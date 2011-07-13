Nikon'dan yeni bir makro objektif: AF-S DX Micro Nikkor 40 mm f2.8/G

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D-SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Nikon firması, makro tarzı fotoğraf çekmeyi seven fotoğrafçılara özel yeni bir objektifi daha satışa sunmaya hazırlanıyor: AF-S DX Micro Nikkor 40 mm f/2.8/G
25 Ağustos tarihinden itibaren 279,95$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulması beklenen yeni makro objektif, 6.4 x 6.6 cm boyutlarında ve 280 gram ağırlığında tasarlanmış.
7 grup / 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektifte 52 mm filtre çapı, 16 cm minimum odak mesafesi, 1:1 büyütme oranı, 7 diyafram bıçağı, f/22'ye kadar kısılabilen diyafram bulunuyor.
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EDIT:
Yapısı gereği öyle olması gerek zaten, ben kullanım açısından konuşuyorum bu arada