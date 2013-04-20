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Nikon'un 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 32mm F/1.2 lensi yakında duyuruluyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 32mm F/1.2 lensi yakında duyuruluyor

Geliştirdiği 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri için lens modellerini çeşitlendirmeye devam eden Nikon, gelen son bilgilere göre 32mm F/1.2 lensini yakında kullanıcılar karşısına çıkartıyor.
2012 yılı sonunda ilk defa resmi görseli yayınlanan ve bu görseli halen Nikon USA sitesi üzerinde yayınlanan Nikkor 32mm F/1.2 lens, dış gövde kaplamasından da anlaşılacağı üzere firmanın 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak geliştirilmiş durumda. Kullanıcılara sağladığı 32mm sabit odak uzaklığı ve F/1.2 diyafram değeri ile özellikle düşük ışıklı ortamlarda üstün performans vereceği şimdiden konuşulan lens, Nikon'un Nano Crystal Coating adını verdiği ve nano boyutta kristal parçacıklarından oluşan özel yansıma azaltıcı kaplamayı da bünyesinde barındırıyor.
Nikon'a yakın kaynaklara göre 15 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurusu yapılacak olan Nikkor 32mm F/1.2 lens, 1 serisi fotoğraf makinesi sahipleri tarafından uzun zamandır merakla bekleniyor. Lensin çıkış fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmış değil.
 
Nikon'un 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 32mm F/1.2 lensi yakında duyuruluyor

http://nikonrumors.com/2013/04/17/next-nikon-announcement-1-nikkor-32mm-f1-2-lens.aspx/ Yorum Yaz
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R.V.PERSİE 6 yıl
nikon der susarım
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ozturert 6 yıl
32mm f1.2, 35mm'de 85mm f3.2'ye (alan derinliği açısından) denk geliyor ama ışık alma becerisi gene f1.2.
VR olsaymış keşke. İnşallah 400$'ın altına çıkar.
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eeevrim 6 yıl
Ne güzel der demez oldu hemen :)
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eeevrim 6 yıl
Örnek veriyorum Merhaba ben Mesut Çevik bu bölümümüz de henüz Ülkemize yeni giriş yapmış Nikonun en yeni croplu modeli D7100 ü. İncelicez dese çok güzel olurdu :)
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eeevrim 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
eeevrim Tam kare de yaklaşık 50mm f1.8 e denk geliyor ki bir de yanında bi N sembolü gördüm kesin harika bir lens olacak Keşke Donanım haber Akıllı telefon ve Pc incelemeleri yaptığı gibi Dijital fotoğraf makinelerini de incelese Harika Olurdu...
Burada birçok inceleme mevcut; donanimhaber.com/...

Aslında ben bir telefon yada anakartı inceledikleri gibi incelenmesini isterdim çünkü Türkiye de son çıkan fotoğraf makinalarını alıp inceleyen pek fazla Site yok Dh hiç değilse makineleri ellerine alıp bir iso tesi af testi yapsa ne bileyim samsung un aynasızlarını nikonla kıyaslasa bu tip incelemeleri türkçe olarak ilk yapan Dh olsa çok güzel olur açıkcası
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eeevrim 6 yıl
Tam kare de yaklaşık 50mm f1.8 e denk geliyor ki bir de yanında bi N sembolü gördüm kesin harika bir lens olacak Keşke Donanım haber Akıllı telefon ve Pc incelemeleri yaptığı gibi Dijital fotoğraf makinelerini de incelese Harika Olurdu...
2 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 6 yıl eeevrim
eeevrim

Tam kare de yaklaşık 50mm f1.8 e denk geliyor ki bir de yanında bi N sembolü gördüm kesin harika bir lens olacak Keşke Donanım haber Akıllı telefon ve Pc incelemeleri yaptığı gibi Dijital fotoğraf makinelerini de incelese Harika Olurdu...

Burada birçok inceleme mevcut;

donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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muratai 6 yıl eeevrim
eeevrim
Tam kare de yaklaşık 50mm f1.8 e denk geliyor ki bir de yanında bi N sembolü gördüm kesin harika bir lens olacak Keşke Donanım haber Akıllı telefon ve Pc incelemeleri yaptığı gibi Dijital fotoğraf makinelerini de incelese Harika Olurdu...

32mm yi oyle her makinede kafana gore 1.5 ile carpamazsin. Nikon 1 de crop factor 2.7 dur, dolayisiyla 32mm nin bu makinede karsiligi da 86 mm dir (85mm gibi dusunun)
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