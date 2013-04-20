Nikon'un 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 32mm F/1.2 lensi yakında duyuruluyor





Geliştirdiği 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri için lens modellerini çeşitlendirmeye devam eden Nikon, gelen son bilgilere göre 32mm F/1.2 lensini yakında kullanıcılar karşısına çıkartıyor.

2012 yılı sonunda ilk defa resmi görseli yayınlanan ve bu görseli halen Nikon USA sitesi üzerinde yayınlanan Nikkor 32mm F/1.2 lens, dış gövde kaplamasından da anlaşılacağı üzere firmanın 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş durumda. Kullanıcılara sağladığı 32mm sabit odak uzaklığı ve F/1.2 diyafram değeri ile özellikle düşük ışıklı ortamlarda üstün performans vereceği şimdiden konuşulan lens, Nikon'un Nano Crystal Coating adını verdiği ve nano boyutta kristal parçacıklarından oluşan özel yansıma azaltıcı kaplamayı da bünyesinde barındırıyor.

Nikon'a yakın kaynaklara göre 15 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurusu yapılacak olan Nikkor 32mm F/1.2 lens, 1 serisi fotoğraf makinesi sahipleri tarafından uzun zamandır merakla bekleniyor. Lensin çıkış fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmış değil.

http://nikonrumors.com/2013/04/17/next-nikon-announcement-1-nikkor-32mm-f1-2-lens.aspx/