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Nikon amiral gemisini yeniledi, D4s resmi olarak duyuruldu

5 yıl
4,5b
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14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon amiral gemisini yeniledi, D4s resmi olarak duyuruldu
Nikon'un ilk olarak CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı üst düzey DSLR fotoğraf makinesi D4s resmen duyuruldu.

Firmanın hali hazırda uzun zamandır satılan amiral gemisi D4'ün yerine hazırlanan D4s, tasarımsal olarak alışılmış profesyonel çizgiyi devam ettiriyor ve esas farkını "s" takısını da kazandığı teknik detayları ile ortaya koyuyor. Temel olarak tercih edilen Expeed 4 görüntü işlemcisiyle eskiye oranla % 30 oranında daha fazla performans sağlayabilen Nikon D4s, yeni geliştirilen 16.2 MP çözünürlükteki FF (Tam Kare) CMOS (36 x 23.9 mm) sensörüyle ise çok daha iyi düşük ışık performansı vaat ediyor, 51 noktalı otomatik netleme sistemi (Multi-CAM 3500 FX AF sensör modülü) ve saniyede 11 kare seri çekim hızıyla hareketleri sahneler için her zaman hazır olduğunu gösteriyor, "RAW SIZE S" çekim seçeneğiyle çok daha iyi düzenleme için sıkıştırılmamış 12-bit RAW çıktı verebiliyor ve yapılan yeni geliştirmelerle EN-EL18a bataryası CIPA standartlarına göre 5,960 fotoğraf çekim sayısına ulaşabiliyor. ISO 100-25,600 (arttırılmış 50-409,600) aralığı ile D4'ün sunduğu düşük ışık performansını bir adım ileriye taşıyan D4s, bu yüksek performansı CompactFlash ve XQD (çift yuva) hafıza kartlarıyla destekliyor, 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 FPS) piksel çözünürlüğünde videolar (Bit hızı değeri 1080/60p 42Mbps 10 dakika limitli, 24Mbps 20 dakika limitli) çekebiliyor ve frekans ayarı ile çekim sırasında rüzgar engelleme gibi ses geliştirmeleriyle karşımıza çıkıyor.

160 x 157 x 91mm boyuta, 1350 gram ağırlığa ve suya, toza, darbelere dayanıklı magnezyum alaşım gövdesi üzerinde %100 kapsama alanına sahip optik vizör, 3.2-inç 921 nokta LCD ve iki adet ekstra bilgi ekranı taşıyan yeni amiral gemisi, belirtildiği kadarıyla 400,000 perde ömrünün altından kalkabiliyor ve Nikon'un FX ve özel modlarla (2.7 kesme modu dahil) DX serisi lenslerini aktif olarak kullanabiliyor. Harici olarak satın alınan GPS ve Wi-Fi adaptörleriyle kablosuz bağlantı yeteneklerine de kavuşabilen fotoğraf makinesi, ayrıca Gigabit Ethernet (1000 Base-T LAN) temelinde eskiye oranla daha hızlı veri aktarımı yapabiliyor. D4s içerisinde aynı zamanda gerçek renk yakalama yeteneğiyle dikkat çeken Nikon'un özel "91,000-piksel RGB 3D Color Matrix Metering III" sistemi de kullanılıyor.

Nikon'un profesyoneller için üst düzey özelliklerle hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D4s, 6500$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyor. Makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
 
Nikon amiral gemisini yeniledi, D4s resmi olarak duyuruldu
Nikon amiral gemisini yeniledi, D4s resmi olarak duyuruldu

http://www.dpreview.com/news/2014/02/25/nikon-announces-flagship-d4s-professional-dslr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#embeddedSampleGallery4059861729 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Fiyatına kadar bayıla bayıla okudum fiyatı görünce kalp krizi geçiriyordum
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DH Misafiri 5 yıl
Nikon D4S 'i Detaylı İnceledik blog.fotopazar.com/...
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Özaltay 5 yıl
6500$

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ozturert 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nikon D4S 'i Detaylı İnceledik
blog.fotopazar.com/...

Reklam mı inceleme mi? İnceleyen arkadaşı tanımıyorum da eline ilk defa profesyonel gövde almış gibi konuşuyor. F5/F6'dan bu yana Nikon'un profesyonel gövdeleri hemen hemen hiç değişmedi.
Bir de bu kadar "badi" demeyin artık, ya da videoyu tamamen İngilizce yapın.
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Gl4dius 5 yıl
6500$ çok aşırı bir fiyat değil de ülkemize bi 30000 TL'ye anca gelir herhalde
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Ün!em 5 yıl
kim nederse desin pentax
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yhackup 5 yıl
6500$..
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Fiyatına kadar bayıla bayıla okudum fiyatı görünce kalp krizi geçiriyordum
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