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Nikon, Nikkor lens ailesinin 80. yaşını kutluyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, Nikkor lens ailesinin 80. yaşını kutluyor
Dünyanın en büyük optik üreticilerinden olan Nikon, Nikkor serisi lenslerinin bu sene 80. yaşını kutluyor.
İlk olarak 1932 yılında patenti alınan Nikkor adı, 1933 yılında "Aero-Nikkor" olarak havacılık lensleri ile ilgili olarak kullanıldı. Daha sonra Nikon tarafından üretilen makineler doğrultusunda gelişimine ara verilmeyen Nikkor lensler, 1959 yılından bu yana Nikon F bağlantı yuvasıyla uyumlu olarak üretiliyor. DSLR/SLR fotoğraf makineleri için üretilen harika lensler yanında, yeni Nikon 1 serisi lensler ile genişleyen Nikkor lens ailesi, yakın zamanda 75 milyonuncu üretim sayısına ulaşmıştı. 
80 yaşına gelen ve şu an birçok farklı kategoride çeşitlere sahip olan Nikkor lensler, geliştirilmeye ve yeni modeller ile güncellenmeye devam ediyor.

http://www.nikon.com/news/2013/0128_nikkor_01.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talerk 6 yıl
ya bu Nikon ile canon un lenslerini sony uretmiyor muydu
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AERN 6 yıl
Haberler için teşekkürler
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ColDasHeLL 6 yıl
adamlar olmasa atatürkün videolarıda olmazdı belki resimleride olmayacaktı 1-2 tane olurdu minnettarız o konuda. şuan bile ailenizle bir anı yaratıyorsunuz resmini cekiyorsunuz ve orada sonsuza kadar o resimdeki gibi kalıyorsunuz
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enaz3posta 6 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL
adamlar olmasa atatürkün videolarıda olmazdı belki resimleride olmayacaktı 1-2 tane olurdu minnettarız o konuda. şuan bile ailenizle bir anı yaratıyorsunuz resmini cekiyorsunuz ve orada sonsuza kadar o resimdeki gibi kalıyorsunuz

nikon olmasa baban kimdi bilemezdin be hey dürzü olarak değiştirelim ozaman meşhur şiiri
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Ed - 6 yıl
Eskiden "Nippon Kogaku" adıyla üretilirmiş :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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