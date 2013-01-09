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Nikon D5200'ün sensör üreticisi belli oldu

6 yıl
960
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makinelerini en ince ayrıntılarına kadar inceleyen Chipworks firması, diğer Nikon modellerinde olduğu gibi Nikon D5200 modelininde ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi. Ancak sonuç diğer fotoğraf makinelerine göre farklı çıktı.
Nikon daha önce fotoğraf makinesi sensörlerini ya kendisi üretiyor yada Sony ve Aptina firmalarından alıyordu. Chipwork firması Nikon yeni DLSR modellerinden D5200'ü ayrıntılı olarak incelediğinde daha farklı bir sonuçla karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda Nikon D5200 DSLR modelinde Toshiba marka sensör kullanıldığı ortaya çıktı. Sensör 24Mp çözünürlüğünde ve CMOS teknolojisini kullanıyor.
Toshiba'nın son yıllarda fotoğraf dünyası için büyük ağırlık verdiği hafıza kartı sektöründen sonra APS-C sensör üretmesi,  gelecekte bu sektörde yer almak istediğinin güzel bir göstergesi.

http://www.chipworks.com/blog/recentteardowns/2013/01/08/inside-the-nikon-d5200-dslr-toshiba-found/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koagulant 6 yıl
V4LKyR
Orijinalden alıntı: coolindarkToshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile offline olarak!!! istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikonun altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...
O senin dediğin Lytro hacı abi. Googledan bir arat bakalım.

Lytro değil hacı abi, lytro gibi çalışan daha küçük ve ucuz bir sensör yaptılar. Googledan bir arat bakalım :)
2 Yanıt Yanıtla
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__FuEGo__ 6 yıl
Toshiba bakalım nasıl sonuc cıkarmıs. Testlerde ne gibi sonuclar cıkacak. Umarım 24 mp iso da patlamaz.
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ozturert 6 yıl koagulant
koagulant

V4LKyR

coolindarkToshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile offline olarak!!! istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikonun altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...
O senin dediğin Lytro hacı abi. Googledan bir arat bakalım.

Lytro değil hacı abi, lytro gibi çalışan daha küçük ve ucuz bir sensör yaptılar. Googledan bir arat bakalım :)

Lytro'dan tek farki videoda da farkli yerlere odaklanabilmesi galiba. Tahminimce telefon firmalarina satmak icin boyle birsey yapiyorlar.
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coolindark 6 yıl koagulant
koagulant
V4LKyR
Orijinalden alıntı: coolindarkToshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile offline olarak!!! istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikonun altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...
O senin dediğin Lytro hacı abi. Googledan bir arat bakalım.

Lytro değil hacı abi, lytro gibi çalışan daha küçük ve ucuz bir sensör yaptılar. Googledan bir arat bakalım :)

Sevgiler

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V4LKyR 6 yıl
coolindark
Toshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile offline olarak!!! istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikonun altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...

O senin dediğin Lytro hacı abi. Google'dan bir arat bakalım.
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OBA INC 6 yıl
Sensör 21 MP değilki 24 MP haberde yanlışlık var.
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CanTnçr 6 yıl OBA INC
OBA INC

Sensör 21 MP değilki 24 MP haberde yanlışlık var.

İmla hatası
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coolindark 6 yıl
Toshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile "offline olarak!!!" istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikon'un altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...
1 Yanıt Yanıtla +1
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ozturert 6 yıl coolindark
coolindark
Toshiba bu sektöre yeni girmedi ki... adamlar fotografçılıkta anlayış değiştirecek yeni bir sensör bile yaptılar; aynı anda karedeki her yöne sonsuz odaklanabilen sensörünü tanıttılar geçen gün. Bu sayede bir anda çekilen fotografda uygun yazılımı ile "offline olarak!!!" istenilen yere odaklanıp aynı kareden bir çok farklı yere odaklı foto çıkartma şansı doğdu. Haliyle Nikon'un altından Toshiba çıkmasına hiç şaşırmadım...

Lytro gibi birsey mi?
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theyapici 6 yıl
Canon Kendi üretir zaten 2 tane üretici var canon ve sony; sony ise nikona pentaxa satar toshibada girmişişe hayırılı olsun
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my54 6 yıl
Arkadaşlar Canon sensörlerini hangi firmadan alıyor, yoksa kendi mi üretiyor?
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