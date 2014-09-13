Nikon tam kare D750 profesyonel fotoğraf makinesini duyurdu





Uzun süredir iddialarıyla fotoğrafçılık gündemini meşgul eden Nikon'un yeni tam kare profesyonel fotoğraf makinesi D750 nihayet resmiyet kazandı.





24MP çözünürlüğünde tam kare formatında CMOS yığın sensör barındıran Nikon D750, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile zorlu işlemlerin üstesinden gelirken, ışık hassasiyetine sahip 51 noktalı otomatik odaklama sistemi ve 100-12800 arasında ISO değeri mevcut.





Nikon 750D dönebilir 3.2 inçlik LCD bir ekrana sahip. Bu açıdan firmanın ilk tam kare fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Ayrıca WiFi özelliği de onu yine firmanın ilk tam kare fotoğraf makinesi haline getiriyor.





Karbon fiber alaşımlı gövde sayesinde cihazın ağırlığı azaltılırken, batarya süresi önceki modelden biraz daha iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca cihazın gövdesi bir daha kompakt bir yapı sunuyor. Nikon D750 gelecek ay 2229$ gövde fiyatıyla satışa sunulacak. 24-120mm f/4 VR lensin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.