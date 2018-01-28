Nissan kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi

Şüphesiz ki şimdiye kadar kendi kendine giden ve kendi kendine park eden otomobilleri duymuşsunuzdur. Çoğu birinci sınıf araç şoförden yardım almadan kendisini park etme yeteneğine sahip. Nissan, bu teknolojinin mümkün olduğunca çok kişi tarafından tecrübe edilmesini sağlamak istiyor. Şirket, ProPilot Park teknolojisini sergilemek için kendi kendine park edebilen terlik geliştirdi.

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Nissan, Japon misafirperverliğini Nissan'ın otonom sürüş teknolojisiyle buluşturan bu terlikleri, Yokoham'daki "ProPILOT Park Ryokan" isimli otel için hazırladı. Geleneksel Japon hanı Tokyo'nun 75 km güneybatısında ve Fuji Dağı manzarasıyla ünlü tatil kasabası Hakone'de yer alıyor.

Terliklerde Nissan Leaf'teki otonom park özelliği var

Şirketin geliştirdiği terlikler, Nissan tarafından yapılan sistem sayesine bir düğmeye basılarak hanın girişinde kendilerini park edebiliyor. Böylelikle konuklar geldiklerinde daima kullanıma hazır oluyorlar. Her terlikte iki küçük tekerlek, sensörler ve Nissan'ın ProPilot Park teknolojisini kullanan bir motor var.

Bahsi geçen teknolojinin tam teşekküllü versiyonu Nissan tarafından yeni nesil Leaf'te kullanılıyor. Japon hanının zemininde hareket eden tek şey terlikler değil. Tatami döşemeli konuk odalarındaki zemin miderleri ve sehpalar da yine kendi kendini park edebiliyor.

http://www.nissan.co.jp/BRAND/TFL/PPPR/