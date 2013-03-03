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Nikon kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir üye katıldı, "Coolpix S4400"

6 yıl
418
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir üye katıldı,

Dünyanın önde gelen büyük fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden olan Nikon, Coolpix kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir model ekledi.
Nikon tarafından duyurulan ve Coolpix S4400 ismine sahip olan model, 95.5x58.9x20.8mm boyutlarına ve yaklaşık 140 gram ağırlığa sahip. Daha çok genel kullanım amaçlı olarak üretilmiş olan fotoğraf makinesi teknik olarak, 1/2.3" CCD 20.1MP sensöre, EXPEED C2 görüntü işlemcisine, 26-156mm F/3.5-5.6 6x optik 4x dijital yakınlaştırma sağlayan VR lense, kontrast algılamalı otomatik netleme sistemine ve 80-3200 arası ISO hassaslığına sahip.
 
Nikon kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir üye katıldı,
Nikon kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir üye katıldı,
Üzerinde 3"460 nokta dokunmatik LCD ekranın yer aldığı Coolpix S4400, EN-EL19 şarj edilebilir bataryası sayesinde yaklaşık 200 fotoğraf çekilmesine imkan tanıyor ve SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi hafıza kartı modelleriyle kullanılabiliyor. Ayrıca bu özelliklerin yanında HD 720P 30fps video çekimi yapabilen S4400, dahili flaşı ile düşük ışıklı ortamlarda maksimum performans ortaya koyabiliyor ve yaratıcı filtreler ile farklı görüntüler ortaya çıkartabiliyor.
Nikon'n yeni kompakt fotoğraf makinesi olan Coolpix S4400'ün resmi satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi yer almazken, aşağıdaki bağlantı sayesinde makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara bakabilirsiniz.
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/style/s4400/sample.htm

http://www.nikon.com.tr/productitem.php?pid=1580-ee73e74986 Yorum Yaz
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