Nikon D5200'ün sensör üreticisi belli oldu

Fotoğraf makinelerini en ince ayrıntılarına kadar inceleyen Chipworks firması, diğer Nikon modellerinde olduğu gibi Nikon D5200 modelininde ayrıntılı inceleme gerçekleştirdi. Ancak sonuç diğer fotoğraf makinelerine göre farklı çıktı.

Nikon daha önce fotoğraf makinesi sensörlerini ya kendisi üretiyor yada Sony ve Aptina firmalarından alıyordu. Chipwork firması Nikon yeni DLSR modellerinden D5200'ü ayrıntılı olarak incelediğinde daha farklı bir sonuçla karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda Nikon D5200 DSLR modelinde Toshiba marka sensör kullanıldığı ortaya çıktı. Sensör 24Mp çözünürlüğünde ve CMOS teknolojisini kullanıyor.

Toshiba'nın son yıllarda fotoğraf dünyası için büyük ağırlık verdiği hafıza kartı sektöründen sonra APS-C sensör üretmesi, gelecekte bu sektörde yer almak istediğinin güzel bir göstergesi.

http://www.chipworks.com/blog/recentteardowns/2013/01/08/inside-the-nikon-d5200-dslr-toshiba-found/