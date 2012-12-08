Nikon'dan objektif temizliği konusunda ilginç öneri

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Dünya optik sektöründe en üst sıralarda yer alan ve son zamanlarda çıkardığı fotoğraf makinelerindeki sorunlar ile gündemden düşmeyen Nikon, resmi destek sayfasına gelen "Kamera lensimi nasıl temizleyebilirim ?" sorusuna verdiği cevap oldukça ilgi çekici oldu.
Nikon, lenslerin mümkünse özel temizleme sıvıları ve bezleri ile temizlenmesi gerektiğini yada hava üfleyen ufak pompaların kullanılmasını önerdi. Esas ilginç olan kısım ise temizlik sırasında kesinlikle lens üzerine nefes verilmemesi oldu. İnsan nefesindeki zararlı asitlerin lens kaplamalarına zarar verebileceğini söyleyen Nikon, dairesel hareketler ile fırça kullanılmasını tavsiye etti.
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Dusundumu insan gercekten oyle.
aldertlerbitsin
makyaj seti gibi ne be bu boyle
apple gibi yani.
E be Nikon...
Nikon bu açıklamayı yeni çıkardığı tam kare algılayıcılı d600 ile ilgili tartışmayı sözüm ona farklı yöne çekmek için yapmıştır. Adamlar problemli cihaz üretiyorlar ve sonrasında; çıkıp özür dileyeceklerine, aman şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın diyorlar.
Pes artık nikon, pes.
meraklısına: forum.donanimhaber.com/...
çakaaaal.
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Fotoğraf Makineleri, nikon ve temizlik