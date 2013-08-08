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Nokia Lumia 1020'nin kamerası nasıl çalışıyor? Adım adım izliyoruz...

5 yıl
5,9b
1
135
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 1020'nin kamerası nasıl çalışıyor? Adım adım izliyoruz...
Nokia yeni amiral gemisi Lumia 1020 için özel bir video yayınladı. 41MP çözünürlüğündeki PureView kamerası, yüksek çözünürlük desteğine ek olarak optik görüntü sabitleme, kristal berraklığında ses kaydı ve düşük ışıkta çekim yetenekleri ile Nokia tarafından kamera performansı en yüksek akıllı telefon olarak lanse edilen Lumia 1020, aynı zamanda 2GB RAM kapasitesiyle de Windows Phone ekosisteminde bir ilki gerçekleştiriyor. 
Yayınlanan videoda Nokia, Lumia 1020'nin kamerasına ilişkin detayları paylaşıyor. Işık hüzmesinin lensi geçerek sensöre ulaşması, ardından farklı işlemlerden geçerek en sonunda görüntünün oluşumuna kadar olan sihirli süreç, yüksek görsellik eşliğinde adım adım ekranlarımıza getiriliyor. Henüz piyasaya çıkmayan Lumia 1020, PureView 808'in yüksek çözünürlük teknolojisi, Lumia 925'deki en son kamera güncellemeleri ve diğer güncellemeleri içeren üst seviye kamerası, ve kamera olarak kullanılmasına olanak tanıyan özel grid aksesuarı ile iddialı bir portre çizmeyi başarıyor. Türkiye satış fiyatı ve tarihi henüz belli olmayan cihazın, son çeyrek içerisinde raflarda olacağı düşünülüyor. 

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ogkasa 5 yıl en beğenilen cancanax
cancanax
Ee hani sistem yetmiyodu androide habire donanım yükseltiliyodu carttıdı curttudu..2 gb ramı dayamışlar ya..?Stabilizasyon harikası cihaz 256 mb ram yeterdi..


Bu foruma giren kullanıcıların %95 i bilir ki son kullanıcıya yönelik,kafa karıştırıp,büyük iyidir mantığına hükmedip şehiriçi minibüs şoförü olan amcamın durakta "41 MP lan bu boru mu" diye hava atacak olmasından başka bir halta yaramayacaktır..


Mark III full frame sensor 22MP..Koskoca canon nikon pentax sony leica işi gücü bıraksın..bu sensörü işlemciyi kullansın..hiç kafaları basmıyor..

Nokia yı artık finli çocuklardan ziyade iphone u kopyalayıp çift sim kart destekli+arkasından anten çıkıp tv si olan cihaz üreten çinli firmalara benzetiyorum..

Düz mantıkla 1 yıl sonra 82MP cihaz gelecektir..

%5 te cevap yetiştirsin..

Birader sen zaten bu kamera teknolojisinin mantığını anlayamamışsın. Sana %5 değil %95te konuşsa anlatamaz.
cancanaxEe hani sistem yetmiyodu androide habire donanım yükseltiliyodu carttıdı curttudu..2 gb ramı dayamışlar ya..?Stabilizasyon harikası c...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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trucks_one 5 yıl
Arkheramos
Fotoğraf makinasının içine telefon koymuşlar

Asıl telefonun içine fotoğraf makinesi koymuşlar. Samsung galaxy camerayla karıştırdın galiba:D
ArkheramosFotoğraf makinasının içine telefon koymuşlarAsıl telefonun içine fotoğraf makinesi koymuşlar. Samsung galaxy ca...
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Guest-F8946C419 5 yıl
Nokia, yakında Canon ve Nikon'a rakip olursa şaşırmam.

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e-Militarist 5 yıl
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MaiNStreaM 5 yıl
Parası olan alsın. Ayfon dan neredeyse her yönden üstün. Fotoğraf kalitesiyle DSLR ile yarışıyor daha söylenecek laf yok. Bırakın bu android ayaklarını...
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over and under 5 yıl MaiNStreaM
MaiNStreaM

Parası olan alsın. Ayfon dan neredeyse her yönden üstün. Fotoğraf kalitesiyle DSLR ile yarışıyor daha söylenecek laf yok. Bırakın bu android ayaklarını...


Ios ve android gibi olgun bir sistem değil wp8 daha çok eksikleri var ancak günlük yaşamda işini görebiliyor musun evet

whatsapp uyarıların anında telefonunda, maillerin keza öyle ve gayet güzel telefon içi uygulaması var, facebook v.b. ağlar da hazır

instagram olayı 6tag adı altında ve android programından bile daha iyi bence

youtube videoları izlerken tek kelimeyle muhteşem ve tek tuşa basarak videoları indirebiliyorsun hemde istediğin çözünürlükte

aktif kullanımla batarya rahat 24 saat gidiyor

ama herşeyde önemlisi piyasadaki en iyi fotoğraf ve video çeken kamera bu telefonda inanılmaz iyi

benim gibi zamanında elinden sürüyle dslr, kaliteli kompakt ve aynasız geçmiş birisi için süper ötesi bir deneyim

eos 6d'mi sattıktan sonra sony dsc-rx1 alacaktım ama lumia 1020'den sonra vazgeçtim

bence herkezin kesinlikle denemesi lazım arayüzü basit ve işinize yarar uygulamaların %80'i var markette

bundan önce iphone 5, htc one, xperia z, galaxy s4, note 2, n9000 ve son olarak n9005 kullandım ilk başta bende önyargıyla yanaşmıştım hatta n9005'imi sattım bunun için ama değdi mi derseniz kesinlikle değdi

şiddetle tavsiye ediyorum
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gfbekir 5 yıl
İyi güzel de, arkası tasarım açısından hoş olmamış
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DH Misafiri 5 yıl
anlamıyorum herkes nokia yı kötülemeye çalışıyor hayır çok eski zamanda değil bu adamlar cep telefonunun oluşumunu ve gelişimini sağlayan tek firma.2 ay önce bir telefon aldım iki seçeneğim vardı ya android alacaktım yada lumia serisi bir nokia aldığım telefon lumia 720 ve çokkk da iyi etmişim almakla s3 le karşılaştırıyorum hem görsel hemde akıcılık olarak phone 8 çok daha iyi android kullanan arkadaşımın söylediği uygulama tarafı eksik diyor kısmen katılıyorum ne eksik mesela dediğimde aldığım cevap seninkinde sineksavar uygulaması varmı oluyor.
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e-Militarist 5 yıl







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grandcross 5 yıl
benim canon 1100d den iyi çekiyor 1100d yi sürekli yanımda taşıyamıyorum zaten çantası küçük lensi tak çıkar çek yerine koy falan zahmetli oluyor bunu almayı düşünüyorum 1100d yide kardeşime vericem :D
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SystemApps 5 yıl
ne varsa yine nokia da var... eh microsoftun da katkısı yadsınamaz tabi...
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enzomaresca 5 yıl
Nokia kamerada fark yarattı artık. Windows phone biraz daha yaygınlaşıp gelişirse eski nokia geri döner.
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bitlikarınca 5 yıl
İçine bilye bile koymuşlar helal olsun
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cok gec gelçekmiş bu geip fiyatı düşene kadar 920 kullanılırmı
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DH Misafiri 5 yıl
Bunu alacağıma kamera alırım zaten iloveiphone
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MustafaPasam 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bunu alacağıma kamera alırım zaten iloveiphone

oooo sen banlanmamışmıydın yaa
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