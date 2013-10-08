Nikon, D600'ü yenileyerek geliştirdiği D610 DSLR fotoğraf makinesini duyurdu

Nikon, 13 Eylül 2012 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunduğu FF (Tam Kare) sensöre sahip D600 DSLR fotoğraf makinesini yenileyerek D610 modelini resmen duyurdu.

Teknik olarak 24.3MP FF (Tam Kare) CMOS sensör, EXPEED 3 görüntü işlemcisi, 100 - 6400 ISO aralığı, 3.2-inç boyutunda 921 nokta LCD ekran, 1920 x 1080 piksel 30p / 25p / 24p video çekim kapasitesi, %100 kapsama alanına sahip optik vizör, 39 noktadan (9 çapraz F/5.6'da 33 nokta kullanılabilir) otomatik netleme sistemi, 2,016 piksel RGB TTL ölçümleme ve 1/4000 enstantane hızı gibi D600 ile aynı detaylarla gelen D610, farkını saniyede 5.5 kare çekim hızını 6 kareye taşıması, geliştirilmiş beyaz dengesi, sessiz modda saniyede 3 kare seri çekim özelliği ve Nikon'un bir diğer FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D800 benzeri su geçirmezlik özelliği ile koyuyor. Nikon D600 modelinin sensöründe görülen toz ve yağlanma sorunlarından arındırılmış bir yapıyla hazırladığı düşünülen D610, içerisinde dahili olarak Wi-Fi ya da GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini içermiyor ve bu özelliklerin kullanılması için harici ürünlerin (Wu-1b ve GP-1) satın alınması gerekiyor. 141 x 113 x 82mm boyut ve batarya dahil 850 gram ağırlık değerleriyle de farklı bir yapı ortaya koyamayan D610, Lityum-iyon EN-EL15 bataryası ile CIPA standartlarına göre 900 fotoğraf çekimi yapabiliyor. Bu çekimleri SD / SDHC / SDXC destekli 2 adet hafıza kartı üzerine ve USB 2.0 / mini HDMI yuvaları ile istenilen diğer ortamlara aktarabilen ürün, düşük ışıklı çekimler için üzerinde dahili flaş barındırıyor.





Nikon tarafından yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük eleştiri toplayan D600 modelinin yerine hazırlanan ve bu olumsuz imajı düzeltmesi beklenen D610, gövde olarak 1999$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa sunuluyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/08/nikon-launches-d610-full-frame-dslr-with-updated-shutter-mechanism?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1