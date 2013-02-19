Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan, Retro görünümlü aynasız bir fotoğraf makinesi gelebilir

6 yıl
761
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'dan, Retro görünümlü aynasız bir fotoğraf makinesi gelebilir
Retro ya da klasik görünümlü fotoğraf makineleri günümüzde kullanıcılar tarafından oldukça fazla talep edilen modeller oldular. Retro görünümleri içinde oldukça yeni teknolojik sistemler barındıran bu fotoğraf makineleri, büyük firmaların da ilgisini çekmeyi başardı. Bu doğrultuda Nikon'un da bu tarz bir fotoğraf makinesi üzerine çalıştığına dair dedikodular ortaya çıkmaya başladı.
Nikon'un kısa zaman içerisinde birçok ülkede eş zamanlı olarak yapacağı toplantı ve sonucunda yapılması muhtemel fotoğraf makinesi duyurusu herkes tarafından merakla bekleniyor. Daha önce Nikon D7000 modelinin yenileneceği tahmin edilen bu toplantılar da, Nikon Rumors'a göre üst seviye bir Retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi duyurulacak. Oldukça kısa ve şifreli bir bilgi aldığını belirten site, 16.2MP DX CMOS sensör ve 28mm F/2.8 ya da F/2.0 diyafram değerinde EXPEED 2 işlemciye sahip Retro görünümlü bir fotoğraf makinesinin gelebileceğini belirtiyor.
Kesin bir bilgi olmasa da Nikon'dan üst seviye aynasız yeni bir model dedikoduları uzun zamandır yapılıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda her şey kesin olarak belli olacak. 
http://nikonrumors.com/2013/02/18/nikon-to-announce-a-high-end-compact-camera-16mp-dx-sensor-28mm-f2-8-lens-expeed-2-processor.aspx/#more-54092 

http://nikonrumors.com/2013/02/18/nikon-to-announce-a-high-end-compact-camera-16mp-dx-sensor-28mm-f2-8-lens-expeed-2-processor.aspx/#more-54092 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stanislas Xavier 6 yıl
Bu segmentte Fujifilm en çok emek harcayan ve en başarılı olan firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serkan.s 6 yıl
X-Pro 1 Kopyası olmuş bu. 2 Haftadır x-Pro 1 sahibiyim, inanılmaz bir makine. O hibrit vizör zaten taklit edilmek zorunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 6 yıl
fotoğraf temsilidir diye düşünüyorum
artık canikon gözümde taş kafa metalciler gibi.
ortalık gün geçtikçe yenilikçi firmalara kalacak olympus fuji sony gibi ve bu oldukça sevindirici.
pentax da garibim yenilikçi olmaya çalışıyoda oda fazla radikal kalıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 6 yıl
Piyasada "dev" dediğimiz firmaların diğer firmalardan esinlenerek ürün çıkarması enteresan. Eos-M, V1, şimdi de bu makina. Büyükler yatıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Meraklı ayı,soğuk suda yıkama deneyini bastı 6 yıl Panasonic'in 2013 serisi fotoğraf makinaları hakkında her şey (Özel röportaj) 6 yıl Turkcell MaxiIQ video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim