Nikon, Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED ve Nikkor AF-S 800mm F/5.6 FL ED VR lenslerini resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Nikon CP+ 2013 fuarı öncesi Coolpix fotoğraf makineleri yanında, Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED ve AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR isimli iki yeni lensini duyurdu.
80, yaşını kutlayan Nikkor lens gelişmeye ve model çeşidi olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Nikon iki yeni lensini duyurdu. Duyurusu yapılan lenslerden Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED uzun zamandır konuşuluyordu. Tam kare Nikon fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lensin teknik özelliklerine bakarsak;
- Tam kare FX format ile uyumluluk
- Oldukça sessiz gövde içinde otomatik netleme motoru ( SWM Silent Wave Motor)
- 7 bıçaklı diyafram yapısı
- Maksimum F/3.5-4.5 Minimum F/22-29 diyafram oranı
- 8 grup 12 element lens yapısı
- 100°- 63° görüş açısı
- 77mm filtre çapı
- 385 gram ağırlık
- 28cm minimum netleme mesafesi
- Titreşim azaltma sistemi
Nikon tarafından duyurusu yapılan bir diğer lens modeli ise AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR oldu. Tam kare Nikon fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lens, otomatik netleme motoruna sahip Nikkor lensler arasında, en uzun odak uzaklığına sahip lens olma özelliğini taşıyor. Ayrıca lens yanında AF-S Teleconvertor TC800-1.25E D isminde 1.25x oranında büyütme sağlayabilen bir telekonvertör ile geliyor. Bu telekonvertör sayesinde lens 1000mm gibi yüksek bir orana ulaşabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakacak olursak;
- Maksimum F/5.6 Minimum F/32 diyafram oranı
- 13 grup 20 element lens yapısı
- 5kg arğılık
- 9 diyafram bıçağı
- Titreşim azaltma sistemi
- Gövde içinde otomatik netleme motoru
- 52mm filtre bağlatı çapı
Duyurusu yapılan lenslerden Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED $750, AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR ise $17,899,95 fiyat etiketleri ile mart ayında satın alınabilecekler.
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800mm: Bütün Nikon lensleri içinde bunun kadar iyi MTF tablosu olan başka lens görmedim. Tabi 5.6 daki değeri.