Nokia, MeeGo 1.2 işletim sistemli N9 için 9 saniyelik reklamlar yayınlıyor

Bir kaç hafta önce Singapur'da düzenlenen Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanı gerçekleştirilen, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli Nokia N9 için 9 saniye uzunluğunda birbirinden ilginç reklamlar yayınlanmaya başladı.

1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek seçeneği ve 8 megapiksel kamerayı bir araya getiren akıllı telefon için yayınlanan reklamlar, dünyanın en hızlı reklamları olarak geçiyor. Reklamlarda Swype uygulaması, internet bağlantısı, GPS, kamera vb özelliklere değinilmeye çalışılmış.

23 farklı ülkede satışa sunulması planlanan N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi bekleniyor.



İşte o reklamlar;



