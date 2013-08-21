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Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımının 2.8.0 kodlu sürümünü yayınladı

5 yıl
398
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, kendi geliştirdiği View NX yazılımının 2.8.0 kodlu sürümünü yayınladı
Nikon'un kendi geliştirdiği fotoğraf görüntüleme yazılımı View NX, Windows ve Mac sistemlerine özel olarak yapılan yenilikler ile 2.8.0 sürümüne güncellendi.
Kullanıcıların çektikleri RAW ve JPGE dosyalarını görüntüleyebilen popüler yazılım, aynı zamanda video formatlarını da aktif olarak oynatabiliyor. Ayrıca içerisinde poz değeri, beyaz dengesi, keskinlik, kontrast ve parlaklık gibi fotoğraf düzenleme ayar seçenekleri de barındırıan View NX, yeni sürümüyle öncelikle Nikon COOLPIX L620 fotoğraf makinesine destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca harita üzerinden işaretleme (GPS) konularında geliştirmeler içeren, destekli kameraların kayıt altına aldığı derinlik bilgilerini okuyabilen, "Motion Snapshots" içerisine birçok yeni özellik ve harita araç çubuğu eklenenyazılım, Mac sürümüne özel oalrak Retina ekran desteği de kavuşmuş durumda. Windows versiyonuna özel olarak ise QuickTime gerekliliği ortadan kaldırılan View NX, 50 FPS ve 60FPS video hızları ile farklı çözünürlük destekleriyle karşımıza geliyor.
Güncellenen Nikon View NX 2.8.0 sürümüne buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 


http://nikonrumors.com/2013/08/20/nikon-viewnx-2-8-0-released.aspx/ Yorum Yaz
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