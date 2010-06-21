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Nikon'dan projektör cihazı olarak kullanılabilecek Coolpix kamera mı geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Shady
Haber Editörü
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Optik görüntüleme üzerine dünyanın en önemli firmalarının başında gelen Nikon'dan projektör cihazı olarak kullanılabilecek kamera mı geliyor ? Chasseur d'Images dergisinde yayınlanan iddiaya göre Nikon, ürün gamında bulunan Coolpix S1000pj'i (pico projektöre sahip) yakında güncelleyecek. Fakat revizyon geçirmiş bu kamera, alıştığımızın dışında, bilgisayara bağlanarak rahatlıkla projektör cihazı olarak kullanılabilecek. Nikon'un son dönemde projektör teknolojisi üzerine çeşitli patentleri alması ve bir süredir Coolpix S1000pj'in stoklarında sıkıntı yaşanması da bu iddiayı güçleniriyor.

İddiadaki yeni nesil kameranın ayrıntılı teknik özellikleri ve özel bir ismi olup olmayacağı şimdilik bilinmezken, en erken Ağustos ayının ilk yarısında en geç ise 2010 yılı sonunda kameranın üzerindeki perdenin kaldırılması bekleniyor.


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Shady 9 yıl
Haber için bir açıklama yapayım. Haberde bahsedilen fotoğraf makinesinin ayrı bir projeksiyon cihazı olarak kullanılabilmesi. Örneğin bilgisayarınıza bağlayarak bilgisayarınızdaki fotoğraflarınızı yansıtabilmeniz gibi...
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Batuist 9 yıl
en sevdiğim markalardan biri.. yine belli belirsiz bir haber..
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timescape 9 yıl
o fotoğraf makinasında zaten projeksiyon vardı...
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