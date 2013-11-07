"Nokia 8 inçlik bir tablet modeli üzerinde çalışıyor"

Haber Editörü
Lumia 2520 tablet modelini geçen ay lanse eden Nokia, daha önce internet tablet adını verdiği ilk modeller dışarıda tutulduğunda tablet pazarına gerçek manada ilk adımını atmış oldu. Gelen bilgiler firmanın pazarda kalıcı olmak istediğini gösteriyor.
Evleaks tarafından firma içerisinden sızdırılan bilgilere göre Nokia, Illusionist kod adlı yeni bir tablet modeli üzerinde çalışıyor. 8 inçlik Full HD ekrana sahip olan Illusionist, Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor.
Lumia 2520 modelinin 8 inçlik versiyonu sayılabilecek modelde ise en dikkat çekici özellik ekran kalemi desteği sunacak olması.
Lumia ailesi altında tanıtılacak olan 8 inçlik model yine Windows RT 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Microsoft'un da 8 inçlik Surface 2 versiyonu üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Illusionist ile birlikte Microsoft 8 inçlik pazara iki farklı model sunmuş olacak.
http://microsoft-news.com/nokia-working-on-a-8-inch-windows-rt-tablet-codenamed-illusionist/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence RT de olsa android ve ios'a göre tercih edilir. Tam uyumlu office deneyimi bile yeter. Bir arkadaşımın RT tabletini kullandım ve her anlamda sahip olduğum android tabletten daha iyi. Tabletle RT deneyimi yaşamadan karar vermeyin bence. Ha "benim hiçbir mobil işletim sistemi ile işim olmaz ben pro sürüm istiyorum" diyorsanız o ayrı. O zaman Microsoft Surface Pro ya da Sony Vaio Duo tavsiyemdir. Aletler aşmış bitirmiş haswell işlemci ile tam bir pc ve tablet. Ama biraz tuzlu gibi. Haberde sözü edilen donanımla zaten pro sürüm olamaz. RT tabletler daha ucuz donanımla pro sürüm istemeyen ancak ios ya da androidden daha ciddi birşey kullanayım diyenler için ideal.
rt vs ios: youtube.com/...
Edit : özür dilerim haberi okumadan yorum yaptım. Geçen ay bir tablet tanitmis ama hiç haberim yok. Haberi göremedim sanırım.