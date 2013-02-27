Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon D7100, D300s yerine konumlandırılmış bir fotoğraf makinesi değil

6 yıl
895
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nikon D7100, D300s yerine konumlandırılmış bir fotoğraf makinesi değil
Dedikoduları uzun zaman önce başlayan ve Nikon'un kısa zaman önce duyurduğu DSLR fotoğraf makinesi D7100, sunduğu yeni özellikler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Duyurulduğu zaman Nikon'un Amerika sitesi üzerinde "Nikon'un DX format fotoğraf makinelerinin yeni amiral gemisi" olarak lanse edilen D7100, firmanın DX format D300s modelinin yerine geldiğini ve çıkması muhtemel D400 modelinin piyasaya çıkmayacağı şeklinde bazı dedikoduların konuşulmasına neden olmuştu. Konu, Dpreview forumu üyelerinden bir kişinin Nikon Avrupa'ya attığı mesaj sonucunda açıklığa kavuştu.
Nikon Avrupa, Nikon D7100 modelinin Japoya'dan alınan bilgiler doğrultusunda D300s modelinin yerine gelmediğini ve Nikon Amerika sitesindeki bilgilerin Nikon Japonya'dan alınan bilgileri yansıtmadığını belirterek, gelmesi muhtemel D300s yenilenmesinin önünü tekrardan açmış oldu.
http://nikonrumors.com/2013/02/24/nikon-europe-the-d7100-is-not-positioned-to-replace-the-d300s.aspx/ 
 
Nikon D7100, D300s yerine konumlandırılmış bir fotoğraf makinesi değil

http://nikonrumors.com/2013/02/24/nikon-europe-the-d7100-is-not-positioned-to-replace-the-d300s.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 6 yıl
e herhalde d400 gelecek. Ben diyorum bu cihaz gereksiz.Yada d400 gereksiz olacak bilemiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 6 yıl
D400 hiçbir zaman gelmeyebilir, sonuç olarak Nikon gayet uygun fiyata full frame D600 ü çıkardı, D300s in selefi olacak gövdenin maksimum 1500 USD ye piyasaya sürülüyor olması lazım, daha üstünde full frame D600 ün fiyat/performansı daha başarılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 6 yıl
Yüreğime su serpildi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
evet öyle bir açıklama yapmışlardı Can
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Tegra 4 ve Project Shield oyun konsolu video ön inceleme 6 yıl Asus PadFone Infinity video ön inceleme "Şaşıracaksınız. Hızlı ve Zarif" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim