Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, D600'ü yenileyerek geliştirdiği D610 DSLR fotoğraf makinesini duyurdu

5 yıl
2,4b
1
26
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, D600'ü yenileyerek geliştirdiği D610 DSLR fotoğraf makinesini duyurdu
Nikon, D600'ü yenileyerek geliştirdiği D610 DSLR fotoğraf makinesini duyurdu
Nikon, 13 Eylül 2012 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunduğu FF (Tam Kare) sensöre sahip D600 DSLR fotoğraf makinesini yenileyerek D610 modelini resmen duyurdu.
Teknik olarak 24.3MP FF (Tam Kare) CMOS sensör, EXPEED 3 görüntü işlemcisi, 100 - 6400 ISO aralığı, 3.2-inç boyutunda 921 nokta LCD ekran, 1920 x 1080 piksel 30p / 25p / 24p video çekim kapasitesi, %100 kapsama alanına sahip optik vizör, 39 noktadan (9 çapraz F/5.6'da 33 nokta kullanılabilir) otomatik netleme sistemi, 2,016 piksel RGB TTL ölçümleme ve 1/4000 enstantane hızı gibi D600 ile aynı detaylarla gelen D610, farkını saniyede 5.5 kare çekim hızını 6 kareye taşıması, geliştirilmiş beyaz dengesi, sessiz modda saniyede 3 kare seri çekim özelliği ve Nikon'un bir diğer FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D800 benzeri su geçirmezlik özelliği ile koyuyor. Nikon D600 modelinin sensöründe görülen toz ve yağlanma sorunlarından arındırılmış bir yapıyla hazırladığı düşünülen D610, içerisinde dahili olarak Wi-Fi ya da GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini içermiyor ve bu özelliklerin kullanılması için harici ürünlerin (Wu-1b ve GP-1) satın alınması gerekiyor. 141 x 113 x 82mm boyut ve batarya dahil 850 gram ağırlık değerleriyle de farklı bir yapı ortaya koyamayan D610, Lityum-iyon EN-EL15 bataryası ile CIPA standartlarına göre 900 fotoğraf çekimi yapabiliyor. Bu çekimleri SD / SDHC / SDXC destekli 2 adet hafıza kartı üzerine ve USB 2.0 / mini HDMI yuvaları ile istenilen diğer ortamlara aktarabilen ürün, düşük ışıklı çekimler için üzerinde dahili flaş barındırıyor.

Nikon tarafından yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük eleştiri toplayan D600 modelinin yerine hazırlanan ve bu olumsuz imajı düzeltmesi beklenen D610, gövde olarak 1999$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa sunuluyor.
Nikon, D600'ü yenileyerek geliştirdiği D610 DSLR fotoğraf makinesini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/10/08/nikon-launches-d610-full-frame-dslr-with-updated-shutter-mechanism?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
D3DEKORKUT 5 yıl en beğenilen
ne pilavmış ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 5 yıl
Böylece Nikon, D600' de yaptığı hataları kabul etmiş oldu. Sadece perde ünitesini değiştirerek piyasaya süremeyeceği için arka arkaya çekim sayısını arttırmak ve sessiz sürekli çekim gibi çok da lazım olmayan detaylar eklemişler. Nikon D600' ü çıkar çıkmaz Amazon' dan satın almıştım, benim makinada ciddi bir sorun yoktu, ancak forumlarda 2 kez perde değişimi yaşayıp en sonunda ürünü iade eden insanlarla konuşmuşluğum vardır.
Böylece Nikon, D600' de yaptığı hataları kabul etmiş oldu. Sadece perde ünitesini değiştirerek piyasaya süremeyeceği için arka arkaya çekim sayısını arttırmak ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl
D600'ün fiyatı otomatik olarak düştü. İkinci ellerden bahsediyorum tabi. Şimdi yeni yıla doğru D600 stoklarını bitirmek için inanılmaz indirimler gelecek, tahminimce D600'ü 1500$ ve hatta daha ucuza bulmak mümkün olacak. Canon'un giriş seviyesinde yaptığını Nikon daha üst seviyede yapıyor artık: Yeni alanlar için avantajlı (daha iyi bir makine alıyorsunuz), mevcut D600 sahipleri için dert. Tabi D600'ü 3-4 yıl kullanma olasılığı da var, ki olması gereken de bu belki ama D600'ün dertli perde sistemini Nikon bile kabul etmiş oldu D610'u duyurarak. En azından D610'de WiFi olsaydı.
D600'ün fiyatı otomatik olarak düştü. İkinci ellerden bahsediyorum tabi. Şimdi yeni yıla doğru D600 stoklarını bitirmek için inanılmaz indirimler gelecek, tahm...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aylakadam81 5 yıl
D610 da tozlanma sorunun giderildiğini nasıl test ettiniz. Belki problem hala devam ediyor
bir D600 sahibi olarak bu kazığını hic unutmayacağım nikon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evetbenim 5 yıl
sessiz çekim falan istemiyorum
şak diye perde,ayna sesini duymak istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpug 5 yıl
Az daha alacaktım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m@hm@ 5 yıl
Hareketli ekran ve wifi olsaydı alınırdı belki ama sırf tozlanmadan kaynaklı makinayı değişmeye gerek yok senede 3 kere temizletsek 60₺ yapar zaten d600'ü kullananlar bu sorunu kabullenmiş oluyor bi bakıma, nikon bu modelle hatasını resmen kabul etmiş oldu keşke deselerki d600'ü olanlara ücretsiz yada cüzzi bi rakama d610 veriyoruz ama nerdeeeee
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tokay 5 yıl
Yeni serilerin ilk ürünlerinde hiçe sayılmayacak problemleri daima var. Böyle de devam edecektir. D600 ve D7000 bunlara örnektir Nikon tarafında.
Serinin ikinci ürünlerinden itibaren çok güzel ve stabil cihazlar elde ediliyor. Sanırım biraz hevesimizi kırmamız lazım yeni serilerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 5 yıl
$ ın 2 lira olmasından sonra 2000 $ ın 3600 tl yerine 4000 lira olması bana en çok koyan oldu :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avanoss 5 yıl
Türkiyeye ne zaman gelir ? Global dağıtım 18 Ekim diyor Nikon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 5 yıl
Bir de d400ü görelim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D3DEKORKUT 5 yıl
ne pilavmış ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 5 yıl
Böylece Nikon, D600' de yaptığı hataları kabul etmiş oldu. Sadece perde ünitesini değiştirerek piyasaya süremeyeceği için arka arkaya çekim sayısını arttırmak ve sessiz sürekli çekim gibi çok da lazım olmayan detaylar eklemişler. Nikon D600' ü çıkar çıkmaz Amazon' dan satın almıştım, benim makinada ciddi bir sorun yoktu, ancak forumlarda 2 kez perde değişimi yaşayıp en sonunda ürünü iade eden insanlarla konuşmuşluğum vardır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mizantropia 5 yıl
D600 alanlara ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon ve
2 etiket daha DSLR fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim