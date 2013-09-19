Nikon, Nikkor 1 AW 10mm f/2.8 ve 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modellerini duyurdu

Gün içerisinde dünyanın suya ve darbelere dayanıklı ilk lensleri değiştirilebilir yeni aynasız fotoğraf makinesini duyuran Nikon, ayrıca bu yeni fotoğraf makinesini tamamlayıcı nitelikle Nikkor 1 AW 10mm f/2.8 ve 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modellerini duyurdu.

Nikon tarafında duyurulan lens modellerinden CX-Format (1 Serisi makineler ile uyum) Nikkor 1 AW 10mm f/2.8 20 metre, Nikkor 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 ise 15 metre su altı derinliğine inebiliyor ve bu sayede Nikon AW1 aynasız fotoğraf makinesi ile her koşulda rahatlıkla kullanılabiliyorlar. Aynı zamanda 2 metre yükseklikten oluşabilecek düşmelere ve -10 derece hava sıcaklıklarına dayanabilen lenslerden 10mm f/2.8, sunduğu sabit odak uzaklığı ile manzara ya da mimari çekimleri için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Aynı zamanda F2.8 sabit diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlarda oldukça kullanışlı olduğu belirtilen lens, 0.20m minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, dahili otomatik netleme motoruna, 6 element 5 grup optik dizilime ve 118 gram ağırlığa sahip. Tanıtılan Nikkor 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modeli ise, 2.5 kat yakınlaştırma ile farklı çekim amaçları için oldukça kullanışlı bir yapıyla geliyor. Bünyesinde dahili otomatik netleme motoru barındıran lens, 0.30m minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 8 element 6 grup optik dizilime ve 182 gram ağırlığa sahip. Ortak olarak filtre çapları 41mm olarak belirtilen lensler, aynı zamanda farklı renk seçeneklerine de sahipler.

Nikon tarafından duyurulan 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 200$ fiyat etiketiyle, Nikkor 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 lens modeli ise Nikon AW1 aynasız fotoğraf makinesi ile beraber kit olarak 800$ fiyat etiketiyle Ekim ayında elde edilebiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/19/nikon-creates-nikkor-1-aw-10mm-f-2-8-and-11-27-5mm-f-3-5-5-6-lenses-waterproof-shockproof-rugged?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2