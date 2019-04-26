Nokia 3.2 ve 4.2 Hindistan sayfasında listelendi: Yakında satışa sunulabilir

MWC 2019 dâhilinde tanıtılan 4.2, şirketin resmi Hindistan sayfasında listelendi. Cihazlar hakkında sayfada herhangi bir bilgi almasa da bu listeleme yakın zamana satışa sunulacakları bilgisini bizlere veriyor. Şubat ayındadâhilinde tanıtılan Nokia 3.2 ve, şirketin resmi Hindistan sayfasında listelendi. Cihazlar hakkında sayfada herhangi bir bilgi almasa da bu listeleme yakın zamana satışa sunulacakları bilgisini bizlere veriyor.

HMD’nin ekonomik segmentte yer alan Nokia 3.2 modeli, Qualcomm Snapdragon 429 çipsete sahip ve Android Pie yüklü olarak geliyor. 6,26 inçlik HD+ IPS ekran, 4.000 mAh bataryayla destekleniyor.

Nokia 4.2 ise diğer modele kıyasla bir miktar daha güçlü. Qualcomm Snapdragon 439 çipsete sahip model, 5,71 inç HD+ IPS ekran ve 3.000 mAh pille geliyor. Her iki modelde de sınıflarından da anlaşılacağı üzere microUSB portu bulunuyor ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu güvenli kilit açma imkanı sunuyor.

RAM kapasiteleri 2 ya da 3GB olan bu modellerin dâhili hafızaları da 16 ya da 32GB olarak karşımıza çıkıyor. İki modelde de neyse ki microSD kart desteği mevcut. Nokia 3.2 için şimdilik tahmini fiyat 130 euro iken Nokia 4.2 modeli 150 eurodan sunulacak.