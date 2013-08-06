Nikon'dan Nikkor ailesine yeni üye: AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

Yaptığı fotoğraf makinesi duyuruları ile fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan Nikon, ayıca AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR isimli lens modelini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Nikon'un genel kullanım (Tak-Gez) amacıyla hazırladığı lens modeli AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR, firmanın hali hazırda satılmaktan olan AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR modelinin odak uzaklığı açısından bir üstüne konumlandırılmış durumda. Teknik olarak 17 element 12 grup lens optik dizilime, 45cm minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 67mm filtre çağına, elde çekimlerde kişilere dört durak kazandırdığı belirtilen titreşim önleme sistemine (VR), dahili otomatik netleme motoruna ve maksimum F3.5 - F5.6, minimum F22.- F38 diyafram değerlerine sahip. 490 gram ağırlık değeri ile geldiği belirtilen lens, amatör kullanıcılar için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor.

600$ fiyat etiketiyle 29 Ağustos tarihinde satışına başlanacağı belirtilen Nikon AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR hakkında firma tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/06/Nikon-AF-S-DX-Nikkor-18-140mm-F3-5-5-6G-ED-VR-hints-at-mid-range-DSLR