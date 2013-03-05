Nikon, yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini duyurdu

Nikon'un dün ilk bilgileri gelen modelleri resmi olarak duyurulmaya devam ediyor. Firmanın uzun zamandır yenilenmeyi bekleyen modelleri arasında olan yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lens, bugün kullanıcılar karşısına çıkartıldı.

Nikon'un özellikle son zamanlarda birçok dedikodu ve patent bilgisi ile gündeme gelen ve AF-80-400mm F/4.5-5.6D ED modelinin yerine gelmesi gündemde olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR modeli, firmanın güncel teknolojileri ile ortaya çıktı. Üzerinde eski modele oranla dahili ultrasonic otomatik netleme motoru, yeni optik dizilim, titreşim azaltma sistemi yer alan ve 5x yakınlaştırma özelliğine sahip olan model, Nano Crystal Coat kaplamalar ile yüksek bir fotoğraf kalitesi oluşturabiliyor.

Üzerinde üç ayak bağlantı bacağı ve netleme sistemi hakkında tuşların yer aldığı model, doğa/spor fotoğrafçılığı ve yüksek çözünürlüklü video çekimleri için ideal olarak gösteriliyor. Lensin teknik özelliklerine bakma gerekirse;

Odak uzunluğu: 80-400mm

Maksimum diyafram: F/4.5-5.6

Minimum diyafram: F/32-40

Lens yapısı: 20 element 12 grup (4 ED, 1 Super element)

Görüş açısı: 30°10"- 6°10"

Minimum netleme mesafesi: 1.75m

Diyafram bıçak sayısı: 9

Filtre çapı: 77mm

Ağırlık: 1570 gram Nikon'nun yeni telefoto zoom lensi olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR, Nisan ayında 2,700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/03/05/Nikon-launches-AF-S-Nikkor-80-400mm-4p5-5p6G-ED-VR-telezoom