Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini duyurdu

6 yıl
453
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini duyurdu
Nikon'un dün ilk bilgileri gelen modelleri resmi olarak duyurulmaya devam ediyor. Firmanın uzun zamandır yenilenmeyi bekleyen modelleri arasında olan yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lens, bugün kullanıcılar karşısına çıkartıldı.
Nikon'un özellikle son zamanlarda birçok dedikodu ve patent bilgisi ile gündeme gelen ve AF-80-400mm F/4.5-5.6D ED modelinin yerine gelmesi gündemde olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR modeli, firmanın güncel teknolojileri ile ortaya çıktı. Üzerinde eski modele oranla dahili ultrasonic otomatik netleme motoru, yeni optik dizilim, titreşim azaltma sistemi yer alan ve 5x yakınlaştırma özelliğine sahip olan model, Nano Crystal Coat kaplamalar ile yüksek bir fotoğraf kalitesi oluşturabiliyor.
Üzerinde üç ayak bağlantı bacağı ve netleme sistemi hakkında tuşların yer aldığı model, doğa/spor fotoğrafçılığı ve yüksek çözünürlüklü video çekimleri için ideal olarak gösteriliyor. Lensin teknik özelliklerine bakma gerekirse; 
  • Odak uzunluğu: 80-400mm
  • Maksimum diyafram: F/4.5-5.6
  • Minimum diyafram: F/32-40
  • Lens yapısı: 20 element 12 grup (4 ED, 1 Super element)
  • Görüş açısı: 30°10"- 6°10"
  • Minimum netleme mesafesi: 1.75m
  • Diyafram bıçak sayısı: 9
  • Filtre çapı: 77mm
  • Ağırlık: 1570 gram 
Nikon'nun yeni telefoto zoom lensi olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR, Nisan ayında 2,700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/05/Nikon-launches-AF-S-Nikkor-80-400mm-4p5-5p6G-ED-VR-telezoom Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
musasm 6 yıl
Fiyatı oldukça yüksek ama oldukça iyi duruyor. Eski versiyonu 80mm de çok başarılıydı ama mesafe uzadıkça görüntü kalitesi zayıflaşıyordu. Bunun yanında odaklama ve VR özellikleri oldukça ilkeldi günümüz objektiflerine göre. Yeni versiyon odaklama ve VR konusunda ciddi fark yaratacaktır. Bunun yanında MTF lere göre görüntü kalitesi olarak da çok başarılı gözüküyor. Ciddi bir güncelleme olacak.
Fiyatını 70-200 2.8 VR II + TC-2 fiyatıyla kıyaslamak yerine (pek çok sitede onunla kıyaslanıyor) 200-400 F/4 nin fiyatıyla kıyaslamak gerekir diye düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Fiyata baktikca Canon 100-400mm'yi daha cok seviyorum

Galiba Canikon 2000$ altini yavas yavas Sigma, Tamron ve Tokina'ya birakmaya basladi. Butun yeni objektifler 2000$ uzeri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia'nın yeni telefonlarını konuştuk: Lumia 520, Lumia 720, 15 Euro'luk telefon ve Asha 301... 6 yıl Türkler Barcelona'da: Nefaş Bilişim ile çalışmaları hakkında görüştük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim