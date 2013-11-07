"Nokia 8 inçlik bir tablet modeli üzerinde çalışıyor"





Lumia 2520 tablet modelini geçen ay lanse eden Nokia, daha önce internet tablet adını verdiği ilk modeller dışarıda tutulduğunda tablet pazarına gerçek manada ilk adımını atmış oldu. Gelen bilgiler firmanın pazarda kalıcı olmak istediğini gösteriyor.





Evleaks tarafından firma içerisinden sızdırılan bilgilere göre Nokia, Illusionist kod adlı yeni bir tablet modeli üzerinde çalışıyor. 8 inçlik Full HD ekrana sahip olan Illusionist, Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor.





Lumia 2520 modelinin 8 inçlik versiyonu sayılabilecek modelde ise en dikkat çekici özellik ekran kalemi desteği sunacak olması.





Lumia ailesi altında tanıtılacak olan 8 inçlik model yine Windows RT 8.1 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Microsoft'un da 8 inçlik Surface 2 versiyonu üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Illusionist ile birlikte Microsoft 8 inçlik pazara iki farklı model sunmuş olacak.

http://microsoft-news.com/nokia-working-on-a-8-inch-windows-rt-tablet-codenamed-illusionist/