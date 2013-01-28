Nikon, Nikkor lens ailesinin 80. yaşını kutluyor

Dünyanın en büyük optik üreticilerinden olan Nikon, Nikkor serisi lenslerinin bu sene 80. yaşını kutluyor.

İlk olarak 1932 yılında patenti alınan Nikkor adı, 1933 yılında "Aero-Nikkor" olarak havacılık lensleri ile ilgili olarak kullanıldı. Daha sonra Nikon tarafından üretilen makineler doğrultusunda gelişimine ara verilmeyen Nikkor lensler, 1959 yılından bu yana Nikon F bağlantı yuvasıyla uyumlu olarak üretiliyor. DSLR/SLR fotoğraf makineleri için üretilen harika lensler yanında, yeni Nikon 1 serisi lensler ile genişleyen Nikkor lens ailesi, yakın zamanda 75 milyonuncu üretim sayısına ulaşmıştı.

80 yaşına gelen ve şu an birçok farklı kategoride çeşitlere sahip olan Nikkor lensler, geliştirilmeye ve yeni modeller ile güncellenmeye devam ediyor.

http://www.nikon.com/news/2013/0128_nikkor_01.htm