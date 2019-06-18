Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği ivmeyi yakalayamayan ve günümüzün tasarım trendlerinin gerisinde kalan Sony, yeni telefon modellerini de tanıtmaktan geri kalmıyor. Son olarak şirketin yeni üç kameralı modeli olan gizemli bir akıllı telefon sızdırıldı.

9 Temmuz'da tanıtılabilir

Üçlü kamera dizilimi, cam arka panel ve mor renk, Sony'nin yeni akıllı telefonuna dair gördüğümüz detaylar. Şu anda şirketin tek üç kameralı modeli Xperia 1 ve o modelde kameralar sol üst köşede değil, arka panelin ortasında konumlandırılmıştı. Şirket bu dizilimi yeni cihazla birlikte sol üste taşımış durumda.

https://sumahoinfo.com/post-32844

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Cihazın teknik detaylarıyla ilgili henüzyok ancak haberin kaynağına göre bu gizemli akıllı telefonveyaolarak adlandırılacak ve 9 Temmuz tarihinde Tokyo'da tanıtılacak. Söylentiler ise cihazınekrana,işlemciye ve Xperia 1'den dahasahip olacağı yönünde.