Nikon'dan objektif temizliği konusunda ilginç öneri

Dünya optik sektöründe en üst sıralarda yer alan ve son zamanlarda çıkardığı fotoğraf makinelerindeki sorunlar ile gündemden düşmeyen Nikon, resmi destek sayfasına gelen "Kamera lensimi nasıl temizleyebilirim ?" sorusuna verdiği cevap oldukça ilgi çekici oldu.

Nikon, lenslerin mümkünse özel temizleme sıvıları ve bezleri ile temizlenmesi gerektiğini yada hava üfleyen ufak pompaların kullanılmasını önerdi. Esas ilginç olan kısım ise temizlik sırasında kesinlikle lens üzerine nefes verilmemesi oldu. İnsan nefesindeki zararlı asitlerin lens kaplamalarına zarar verebileceğini söyleyen Nikon, dairesel hareketler ile fırça kullanılmasını tavsiye etti.