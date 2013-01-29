Nikon, Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED ve Nikkor AF-S 800mm F/5.6 FL ED VR lenslerini resmi olarak duyurdu









Nikon CP+ 2013 fuarı öncesi Coolpix fotoğraf makineleri yanında, Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED ve AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR isimli iki yeni lensini duyurdu.

80, yaşını kutlayan Nikkor lens gelişmeye ve model çeşidi olarak artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Nikon iki yeni lensini duyurdu. Duyurusu yapılan lenslerden Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED uzun zamandır konuşuluyordu. Tam kare Nikon fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lensin teknik özelliklerine bakarsak;

- Tam kare FX format ile uyumluluk

- Oldukça sessiz gövde içinde otomatik netleme motoru ( SWM Silent Wave Motor)

- 7 bıçaklı diyafram yapısı

- Maksimum F/3.5-4.5 Minimum F/22-29 diyafram oranı

- 8 grup 12 element lens yapısı

- 100°- 63° görüş açısı

- 77mm filtre çapı

- 385 gram ağırlık

- 28cm minimum netleme mesafesi

- Titreşim azaltma sistemi

Nikon tarafından duyurusu yapılan bir diğer lens modeli ise AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR oldu. Tam kare Nikon fotoğraf makineleri ile uyumlu olan lens, otomatik netleme motoruna sahip Nikkor lensler arasında, en uzun odak uzaklığına sahip lens olma özelliğini taşıyor. Ayrıca lens yanında AF-S Teleconvertor TC800-1.25E D isminde 1.25x oranında büyütme sağlayabilen bir telekonvertör ile geliyor. Bu telekonvertör sayesinde lens 1000mm gibi yüksek bir orana ulaşabiliyor. Lensin teknik özelliklerine bakacak olursak;

- Maksimum F/5.6 Minimum F/32 diyafram oranı

- 13 grup 20 element lens yapısı

- 5kg arğılık

- 9 diyafram bıçağı

- Titreşim azaltma sistemi

- Gövde içinde otomatik netleme motoru

- 52mm filtre bağlatı çapı

Duyurusu yapılan lenslerden Nikkor AF-S 18-35mm F/3.5-4.5G ED $750, AF-S Nikkor 800mm F/5.6 FL ED VR ise $17,899,95 fiyat etiketleri ile mart ayında satın alınabilecekler.