Nokia 3.2 ve 4.2 Hindistan sayfasında listelendi: Yakında satışa sunulabilir

Teknoloji Editörü
Şubat ayında MWC 2019 dâhilinde tanıtılan Nokia 3.2 ve 4.2, şirketin resmi Hindistan sayfasında listelendi. Cihazlar hakkında sayfada herhangi bir bilgi almasa da bu listeleme yakın zamana satışa sunulacakları bilgisini bizlere veriyor.
HMD’nin ekonomik segmentte yer alan Nokia 3.2 modeli, Qualcomm Snapdragon 429 çipsete sahip ve Android Pie yüklü olarak geliyor. 6,26 inçlik HD+ IPS ekran, 4.000 mAh bataryayla destekleniyor.
Nokia 4.2 ise diğer modele kıyasla bir miktar daha güçlü. Qualcomm Snapdragon 439 çipsete sahip model, 5,71 inç HD+ IPS ekran ve 3.000 mAh pille geliyor. Her iki modelde de sınıflarından da anlaşılacağı üzere microUSB portu bulunuyor ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu güvenli kilit açma imkanı sunuyor.
RAM kapasiteleri 2 ya da 3GB olan bu modellerin dâhili hafızaları da 16 ya da 32GB olarak karşımıza çıkıyor. İki modelde de neyse ki microSD kart desteği mevcut. Nokia 3.2 için şimdilik tahmini fiyat 130 euro iken Nokia 4.2 modeli 150 eurodan sunulacak.
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2000-3000 arasında güzel cihazlar var ama giriş seviyesi için fazla güzel cihaz yok bence.
gerçi şöyle bir durum var yurtdışında telefon 1 lira olsa buraya gelince otomatik olarak vergisi şusu busu min 600 lira ekleniyor üstüne
xiaomi redmi go 65$ burada 1000 TL.
aslında devlet biraz aklını kullansa şu telefonlardan daha az vergi alsa herkes daha ucuz telefonlara yönelir. ama amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek