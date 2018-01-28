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Nissan kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi

Nissan'ın kendi kendine park edebilen terlikleri, Japon misafirperverliğini Nissan'ın otonom sürüş teknolojisiyle buluşturuyor. İşte Japonya'da bir otelde kullanıma sunulan terliklerin detayları.
1 yıl
5,1b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Şüphesiz ki şimdiye kadar kendi kendine giden ve kendi kendine park eden otomobilleri duymuşsunuzdur. Çoğu birinci sınıf araç şoförden yardım almadan kendisini park etme yeteneğine sahip. Nissan, bu teknolojinin mümkün olduğunca çok kişi tarafından tecrübe edilmesini sağlamak istiyor. Şirket, ProPilot Park teknolojisini sergilemek için kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi.
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Nissan, Japon misafirperverliğini Nissan'ın otonom sürüş teknolojisiyle buluşturan bu terlikleri, Yokoham'daki "ProPILOT Park Ryokan" isimli otel için hazırladı. Geleneksel Japon hanı Tokyo'nun 75 km güneybatısında ve Fuji Dağı manzarasıyla ünlü tatil kasabası Hakone'de yer alıyor.

Terliklerde Nissan Leaf'teki otonom park özelliği var

Şirketin geliştirdiği terlikler, Nissan tarafından yapılan sistem sayesine bir düğmeye basılarak hanın girişinde kendilerini park edebiliyor. Böylelikle konuklar geldiklerinde daima kullanıma hazır oluyorlar. Her terlikte iki küçük tekerlek, sensörler ve Nissan'ın ProPilot Park teknolojisini kullanan bir motor var.
Bahsi geçen teknolojinin tam teşekküllü versiyonu Nissan tarafından yeni nesil Leaf'te kullanılıyor. Japon hanının zemininde hareket eden tek şey terlikler değil. Tatami döşemeli konuk odalarındaki zemin miderleri ve sehpalar da yine kendi kendini park edebiliyor.

http://www.nissan.co.jp/BRAND/TFL/PPPR/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
Bu ne ne. Zaytung haber gibi.
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dtmfth 1 yıl
Bizimkiler dalga geçmiş adamlar terlige otomatik parkı yerlestirebilmis bu hakikaten büyük bir olay ama gel gör ki bizim millete lazım olan tek şey Volkswagenin tok kapı sesi.
Bizimkiler dalga geçmiş adamlar terlige otomatik parkı yerlestirebilmis bu hakikaten büyük bir olay ama gel gör ki bizim millete lazım olan tek şey Volkswagenin...
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Fiasco 1 yıl
ağam bizimle eğleniyi
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Gediklii 1 yıl
misafirlerinkini başka yere park etsin ama
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Ters Adam 1 yıl
Müthiş bişey. Bi ürünün resmine bakıyorum bi içerdiği teknolojiye şok geçiriyorum.
Motoru nerde, sensörü nerde , işlemcisi nerde bir acayip sistem.
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Paetzold 1 yıl
Doktor bu ne
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9unkarekoku 1 yıl
Başlığı görünce 1 Nisan mı geldi dedim ama yok daha şubat bile gelmedi :D
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eminkeskin 1 yıl
Can sıkıntısı
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muratkaya 1 yıl
Arızalanan şanzumanı için 35 bin para isteyen Nissan yine tarihin akışını değiştirecek bir icada imza atmış :)
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multeci 1 yıl
1 nisan mı bugün acaba diye bi tereddüt yaşadım
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sniper23 1 yıl
Yalnız bu terliği giyince tekerlikler kıralabilir mi? O yükü kaldırabilir mi?
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mrt20 1 yıl
Ayağa kendi giren çorapta yapsada sabah sabah iki büklüm giymeye uğraşmasak
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FatihAsl 1 yıl
Herkes Marsa koloni kuruyor bunlar terliğe teker takıyor
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