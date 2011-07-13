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Nikon'dan yeni bir makro objektif: AF-S DX Micro Nikkor 40 mm f2.8/G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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8
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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D-SLR kamera ve objektif üretiminde yılların deneyimine sahip Nikon firması, makro tarzı fotoğraf çekmeyi seven fotoğrafçılara özel yeni bir objektifi daha satışa sunmaya hazırlanıyor: AF-S DX Micro Nikkor 40 mm f/2.8/G
25 Ağustos tarihinden itibaren 279,95$ fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulması beklenen yeni makro objektif, 6.4 x 6.6 cm boyutlarında ve  280 gram ağırlığında tasarlanmış.
7 grup / 9 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çeken objektifte 52 mm filtre çapı, 16 cm minimum odak mesafesi, 1:1 büyütme oranı, 7 diyafram bıçağı, f/22'ye kadar kısılabilen diyafram bulunuyor.

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ENGNYLDZ 8 yıl
yok mu satan?
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PlutosDaddy 8 yıl
1:1 oranda 3,5cm'den odak alıyoruz, biraz tırt geldi şahsen


EDIT:

Yapısı gereği öyle olması gerek zaten, ben kullanım açısından konuşuyorum bu arada
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyat ayarlaması oldukça iyi yapmış olmasına rağmen bu lens Türkiye'de 400 dolardan aşağı satılmaz.
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blacksilicon 8 yıl
Spot piyasadada fiyat uygun olursa alabilirim.. bu fiyata 0 makro lens bulmak zor tabi bizim esnafimiz fiyatlari abartmszsa.. ayrica motorlu 35-50 mm dusunenler bu lensede yonelebilir f/p bakimindan iyi gibi gorunsede detayli incelemelere ve ornek fotograflara bakarak degerlendirmek lazim ...
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Sylargray 8 yıl
Fiyat oldukça iyi.
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