Nikon'dan profesyonel seviyede aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Nikon geçen sene Z serisi dijital fotoğraf makinelerini piyasaya sürmüştü. Söz konusu makineler büyük ölçüde olumlu geri dönüş aldı. Nikon Z7'nin ihtiyaçlarınız için yeterince “profesyonel” olmadığını düşünüyorsanız bu haber sizi ilgilendirebilir.

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Geçtiğimiz yıl Nikon'un D5 eşdeğerinde bir aynasız dijital fotoğraf makinesi çıkaracağını duymuştuk. Söylentiler gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Zira Nikon CEO'su şirketin D5 DSLR ayarında “profesyonel” bir aynasız dijital fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını doğruladı.

Uygun fiyatlı aynasız makine de yolda

Şu an için makinenin çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Ancak daha önce sızdırılan yol haritasına bakılırsa 2019 yılı içerisinde yeni bir Z serisi makine piyasaya sürülmeyecek.

Bununla birlikte Nikon'un yüksek kaliteli “profesyonel” aynasız dijital fotoğraf makinesine ek olarak daha uygun fiyatlı, 900 dolarlık orta sınıf bir model üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00520480