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Nikon'dan objektif temizliği konusunda ilginç öneri

6 yıl
1,2b
1
42
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya optik sektöründe en üst sıralarda yer alan ve son zamanlarda çıkardığı fotoğraf makinelerindeki sorunlar ile gündemden düşmeyen Nikon, resmi destek sayfasına gelen "Kamera lensimi nasıl temizleyebilirim ?" sorusuna verdiği cevap oldukça ilgi çekici oldu.
Nikon, lenslerin mümkünse özel temizleme sıvıları ve bezleri ile temizlenmesi gerektiğini yada hava üfleyen ufak pompaların kullanılmasını önerdi. Esas ilginç olan kısım ise temizlik sırasında kesinlikle lens üzerine nefes verilmemesi oldu. İnsan nefesindeki zararlı asitlerin lens kaplamalarına zarar verebileceğini söyleyen Nikon, dairesel hareketler ile fırça kullanılmasını tavsiye etti. 

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LORDTEK 6 yıl en beğenilen
Pek de ilginç değilmiş. DSLR kullanıcıları için zaten bilinen şeyler...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İlginç gerçekten
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Miyaw1 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

İlginç gerçekten

Dusundumu insan gercekten oyle.
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BenGiDeR 6 yıl
Ben genelde uv ile kullanıyorun nadiren lens camını temizlemek gerekirse de hohlayıp gözlük beziyle siliyorum
Nano kaplamalı lensi olanlar düşünsün
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theyapici 6 yıl
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aldertlerbitsin
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Miyaw1 6 yıl theyapici
theyapici

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

aldertlerbitsin

makyaj seti gibi ne be bu boyle
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JoeyBane 6 yıl
Hohlamak tarih oldu:D
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PlutosDaddy 6 yıl
Tükürüp gazeteyle siliyom ben yav, en güzeli
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Statistik 6 yıl
Tamron'la Sigma ne diyor peki ?
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Hypnotica 6 yıl
a.f.y.
İşin aslını anlatayım beyler
Nikon bu açıklamayı yeni çıkardığı tam kare algılayıcılı d600 ile ilgili tartışmayı sözüm ona farklı yöne çekmek için yapmıştır. Adamlar problemli cihaz üretiyorlar ve sonrasında; çıkıp özür dileyeceklerine, aman şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın diyorlar. Pes artık nikon, pes.
meraklısına: forum.donanimhaber.com/... çakaaaal.

apple gibi yani.
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PHI 6 yıl
Burdan ne anlıyoruz? D600'e hohlamıyoruz arkadaşlar. Aramızda D600'ü olan varsa aman dikkat etsin toz moz kaçar :)
E be Nikon...
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theyapici 6 yıl
evet zaten bizde tükürüp temzilemiyoruz lensleri değil mi?Onlara gözümüz gibi(zaten makinedeki gözümüz onlar) gibi bakıyoruz öyle yerden yere vurmadan nazik kullanıyoruz temizlikte fırça ile dairesel şekilde kabasını alıp sonra bez ve özel sıvı ile temizliyoruz.
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frostburn 6 yıl
kameraya osuranlar var bi de ; true story !
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a.f.y. 6 yıl
İşin aslını anlatayım beyler


Nikon bu açıklamayı yeni çıkardığı tam kare algılayıcılı d600 ile ilgili tartışmayı sözüm ona farklı yöne çekmek için yapmıştır. Adamlar problemli cihaz üretiyorlar ve sonrasında; çıkıp özür dileyeceklerine, aman şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın diyorlar.

Pes artık nikon, pes.


meraklısına: forum.donanimhaber.com/...

çakaaaal.
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igorparker 6 yıl
Nesi ilginçmiş bunun anlamadım. Tabii ki öyle olması lazım.
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