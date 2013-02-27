Nikon D7100, D300s yerine konumlandırılmış bir fotoğraf makinesi değil





Dedikoduları uzun zaman önce başlayan ve Nikon'un kısa zaman önce duyurduğu DSLR fotoğraf makinesi D7100, sunduğu yeni özellikler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Duyurulduğu zaman Nikon'un Amerika sitesi üzerinde "Nikon'un DX format fotoğraf makinelerinin yeni amiral gemisi" olarak lanse edilen D7100, firmanın DX format D300s modelinin yerine geldiğini ve çıkması muhtemel D400 modelinin piyasaya çıkmayacağı şeklinde bazı dedikoduların konuşulmasına neden olmuştu. Konu, Dpreview forumu üyelerinden bir kişinin Nikon Avrupa'ya attığı mesaj sonucunda açıklığa kavuştu.

Nikon Avrupa, Nikon D7100 modelinin Japoya'dan alınan bilgiler doğrultusunda D300s modelinin yerine gelmediğini ve Nikon Amerika sitesindeki bilgilerin Nikon Japonya'dan alınan bilgileri yansıtmadığını belirterek, gelmesi muhtemel D300s yenilenmesinin önünü tekrardan açmış oldu.

http://nikonrumors.com/2013/02/24/nikon-europe-the-d7100-is-not-positioned-to-replace-the-d300s.aspx/

http://nikonrumors.com/2013/02/24/nikon-europe-the-d7100-is-not-positioned-to-replace-the-d300s.aspx/