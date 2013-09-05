Nikon, dahili elektronik vizör ile hazırladığı üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu: Coolpix P7800

Son zamanlarda yeni hazırladığı makineler hakkında dışarıya bilgi sızdırmadan duyurularını gerçekleştiren fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Nikon, bu doğrultuda dahili elektronik vizör ile hazırladığı Coolpix P7800 üst seviye kompakt fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu.

Firmanın Coolpix P7700 modelinin yerine hazırlanan Coolpix P7800, tasarım , gövde özellikleri ve teknik detaylar açısından yerine geldiği modelden çok da farklı bir yapı ortaya koyamıyor. En önemli değişikliği modelin üzerine 921,000 nokta %100 kapsama alanına sahip bir EVF (Elektronik vizör) ekleyerek yapan Nikon, bu sayede çok daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Diğer özellikleri arasında 12.MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı 1/1.7-inç CMOS sensör, 7.1 optik yakınlaştırma sağlayabilen 28-20mm F2 - 4 lens, dahili görüntü sabitleme teknolojisi, 80-1600 (6400) ISO aralığı, 3-inç hareketli LCD ekran, Full HD 1920 x 1080 piksel 30 FPS video çekim kapasitesi, DSLR benzeri gövde üstü kontrol seçenekleri ve saniyede 8 kare seri çekim hızı gibi detaylar yer alan Nikon Coolpix P7800, gücünü EXPEED C2 görüntü işlemcisinden alıyor.

Gövdesi üzerine yine Nikon tarafından hazırlanan GPS ve Wi-Fi adaptörlerini taşıyabildiği belirtilen Coolpix P7800, EN-EL14 batarya birimi ile ortalama 350 fotoğraf çekilmesine imkan tanıyor. 118.5 x 77.5 x 50.4 mm boyut ve 399 gram ağırlık ile taşınabilir bir yapı sunan model, çektiği video ya da fotoğrafları SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Kullanıcılara RAW fotoğraf çekim desteği de verebilen ve içerisinde birçok yaratıcı filtre bulunan P7800, magnezyum alaşım gövde kalitesiyle hazırlanmış durumda.

Aynı zamanda Coolpix kompakt ve 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri için LD-1000 isimli LED video ışığını da duyuran Nikon, ufak boyutlu yapıda hazırlanan bu ürün ile her türlü ışık durumunda kaliteli videolar çekilmesine yardımcı oluyor. 4 adet AAA pil ile çalışan ve özel kaplama yapısıyla yumuşak ışık sağlayan ürün, beraberinde gelen bacak aparatıyla da kameraların üçayak bağlantı bölümlerine takılarak rahatlıkla kullanılabiliyor.

Nikon tarafından duyurulan üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P7800, 26 Eylül tarihinden sonra 546$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Nikon LD-1000 isimli LED ışık ürünü ise, 99$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay elde edilebiliyor duruma gelecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/05/nikon-reveals-new-ld-1000-led-movie-light-for-1-system-and-coolpix?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3