteriyo tabi sonuçta yine her şey kullanıcıya kalmış..:)
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ufuks36 7 yıl
Mercimek sensörlü teleskoplara yenileri eklenmiş hayırlı olsun.
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