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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nikon ilk DX format aynasız kamerasını duyurdu

    Daha küçük DX sensör formatına yatırımlarını sürdüren Nikon aynasız segmentteki ilk DX format kamerasını duyurdu. Nikon Z50 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    44 dk.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Aynasız kamera segmentinde dikkat çekici ürünlerle varlığını arttırmaya çalışan Nikon, yeni bir kamera daha duyurdu. Nikon Z50 aynasız kamera modeli firmanın bu segmentteki ilk DX format kamerası olacak.

    Nikon Z50 özellikleri ve fiyatı

    Biraz daha küçük DX format APS-C sensör kullanan Nikon Z50 maliyeti de düşürerek Z6 ve Z7 aynasız kamera modellerinin biraz altına yerleşiyor. Lens ile birlikte dahi abilerinden daha uygun olan Z50 daha çok Instagram fenomenlerini ve üst seviye video kalitesi isteyenleri hedefliyor.

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    20.9MP çözünürlüğünde CMOS sensör barındıran Nikon Z50 modeli otomatik odaklama açıkken 11fps sürekli çekim yapabiliyor. 209 noktalı otomatik odaklama çerçevenin yatay olarak yüzde 87’sini, dikey olarak ise yüzde 85’ini kapsayabiliyor. Göz odaklama özelliği ile birden fazla kişi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. ISO değeri 100-51200 aralığında olan kamera düşük ışık koşullarında -4EV seviyesinde odaklanabiliyor.

    4K 30fps ve Full HD 120fps yavaş çekim yapabilen model WiFi üzerinden bunları paylaşabiliyor. Nikon kameralarında bu bir ilk olma özelliğine sahip. Dahili olarak time-lapse özelliği bulunan cihaz ayrıca belirli bir seviyede fotoğrafları düzenlemenizi de sağlıyor.

    3.2 inçlik LCD ekran aşağı doğru dönüyor ve öz çekim yaparken pek çok ayar devre dışı bırakılarak kazaların önüne geçiliyor. 2.36 milyon noktalı elektronik vizör de unutulmamış. Z yuvası desteği görüntü kalitesinde bir miktar daha artış sağlıyor. Bununla birlikte gövdeye entegre görüntü sabitleme bulunmuyor.

    Nikon Z50 modeli 859$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm f/3.5-6.3 VR lensi ile 1000$, 50-250mm f/4.5-6.3 VR lensi ile 1350$ olacak. Ayrıca Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct lensi de 8000$ seviyesinde olacak.

     


    https://www.theverge.com/2019/10/10/20906990/nikon-z50-camera-announced-mirrorless-z-mount-instagram Yorum Yaz
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