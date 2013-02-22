Nikon, D600 modelinde meydana gelen tozlanma sorununu resmi olarak kabul etti

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Nikon, daha önce D7000, yakın zamanda ise D600 modelinde meydana gelen yağ ve tozlanma sorunu ile bol bol gündeme gelmiş, ancak bu sorunlar hakkında resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle yüksek oranda eleştirilmişti.

Nikon bugün yaptığı resmi açıklama ile orta seviye tam kare fotoğraf makinesi D600'de meydana gelen tozlanma sorununu ilk defa kabul ederek kullanıcılara tavsiyelerde bulundu. D600 içinde meydana gelen aşırı tozlanmanın, DSLR fotoğraf makinelerinin yapısı nedeniyle kaldırılması zor bir durum olduğunu belirten Nikon, kullanıcıların bu sorunu çözmek için kamera içindeki "Clean Image Sensör" fonksiyonunu ya da hava pompası kullanmalarını tavsiye etti. Eğer bu iki yöntem işe yaramazsa en yakın "Nikon Center" servisine gidilmesini öneren firma, servislerin gerekli temizlik ve bakım işlemlerini yapacaklarını belirtti.

http://nikonrumors.com/2013/02/22/nikon-issues-official-statement-on-the-d6000-dustoil-issue.aspx/#more-54556

http://nikonrumors.com/2013/02/22/nikon-issues-official-statement-on-the-d6000-dustoil-issue.aspx/#more-54556