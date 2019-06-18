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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan profesyonel seviyede aynasız fotoğraf makinesi geliyor

Nikon CEO'su D5 DSLR ayarında profesyonel bir aynasız dijital fotoğraf makinesi üzerinde çalıştıklarını resmen doğruladı. Şirket ayrıca daha uygun fiyatlı orta sınıf bir aynasız makine daha çıkaracak.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nikon geçen sene Z serisi dijital fotoğraf makinelerini piyasaya sürmüştü. Söz konusu makineler büyük ölçüde olumlu geri dönüş aldı. Nikon Z7'nin ihtiyaçlarınız için yeterince “profesyonel” olmadığını düşünüyorsanız bu haber sizi ilgilendirebilir.
Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı"
Geçtiğimiz yıl Nikon'un D5 eşdeğerinde bir aynasız dijital fotoğraf makinesi çıkaracağını duymuştuk. Söylentiler gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Zira Nikon CEO'su şirketin D5 DSLR ayarında “profesyonel” bir aynasız dijital fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını doğruladı.

Uygun fiyatlı aynasız makine de yolda

Şu an için makinenin çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok. Ancak daha önce sızdırılan yol haritasına bakılırsa 2019 yılı içerisinde yeni bir Z serisi makine piyasaya sürülmeyecek.
Bununla birlikte Nikon'un yüksek kaliteli “profesyonel” aynasız dijital fotoğraf makinesine ek olarak daha uygun fiyatlı, 900 dolarlık orta sınıf bir model üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00520480 Yorum Yaz
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Askaparta 2 gün en beğenilen
Fotoğraf makinesinin yerini telefon tutmaz ama ikisine de para yok.
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Emreerd1010 2 gün yeni yorumcu CertainCrimes
Ülke ekonomisi 1.madde:Onlar pahalı satmıyor, senin ülkenin ekonomisi çok kötü.
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SEO-Uzmanı 1 gün
orta sınıf 500 $ sınırını asla aşmamalı !
zaten makine değil asıl olay lens'te bitiyor !
LENS üzerinde net görüntü olmadıktan sonra ;
bilmem kaç mega pinksel^de çamurlu balçıklı görüntü yapıyor !
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SEO-Uzmanı 1 gün
aynalı olsa ne olacak ki !
sadece ekrana daha iyi gömülmeye yarıyor !
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Askaparta 2 gün en beğenilen
Fotoğraf makinesinin yerini telefon tutmaz ama ikisine de para yok.
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ramis78 2 gün
orta sınıfa bak hele
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CertainCrimes 2 gün yeni yorumcu
900 dolarlık ortasınıf model.
Güzelmiş.
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Emreerd1010 2 gün yeni yorumcu CertainCrimes
Ülke ekonomisi 1.madde:Onlar pahalı satmıyor, senin ülkenin ekonomisi çok kötü.
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