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Nikon, D600 modelinde meydana gelen tozlanma sorununu resmi olarak kabul etti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, D600 modelinde meydana gelen tozlanma sorununu resmi olarak kabul etti
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Nikon, daha önce D7000, yakın zamanda ise D600 modelinde meydana gelen yağ ve tozlanma sorunu ile bol bol gündeme gelmiş, ancak bu sorunlar hakkında resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle yüksek oranda eleştirilmişti.
Nikon bugün yaptığı resmi açıklama ile orta seviye tam kare fotoğraf makinesi D600'de meydana gelen tozlanma sorununu ilk defa kabul ederek kullanıcılara tavsiyelerde bulundu. D600 içinde meydana gelen aşırı tozlanmanın, DSLR fotoğraf makinelerinin yapısı nedeniyle kaldırılması zor bir durum olduğunu belirten Nikon, kullanıcıların bu sorunu çözmek için kamera içindeki "Clean Image Sensör" fonksiyonunu ya da hava pompası kullanmalarını tavsiye etti. Eğer bu iki yöntem işe yaramazsa en yakın "Nikon Center" servisine gidilmesini öneren firma, servislerin gerekli temizlik ve bakım işlemlerini yapacaklarını belirtti.
http://nikonrumors.com/2013/02/22/nikon-issues-official-statement-on-the-d6000-dustoil-issue.aspx/#more-54556 

http://nikonrumors.com/2013/02/22/nikon-issues-official-statement-on-the-d6000-dustoil-issue.aspx/#more-54556 Yorum Yaz
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PHI 6 yıl en beğenilen
Bu olay tamamen müşteri odaklılıktır. Canon 650D'nin plastik kısımlarındaki bazı yerlerin alerjiye sebep olabileceğini ilk parti malların hatalı olduğunu Canon kendisi itiraf etmişti. Nikon ise aradan ne kadar zaman geçip her şey kullanıcılar tarafından ispat edildikten sonra bir şeyleri kabul etti. Küresel ölçekte iki firma ve iki davranış...
Bu olay tamamen müşteri odaklılıktır. Canon 650D'nin plastik kısımlarındaki bazı yerlerin alerjiye sebep olabileceğini ilk parti malların hatalı olduğunu Canon...
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Statistik 6 yıl
Kabul etmese skandal olurdu zaten
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Cromartie 6 yıl
Ken Rockwell abi de makinaya b.k atıyorlar her makinada olabilir demişti. Nikon bana ödeme yapmıyor diyen birinin tutarsızlığı işte.
Bence güzel haber Nikon'da bir şeyler değişiyor demekki. Hemşehrileri Toyota'dan bir şeyler öğrenmiş, Toyota felsefesinde olmak Nikon'u aşar orası ayrı.
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skylineGTR_34 6 yıl
"Kusura bakmayin 2100$lik ayipli mali size iteledik" cinsinden bir aciklama olmus.
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skylineGTR_34 6 yıl
Neyseki benim makinada yag yok cok sukur, blower la ugrasiyoruz. 1500 cekimde dun ucuncu defa temizledim bir de dikkatimi ceken seri cekim kullaninca tozlarin artmasi. Allah bize sabir versin ne diyeyim.
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ozturert 6 yıl
Bu açıklamayı yapmasına gerek yoktu ki. Servisler temizliği ücretsiz yapacaksa ayrı tabi.
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theyapici 6 yıl
CAnon genelde kabul ediyor nikon hep inkar ediyordu güzel bir gelişme
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Ed - 6 yıl
D7100 duyurusuyla ayni zamana denk getirip tepkileri dağıtmak istediler herhalde
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