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Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı

7 yıl
36,4b
1
52
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nissan tarafından şehrin haylaz çocuğu olarak lanse edilen Juke, süper-spor yol otomobillerine meydan okumaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları beş aydır devam eden özel tasarımlı Juke-R için temel spesifikasyon değerleri ve performans verileri resmi olarak onaylandı.
Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı
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Japon otomotiv devi tarafından doğrulanan bilgilere göre Juke-R'de, Nissan'ın büyük başarı yakaladığı GTR modelindeki 3.8 Litre V6 twin-turbo motora yer veriliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde kağıt üzerinde dünyanın en hızlı crossover aracı olacağı izlenimini yaratan Juke-R için tüm bu dedikoduları sonlandıran açıklamalar Nissan cephesinden geldi.
Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı
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0-100 Km hızlanmasını 3.7 saniyede gerçekleştiren Juke-R, 257 Km/saat en yüksek sürate ulaşabiliyor. 4WD konfigürasyonlu standart bir Juke modelinin 8.6 saniye 0-100Km hızlanması ve 200Km en yüksek hızı dikkate alındığında elde edilen sonuç çok daha açık bir şekilde görülebiliyor. Nissan GTR ve Juke-R arasındaki tek ortak nokta motor değil, aynı zamanda Juke-R, GTR'nin süspansiyon sistemi, FIA onaylı roll-cage yapısını ve arka kanat tasarımını da kullanıyor. Bu noktada tabi iki otomobil arasında GTR'nin daha agresif aerodinami özelliklerine ve daha düşük kerb ağırlığına sahip olmasının performans anlamında fark yarattığını da eklemek gerek.
Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı
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Nissan şu ana kadar biri soldan diğeri ise sağdan direksiyon sadece iki adet prototip araç geliştirdi. Nissan, motorsporları uzmanı RML ve Nissan Avrupa Teknik Merkezi'nin ortak çalışması ile 22 haftada da geliştirilen Juke-R'nin hacimli üretime girip girmeyeceği, eğer girecekse hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı
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eysidi 7 yıl en beğenilen
Konu dışından buraya nasıl geldim ben
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buraoca2 7 yıl
İşte şimdi şehrin haylaz çocuğu oldu :)
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[Fe4R] 7 yıl
Dış tasarım çok sıradışı ama güzel...
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Mariachi@ 7 yıl
tek kelime ile muhtesem
istanbulda bmw mercedes audi yaninda dursa millet buna bakar emin olun
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DH Misafiri 7 yıl
Ya bu aracı yolda görünce içime bir sevinç geliyo inanınki mutlu oluyorum stresimi alıyo en kısa zamanda R olmasada normalini alacağım ama önce elimdeki vW kurtulmam gerek. çok güzel bir araç içi dışı herşeyi ile ama biz sedana alıştığımız için bazılarına tuhaf geliyo onlarda alışacaklar.....
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Anthony John Soprano 7 yıl
Tasarımı bana göre berbat
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suayba 7 yıl
Ya bu aracı yolda görünce içime bir sevinç geliyo inanınki mutlu oluyorum stresimi alıyo en kısa zamanda R olmasada normalini alacağım ama önce elimdeki vW kurtulmam gerek. çok güzel bir araç içi dışı herşeyi ile ama biz sedana alıştığımız için bazılarına tuhaf geliyo onlarda alışacaklar.....
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JSDeveloper 7 yıl
Bat mobile gibi olmuş farlar değişik. Sonuç olarak alınır.
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BuYaZ 7 yıl
10 numara olmuş
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eldblo 7 yıl
güzel tasarım yapmışlar
wv touareg e benzemis şu repo men filmindeki haline :)
ama yine orjinalinden güzel duruyo
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highgen 7 yıl
işte tasarm bu
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arena 7 yıl
iç tasarım ve motor olarak güzel "bana göre" lakin dış tasarım çok çirkin kurbaya benziyor.
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respire91 7 yıl
benzin bu kadar pahalıyken bu ülkede bu araca binilmez
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Evoque 7 yıl
şu arabanın tasarımından tek tiksinen ben miyim? haydi normal halini anladım da şu motoru koyduktan sonra bişeyler yapsalardı bari ön tasarıma
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Popcorn Playa 7 yıl respire91
respire91

benzin bu kadar pahalıyken bu ülkede bu araca binilmez

The bomb has been planted...
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platinum38 7 yıl
Gtrdan vazgeçmem.
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Tesla Nikola 7 yıl
japon
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Brumack 7 yıl
kendime bi mezuniyet hediyesi alırım artık
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axilik 7 yıl
Harbiden çok asi olmuş bu sefer =)
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