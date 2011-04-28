Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan yeni bir prime objektif daha; AF-S Nikkor 50 mm f/1.8G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
1
29
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

D-SLR kamera ve objektif üretimi konusunda uzman firmalardan Nikon, yeni prime objektifi AF-S Nikkor 50 mm f/1.8G'yi duyurdu.

215,95$ fiyat etiketiyle, 16 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulması planlanan yeni objektif, 72 x 52,5 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında tasarlanmış; 6 element içinde 7 gruptan oluşan optik mimarisiyle ön plana çıkıyor. Diyaframı f/1.8'e kadar açılabilen, f/16'ya kadar kısılabilen objektifte filtre çapı 58 mm, minimum odak mesafesi 0.45 metre olarak bildiriliyor.


http://www.dpreview.com/news/1104/11042710nikon50mmf1p8.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hakanonur 8 yıl
Arkadaslar bugun ciddeden urun geldi 525tl ye aldim aksam denedim d7000 de yildirim hizi ile netleme yapiyor motoru cok hizli ve sessiz ff makinalar bile kullanabilir 50mm 1,8g olmasi govdedeki yuku azaltiyor parasi olan alir olmayan 200 tl lik onceki modeli alir sonuc ayni olacaktir. ama lens harika 24-70 vr yide yarin aliyorum artik uzun sure masraf yapmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 8 yıl
24-70 VR'ı almakta zorlanabilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NovariX 8 yıl

fujisie

24-70 vr yide yarin aliyorum artik uzun sure masraf yapmam



zaten bu lens insanda yapacak masraf(!) bırakmaz!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smmugler 8 yıl
bu objektifin fiyatini birkac turk sitesinde 1.250tl olarak ebayde de 900$ olarak gordum :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 8 yıl
yeni objektif, 72 x 52,5 mm boyutlarında
Diyaframı f/1.8'e kadar açılabilen, f/16'ya kadar kısılabilen objektifte

fiyatı ile bu özellikleri iyi mi sizce? Boyu küçük değil mi bir objectif için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman3445 8 yıl
tr fiyatı en az 600-700 arası olur gibi geliyo normal olarak f1.4 yerine tercih ediebilir...35 mm fiyatlarında ne gibi bir değişiklik olur bende merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZEITGEIST 8 yıl
Allaha çok şükür gövdede motor yok muhabbetleri bi son bulur böylece...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Obscurus 8 yıl
Fiyatı biraz yüksek tutulmuş sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11785 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikkor ve nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -15- 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim