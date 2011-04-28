Nikon'dan yeni bir prime objektif daha; AF-S Nikkor 50 mm f/1.8G

D-SLR kamera ve objektif üretimi konusunda uzman firmalardan Nikon, yeni prime objektifi AF-S Nikkor 50 mm f/1.8G'yi duyurdu.

215,95$ fiyat etiketiyle, 16 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulması planlanan yeni objektif, 72 x 52,5 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında tasarlanmış; 6 element içinde 7 gruptan oluşan optik mimarisiyle ön plana çıkıyor. Diyaframı f/1.8'e kadar açılabilen, f/16'ya kadar kısılabilen objektifte filtre çapı 58 mm, minimum odak mesafesi 0.45 metre olarak bildiriliyor.

http://www.dpreview.com/news/1104/11042710nikon50mmf1p8.asp