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Nikon'dan Nikkor ailesine yeni üye: AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan Nikkor ailesine yeni üye: AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Yaptığı fotoğraf makinesi duyuruları ile fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan Nikon, ayıca AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR isimli lens modelini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Nikon'un genel kullanım (Tak-Gez) amacıyla hazırladığı lens modeli AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR, firmanın hali hazırda satılmaktan olan AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR modelinin odak uzaklığı açısından bir üstüne konumlandırılmış durumda. Teknik olarak 17 element 12 grup lens optik dizilime, 45cm minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 67mm filtre çağına, elde çekimlerde kişilere dört durak kazandırdığı belirtilen titreşim önleme sistemine (VR), dahili otomatik netleme motoruna ve maksimum F3.5 - F5.6, minimum F22.- F38 diyafram değerlerine sahip. 490 gram ağırlık değeri ile geldiği belirtilen lens, amatör kullanıcılar için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor.
600$ fiyat etiketiyle 29 Ağustos tarihinde satışına başlanacağı belirtilen Nikon AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR hakkında firma tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/06/Nikon-AF-S-DX-Nikkor-18-140mm-F3-5-5-6G-ED-VR-hints-at-mid-range-DSLR Yorum Yaz
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CanTnçr 5 yıl
Evet öyle birşey söyleniyor ancak daha D400 hakkında adam gibi bilgi edinemeden çok gerçekçi gelmiyor bana
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fifd2005 5 yıl
Bu lensin yeni çıkacağı söylenen profesyonel dx bir makina olan d300s takipçisi d400 ün kit lensi olacağı söyleniyor
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ozturert 5 yıl
Optik olarak 18-135mm çok iyi. Cross' un dediği gibi bombelik ve VR eksiği var sadece.
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Ed - 5 yıl
Goruntu kalitesi 18-135 gibiyse kesinlikle alinir. 18-135 cok keskin bi kit lensti. Geometrik egilmeleri fazlaydi ama bunlar PS'de duzeltilebilen seyler. 18-135'i piyasadan silen 18-105'in VR ozelligi oldu.

Bu 18-140 de 18-105 yerine alinabilir gibi duruyor. Tabiki once testleri ve kullanicilarin fotograflarini beklemek gerek.
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theyapici 5 yıl
canon amatörler için 18-135 i güncelledi nikonda 140 yaptı tak gez için iyi olmuş
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egemenkirpici 5 yıl
Nikon Kullanıcılarına Hayırlı Uğurlu Olsun
İleride Kit Lens Yaparlar Belki
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