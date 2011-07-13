Nokia, MeeGo 1.2 işletim sistemli N9 için 9 saniyelik reklamlar yayınlıyor

Haber Editörü
Bir kaç hafta önce Singapur'da düzenlenen Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanı gerçekleştirilen, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli Nokia N9 için 9 saniye uzunluğunda birbirinden ilginç reklamlar yayınlanmaya başladı.
1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek seçeneği ve 8 megapiksel kamerayı bir araya getiren akıllı telefon için yayınlanan reklamlar, dünyanın en hızlı reklamları olarak geçiyor. Reklamlarda Swype uygulaması, internet bağlantısı, GPS, kamera vb özelliklere değinilmeye çalışılmış.
23 farklı ülkede satışa sunulması planlanan N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi bekleniyor.
İşte o reklamlar;
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Çift çekirdek olmasa da olur ama cihazın zayıf kalan tarafı üzerineki GPU. Çünkü PowerVR SGX530 günümüz grafik ünitelerinin performans olarak çok altında. 2.5 yıl öncesinin GPU'su.
Htc ; kalitelidir yazılımı muazzamdır ama ''TANIMIYORUM , YENİ BİR MARKAMI'' dedirtir.
Samsung ; şimdilerin her konuda başarılı teknoloji devidir telefonda ise mazisinden kalma atıkların acısını çeker ''SAMSUNG MU? E250 vardı bizde HEP SORUN ÇIKARTTI'' dedirtir, ama yinede teknolojisi tasarımları birşekilde ''SATAR'' .
İphone ; Apple diye ısırılmış bir firmanın tek göz ağrısıdır, Hertürlü '' SATAR ''
Sony Ericsson ; Hepsinden farklı bir kesime hitap eder, zamanında satmıştır ama şimdiki hıza ayak uydurmak zor gelir. Güzel ama akılda kalmayan ürünlerle ''ESKİDEN İYİYDİ'' dedirtir.
Motorola ; ?
... gelen, giden müşterilerimizden Türk müşterisinden edindiğim hoş deneyimlerle ...
bu cihazı ilk gördüğümde bu alet bana bişeyi anımsatıyor diyordum, geçen nette iphone 5 tasarımı haberi vardı orada yapan adam ipod touch nano dan esinlendiğini söylemiş. İşte o zaman benim kafama dank etti..
Yani apple bu telefona dava açar mı açar