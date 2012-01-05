Nissan Juke-R'nin performans değerleri onaylandı

Nissan tarafından şehrin haylaz çocuğu olarak lanse edilen Juke, süper-spor yol otomobillerine meydan okumaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları beş aydır devam eden özel tasarımlı Juke-R için temel spesifikasyon değerleri ve performans verileri resmi olarak onaylandı.

Japon otomotiv devi tarafından doğrulanan bilgilere göre Juke-R'de, Nissan'ın büyük başarı yakaladığı GTR modelindeki 3.8 Litre V6 twin-turbo motora yer veriliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde kağıt üzerinde dünyanın en hızlı crossover aracı olacağı izlenimini yaratan Juke-R için tüm bu dedikoduları sonlandıran açıklamalar Nissan cephesinden geldi.

0-100 Km hızlanmasını 3.7 saniyede gerçekleştiren Juke-R, 257 Km/saat en yüksek sürate ulaşabiliyor. 4WD konfigürasyonlu standart bir Juke modelinin 8.6 saniye 0-100Km hızlanması ve 200Km en yüksek hızı dikkate alındığında elde edilen sonuç çok daha açık bir şekilde görülebiliyor. Nissan GTR ve Juke-R arasındaki tek ortak nokta motor değil, aynı zamanda Juke-R, GTR'nin süspansiyon sistemi, FIA onaylı roll-cage yapısını ve arka kanat tasarımını da kullanıyor. Bu noktada tabi iki otomobil arasında GTR'nin daha agresif aerodinami özelliklerine ve daha düşük kerb ağırlığına sahip olmasının performans anlamında fark yarattığını da eklemek gerek.

Nissan şu ana kadar biri soldan diğeri ise sağdan direksiyon sadece iki adet prototip araç geliştirdi. Nissan, motorsporları uzmanı RML ve Nissan Avrupa Teknik Merkezi'nin ortak çalışması ile 22 haftada da geliştirilen Juke-R'nin hacimli üretime girip girmeyeceği, eğer girecekse hangi fiyat seviyesinden sunulacağı ise henüz bilinmiyor.