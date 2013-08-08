Nokia Lumia 1020'nin kamerası nasıl çalışıyor? Adım adım izliyoruz...

Nokia yeni amiral gemisi Lumia 1020 için özel bir video yayınladı. 41MP çözünürlüğündeki PureView kamerası, yüksek çözünürlük desteğine ek olarak optik görüntü sabitleme, kristal berraklığında ses kaydı ve düşük ışıkta çekim yetenekleri ile Nokia tarafından kamera performansı en yüksek akıllı telefon olarak lanse edilen Lumia 1020, aynı zamanda 2GB RAM kapasitesiyle de Windows Phone ekosisteminde bir ilki gerçekleştiriyor.

Yayınlanan videoda Nokia, Lumia 1020'nin kamerasına ilişkin detayları paylaşıyor. Işık hüzmesinin lensi geçerek sensöre ulaşması, ardından farklı işlemlerden geçerek en sonunda görüntünün oluşumuna kadar olan sihirli süreç, yüksek görsellik eşliğinde adım adım ekranlarımıza getiriliyor. Henüz piyasaya çıkmayan Lumia 1020, PureView 808'in yüksek çözünürlük teknolojisi, Lumia 925'deki en son kamera güncellemeleri ve diğer güncellemeleri içeren üst seviye kamerası, ve kamera olarak kullanılmasına olanak tanıyan özel grid aksesuarı ile iddialı bir portre çizmeyi başarıyor. Türkiye satış fiyatı ve tarihi henüz belli olmayan cihazın, son çeyrek içerisinde raflarda olacağı düşünülüyor.