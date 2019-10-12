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    Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası satışa çıkıyor

    Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası Sigma fp (Fortissimo pianissimo) video ve hareketli resim tarafında da iddialı. Sigma fp özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    5 sa.
    1,3b
    7
    4
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Üst seviye fotoğraf makinası sınıfının önemli isimlerinden birisi olan Sigma, 'fortissimo pianissimo' olarak isimlendirdiği dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinasını satışa sunuyor.

    Sigma fp özellikleri ve fiyatı

    Sigma fp yani Fortissimo pianissimo yakın anlamıyla Çok Gürültülü ve Çok Sade demek. Yani ilklere sahne olması nedeniyle piyasada ses getirirken tasarımıyla da oldukça sade bir çizgi izliyor. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası olması sunun işareti.

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    24.6MP çözünürlüğünde BSI-CMOS sensör barındıran makine geleneksel bir Bayer filtresi kullanıyor. Otomatik odaklama sistemi kontrast tabanlı olduğu için -5EV seviyesine inebiliyor. 100-25600 olan ISO aralığı 6-102400 aralığına kadar genişletilebiliyor.

    Sensör tamamen elektronik deklanşöre bağlı ve Eye otomatik odaklamayı destekliyor. Ayrıca HDR desteği de mevcut. Sürekli çekimde 18fps desteklense de en fazla 12 kare yakalanabiliyor. 14-bit DNG desteği sunan kamera 12-bit UHD 4K/24p DNG video kaydı yapabiliyor. Sigma Photo Pro yazılımı ile DNG dosyaları düzenlenebiliyor.

    113 x 70 x 45mm boyutlarında ve 370 gram ağırlığında olan gövde L-mount lensler ile uyumlu. Dış ortamlarda kullanım için gövde suya dayanıklı hale getirilmiş. 3.2 inçlik 2.1 milyon noktalı dokunmatik ekran ihtiyaç duyulan tüm kontrolleri sunuyor.

    Kompakt gövde üzerinde HDMI, flaş yuvası, mikrofon, USB 3.1 girişi, uzak deklanşör için giriş ve ekstra mikrofon için bir giriş sığdırılmış. Ayrıca ısınmaların önüne geçmek için bir ısı dağıtıcı da yer alıyor.

    Kamera farklı filtrelerle sahnelerin daha canlı hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca Cinemagraph adı verilen ve GIF benzeri olarak tanımlanan bir hareketli resim modu da doğrudan kamera içerisinde kullanılabiliyor. Sigma fp sadece gövde için 1900$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar kısa süre içerisinde başlayacak.

     


    https://www.slashgear.com/sigmas-pocket-sized-full-frame-mirrorless-camera-arrives-for-preorder-11595138/ Yorum Yaz
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    alito 30 dk.
    Harbiden hafifmiş... Ama cebinizdeki paranın ağırlığı hafifliyor.
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    Glorfindel1907 2 sa.
    Eksi butonu niye yok ya lazım oluyor arada
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    Sterilmikrop 5 sa.
    Bunun yerine video çekmek için Blackmagic Cinema Camera 4K alınır daha iyi
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fotifoti 3 sa. Sterilmikrop
    o da 370g değil mi :) video çekmese de olurmuş aslında. Tam kare küçük cihaz yeterince cezbedici
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