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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı

Japon devi Sony'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni üç kameralı telefon sızdırıldı. Mor renkteki bu gizemli telefon modeli ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
5,3b
2
13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği ivmeyi yakalayamayan ve günümüzün tasarım trendlerinin gerisinde kalan Sony, yeni telefon modellerini de tanıtmaktan geri kalmıyor. Son olarak şirketin yeni üç kameralı modeli olan gizemli bir akıllı telefon sızdırıldı.

9 Temmuz'da tanıtılabilir

Üçlü kamera dizilimi, cam arka panel ve mor renk, Sony'nin yeni akıllı telefonuna dair gördüğümüz detaylar. Şu anda şirketin tek üç kameralı modeli Xperia 1 ve o modelde kameralar sol üst köşede değil, arka panelin ortasında konumlandırılmıştı. Şirket bu dizilimi yeni cihazla birlikte sol üste taşımış durumda.
Cihazın teknik detaylarıyla ilgili henüz resmi bir bilgi yok ancak haberin kaynağına göre bu gizemli akıllı telefon Sony Xperia 1v veya 1s olarak adlandırılacak ve 9 Temmuz tarihinde Tokyo'da tanıtılacak. Söylentiler ise cihazın LCD ekrana, Snapdragon 855 işlemciye ve Xperia 1'den daha düşük fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.

https://sumahoinfo.com/post-32844 Yorum Yaz
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celibar 3 gün en beğenilen
Ön yüzünü kimse merak etmiyordur
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ceo-tr 3 gün
resimdeki sony binasının çerçeve oranı telefonlarından iyi.
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MS4343 3 gün
Elinin altında o kadar teknoloji olup, rakiplerinden geri kalmakta ayrı bir başarı olsa gerek!
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SEO-Uzmanı 2 gün
fov açıları farklı !
a101 de 5 TL ye bu işi yapan lens apartlar var :D
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WaylandIZMIR 2 gün
Çerçeve titanik gemisi kadar
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dostum kertenkele 2 gün
Ekran kasa oranı muazzamdır kesin. Her zamanki gibi sony
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Ahmet DOĞAN 3 gün
Tasarım Konusunda Sony Yıllar Evvel Mükemmele Ulaştığı İçin Daha Fazlasını Yapamıyor e Nede Olsa Mükemmelden Ötesi Diye Bişey Yok :) Bu Kafayla Devam Et Sony
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H34RTL3SS 3 gün
z3 compact çıktığından beri kullanıyorum ekran kasa oranı o zamanlar için baya iyiydi şimdi de yeni modellerinden iyi :) yazılım çok iyi parmak izi okucuyu yanda güç düğmesindeyken çok iyiydi arkaya aldılar... ekran kasa oranı diye birşey yok hala bekliyorum düzgün bi telefon çıkarsada alsam diye
1 Yanıt Yanıtla
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Ö1f1 3 gün
Tekrar yana aldılar hocam okuyucuyu Xperia 1 ile birlikte. Sony'nin mobilde bitmesini hiç istemem. Şimdi özellikle ses konusunda iyi bir cihazım olsun, hem de Sony'deki ses geliştirme teknolojileri olsun deyince Sony tek seçenek kalıyor. Örneğin ses olarak LG V30'u çok övüyorlar, keza HTC de başa oynar ama ben DSEE HX kullanayım, ClearBass, ClearPahse gibi oyuncaklarım da olsun dedik mi iş bitiyor. Eskiden LDAC için de Sony'ye mahkumduk.
Şimdi düşünüyorum, şuan XZ kullanıyorum, gittiği yere kadar da İnşallah kullanmayı planlıyorum da, diyelim yarın bir gün oldu yeni telefon alacağım tuttu. Ne yapacağım, Sony olmazsa. Şimdi sırf müzik için ayrıca cihaz almak işime gelmiyor, hiç kullanışlı değil ikinci bir cihaz taşımak ki, mobil veriye bağlanamıyor olması da cabası.
Aslında şu söylenti olarak dolaşan Xperia 1 compact tam bana göre, 3.5mm jak var, 5.5 inç. Hele bir de S-Master HX amfi koydular mı var ya, efsane cihaz olur. Diğerleri devasa artık, Samsung'un S'leri ne güzel ufacık.
-----------
@ceo-tr

1 Yanıt Yanıtla
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Ö1f1 3 gün H34RTL3SS
Tekrar yana aldılar hocam okuyucuyu Xperia 1 ile birlikte. Sony'nin mobilde bitmesini hiç istemem. Şimdi özellikle ses konusunda iyi bir cihazım olsun, hem de Sony'deki ses geliştirme teknolojileri olsun deyince Sony tek seçenek kalıyor. Örneğin ses olarak LG V30'u çok övüyorlar, keza HTC de başa oynar ama ben DSEE HX kullanayım, ClearBass, ClearPahse gibi oyuncaklarım da olsun dedik mi iş bitiyor. Eskiden LDAC için de Sony'ye mahkumduk.
Şimdi düşünüyorum, şuan XZ kullanıyorum, gittiği yere kadar da İnşallah kullanmayı planlıyorum da, diyelim yarın bir gün oldu yeni telefon alacağım tuttu. Ne yapacağım, Sony olmazsa. Şimdi sırf müzik için ayrıca cihaz almak işime gelmiyor, hiç kullanışlı değil ikinci bir cihaz taşımak ki, mobil veriye bağlanamıyor olması da cabası.
Aslında şu söylenti olarak dolaşan Xperia 1 compact tam bana göre, 3.5mm jak var, 5.5 inç. Hele bir de S-Master HX amfi koydular mı var ya, efsane cihaz olur. Diğerleri devasa artık, Samsung'un S'leri ne güzel ufacık.
-----------
@ceo-tr

1 Yanıt Yanıtla
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ceo-tr 3 gün
resimdeki sony binasının çerçeve oranı telefonlarından iyi.
Yanıtla +17
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MS4343 3 gün
Elinin altında o kadar teknoloji olup, rakiplerinden geri kalmakta ayrı bir başarı olsa gerek!
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TümAmiraL 3 gün
Acaba ön tarafında ekran var mı
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mert1907 3 gün
Yapacakları şey basit. Uygun fiyat, rekabetci ekran kasa oranı. Yazılım zaten iyi.
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ARTHUR. 3 gün
xperia bir modele 3 kamera takmışlardır. Tasarım kütük. Ekrandan çok kenarlarda boşlu vardır kesin.
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