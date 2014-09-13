Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon tam kare D750 profesyonel fotoğraf makinesini duyurdu

4 yıl
571
1
15
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon tam kare D750 profesyonel fotoğraf makinesini duyurdu

Uzun süredir iddialarıyla fotoğrafçılık gündemini meşgul eden Nikon'un yeni tam kare profesyonel fotoğraf makinesi D750 nihayet resmiyet kazandı.

24MP çözünürlüğünde tam kare formatında CMOS yığın sensör barındıran Nikon D750, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile zorlu işlemlerin üstesinden gelirken, ışık hassasiyetine sahip 51 noktalı otomatik odaklama sistemi ve 100-12800 arasında ISO değeri mevcut.

Nikon 750D dönebilir 3.2 inçlik LCD bir ekrana sahip. Bu açıdan firmanın ilk tam kare fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Ayrıca WiFi özelliği de onu yine firmanın ilk tam kare fotoğraf makinesi haline getiriyor. 

Karbon fiber alaşımlı gövde sayesinde cihazın ağırlığı azaltılırken, batarya süresi önceki modelden biraz daha iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca cihazın gövdesi bir daha kompakt bir yapı sunuyor. Nikon D750 gelecek ay 2229$ gövde fiyatıyla satışa sunulacak. 24-120mm f/4 VR lensin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamsi53 4 yıl
2250$ dolar nedir? Amerikada herkes çuvalla para kazanıyor sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fss1403 4 yıl
D610 ile ne farkı var bunun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 4 yıl
nikon ne kadar saçma isim veriyo makinalara, d700 den sonra d800 ve 810, d600 ve d610 çıktı, şimdi de 750 ne alaka , çorbaya dönüştürdüler, ilk defa merak salanların kafası karışsın diye mi böyle yapıyorlar acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
ateş pahası, sony tam karelerde ucuz makinalar çıkartıyor, biraz ucuz olaydı iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 4 yıl
adamlar hangar gibi sensorlere 24megapixel koyuyolar.cep telefonlarindaki minnacik sensorlerde megapixel yarisi var.ah genclik ah.:-)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 4 yıl
D7100'ün FF'i gibi duruyor. Ben mi benzettim acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akare+bkare=ckare 4 yıl assasin34
assasin34
adamlar hangar gibi sensorlere 24megapixel koyuyolar.cep telefonlarindaki minnacik sensorlerde megapixel yarisi var.ah genclik ah.:-)




Cep telefonu kamerası ile mi kıyaslıyorsun?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl assasin34
assasin34

adamlar hangar gibi sensorlere 24megapixel koyuyolar.cep telefonlarindaki minnacik sensorlerde megapixel yarisi var.ah genclik ah.:-)

Sony telefonlarda 1/2.3" mercimek kadar sensöre 20.7mp sıkıştırıyor, sonuç ise malum tabi suluboya çekimi :)
Fazla megapixel arayan müşterileri tavlamanın yöntemi bu. Daha eski FF makineler daha bile düşük pixel sayısına sahipti, onlarda pixel boyutlarını ve pixel başına
düşecek ışığı, gece çekim kalitesini az çok tahmin edersiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 4 yıl
suyundan da koy nikon :) fiyat normal. d610 2000 dolardı zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 4 yıl
fullframe bir makina alma arefesinde olan biri olarak nikon 600 ve 610 modellerinde olan tozlanma ve yağlanma problemi yüzünden şüpheyle yaklaşıyorum nikon a. canon tarafında 6d daha sorunsuz görünüyor, fiyat olarakta daha cazip halde. tabi tamamen kişisel bir durum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
kayda değer bir şey olsa 4K gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Fiyata bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurunc 4 yıl
Güzel makine olmuş fakat fiyat 8 bin TL altında olmaz heralde ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 15 Eylül 4 yıl Vodafone Smart 4 Power 4 yıl Sennheiser PX 95'i ''Masaya Yatırdık'' 4 yıl MSI GS30 oyuncu dizüstü bilgisayarı: Masaüstü kasa ile geliyor! 4 yıl 2si1 "Atarlı" teknoloji ve oyun programı 4 yıl Dünyanın en ince tablet bilgisayarını kullandık; Realsense kameralı Dell Venue 8 7000 4 yıl 4K monitörlerde sürpriz fiyat gelişmesi; Intel ve Samsung'dan önemli işbirliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim