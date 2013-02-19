Nikon'dan, Retro görünümlü aynasız bir fotoğraf makinesi gelebilir

Retro ya da klasik görünümlü fotoğraf makineleri günümüzde kullanıcılar tarafından oldukça fazla talep edilen modeller oldular. Retro görünümleri içinde oldukça yeni teknolojik sistemler barındıran bu fotoğraf makineleri, büyük firmaların da ilgisini çekmeyi başardı. Bu doğrultuda Nikon'un da bu tarz bir fotoğraf makinesi üzerine çalıştığına dair dedikodular ortaya çıkmaya başladı.

Nikon'un kısa zaman içerisinde birçok ülkede eş zamanlı olarak yapacağı toplantı ve sonucunda yapılması muhtemel fotoğraf makinesi duyurusu herkes tarafından merakla bekleniyor. Daha önce Nikon D7000 modelinin yenileneceği tahmin edilen bu toplantılar da, Nikon Rumors'a göre üst seviye bir Retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi duyurulacak. Oldukça kısa ve şifreli bir bilgi aldığını belirten site, 16.2MP DX CMOS sensör ve 28mm F/2.8 ya da F/2.0 diyafram değerinde EXPEED 2 işlemciye sahip Retro görünümlü bir fotoğraf makinesinin gelebileceğini belirtiyor.

Kesin bir bilgi olmasa da Nikon'dan üst seviye aynasız yeni bir model dedikoduları uzun zamandır yapılıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda her şey kesin olarak belli olacak.

http://nikonrumors.com/2013/02/18/nikon-to-announce-a-high-end-compact-camera-16mp-dx-sensor-28mm-f2-8-lens-expeed-2-processor.aspx/#more-54092

http://nikonrumors.com/2013/02/18/nikon-to-announce-a-high-end-compact-camera-16mp-dx-sensor-28mm-f2-8-lens-expeed-2-processor.aspx/#more-54092