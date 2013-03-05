Nikon, yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lensini duyurdu

Haber Editörü
Nikon'un dün ilk bilgileri gelen modelleri resmi olarak duyurulmaya devam ediyor. Firmanın uzun zamandır yenilenmeyi bekleyen modelleri arasında olan yeni AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR lens, bugün kullanıcılar karşısına çıkartıldı.
Nikon'un özellikle son zamanlarda birçok dedikodu ve patent bilgisi ile gündeme gelen ve AF-80-400mm F/4.5-5.6D ED modelinin yerine gelmesi gündemde olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR modeli, firmanın güncel teknolojileri ile ortaya çıktı. Üzerinde eski modele oranla dahili ultrasonic otomatik netleme motoru, yeni optik dizilim, titreşim azaltma sistemi yer alan ve 5x yakınlaştırma özelliğine sahip olan model, Nano Crystal Coat kaplamalar ile yüksek bir fotoğraf kalitesi oluşturabiliyor.
Üzerinde üç ayak bağlantı bacağı ve netleme sistemi hakkında tuşların yer aldığı model, doğa/spor fotoğrafçılığı ve yüksek çözünürlüklü video çekimleri için ideal olarak gösteriliyor. Lensin teknik özelliklerine bakma gerekirse;
- Odak uzunluğu: 80-400mm
- Maksimum diyafram: F/4.5-5.6
- Minimum diyafram: F/32-40
- Lens yapısı: 20 element 12 grup (4 ED, 1 Super element)
- Görüş açısı: 30°10"- 6°10"
- Minimum netleme mesafesi: 1.75m
- Diyafram bıçak sayısı: 9
- Filtre çapı: 77mm
- Ağırlık: 1570 gram
Nikon'nun yeni telefoto zoom lensi olan AF-S 80-400mm F/4.5-5.6G ED VR, Nisan ayında 2,700$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.
http://www.dpreview.com/news/2013/03/05/Nikon-launches-AF-S-Nikkor-80-400mm-4p5-5p6G-ED-VR-telezoom Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatını 70-200 2.8 VR II + TC-2 fiyatıyla kıyaslamak yerine (pek çok sitede onunla kıyaslanıyor) 200-400 F/4 nin fiyatıyla kıyaslamak gerekir diye düşünüyorum.
Galiba Canikon 2000$ altini yavas yavas Sigma, Tamron ve Tokina'ya birakmaya basladi. Butun yeni objektifler 2000$ uzeri.