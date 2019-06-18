Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği ivmeyi yakalayamayan ve günümüzün tasarım trendlerinin gerisinde kalan Sony, yeni telefon modellerini de tanıtmaktan geri kalmıyor. Son olarak şirketin yeni üç kameralı modeli olan gizemli bir akıllı telefon sızdırıldı.
9 Temmuz'da tanıtılabilir
Üçlü kamera dizilimi, cam arka panel ve mor renk, Sony'nin yeni akıllı telefonuna dair gördüğümüz detaylar. Şu anda şirketin tek üç kameralı modeli Xperia 1 ve o modelde kameralar sol üst köşede değil, arka panelin ortasında konumlandırılmıştı. Şirket bu dizilimi yeni cihazla birlikte sol üste taşımış durumda.Cihazın teknik detaylarıyla ilgili henüz resmi bir bilgi yok ancak haberin kaynağına göre bu gizemli akıllı telefon Sony Xperia 1v veya 1s olarak adlandırılacak ve 9 Temmuz tarihinde Tokyo'da tanıtılacak. Söylentiler ise cihazın LCD ekrana, Snapdragon 855 işlemciye ve Xperia 1'den daha düşük fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.
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a101 de 5 TL ye bu işi yapan lens apartlar var :D
Şimdi düşünüyorum, şuan XZ kullanıyorum, gittiği yere kadar da İnşallah kullanmayı planlıyorum da, diyelim yarın bir gün oldu yeni telefon alacağım tuttu. Ne yapacağım, Sony olmazsa. Şimdi sırf müzik için ayrıca cihaz almak işime gelmiyor, hiç kullanışlı değil ikinci bir cihaz taşımak ki, mobil veriye bağlanamıyor olması da cabası.
Aslında şu söylenti olarak dolaşan Xperia 1 compact tam bana göre, 3.5mm jak var, 5.5 inç. Hele bir de S-Master HX amfi koydular mı var ya, efsane cihaz olur. Diğerleri devasa artık, Samsung'un S'leri ne güzel ufacık.
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@ceo-tr
Şimdi düşünüyorum, şuan XZ kullanıyorum, gittiği yere kadar da İnşallah kullanmayı planlıyorum da, diyelim yarın bir gün oldu yeni telefon alacağım tuttu. Ne yapacağım, Sony olmazsa. Şimdi sırf müzik için ayrıca cihaz almak işime gelmiyor, hiç kullanışlı değil ikinci bir cihaz taşımak ki, mobil veriye bağlanamıyor olması da cabası.
Aslında şu söylenti olarak dolaşan Xperia 1 compact tam bana göre, 3.5mm jak var, 5.5 inç. Hele bir de S-Master HX amfi koydular mı var ya, efsane cihaz olur. Diğerleri devasa artık, Samsung'un S'leri ne güzel ufacık.
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@ceo-tr
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