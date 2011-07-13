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Nokia, MeeGo 1.2 işletim sistemli N9 için 9 saniyelik reklamlar yayınlıyor

7 yıl
4,8b
1
48
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir kaç hafta önce Singapur'da düzenlenen Nokia Communications 2011 etkinliğinde lansmanı gerçekleştirilen, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli Nokia N9 için 9 saniye uzunluğunda birbirinden ilginç reklamlar yayınlanmaya başladı. 
1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, PowerVR SGX 530 grafik birimi, 1 GB RAM, 3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 64 GB'a kadar dahili flash bellek seçeneği ve 8 megapiksel kamerayı bir araya getiren akıllı telefon için yayınlanan reklamlar, dünyanın en hızlı reklamları olarak geçiyor. Reklamlarda Swype uygulaması, internet bağlantısı, GPS, kamera vb özelliklere değinilmeye çalışılmış.
23 farklı ülkede satışa sunulması planlanan N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi bekleniyor.
İşte o reklamlar;


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photo sir 7 yıl
Ooo bi cihaz cidden sağlam olmş @sugar_klavyeci hocam çift çekirdek olmasa da olur ya meego uçar bence bunda, 1 gb ram 1ghz baya sağlam duruyor, nokia'dan beklenmeyen harek
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr. Jingles 7 yıl photo sir
moondalina
Ooo bi cihaz cidden sağlam olmş @sugar_klavyeci hocam çift çekirdek olmasa da olur ya meego uçar bence bunda, 1 gb ram 1ghz baya sağlam duruyor, nokia'dan beklenmeyen harek

Çift çekirdek olmasa da olur ama cihazın zayıf kalan tarafı üzerineki GPU. Çünkü PowerVR SGX530 günümüz grafik ünitelerinin performans olarak çok altında. 2.5 yıl öncesinin GPU'su.
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obi1 7 yıl
bildiğimiz reklamlar telefonu tanıtır, bunlar telefonu bir iki saniye gösterip gerisini kalabalığa boğmuşlar.. bence elop n9 satmasın istiyor..
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mavilim_ 7 yıl
nokia yeni sistemlerin ağacını dikiyor bir-iki seneye kalmaz meyvelerini toplamaya başlar...
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DH Misafiri 7 yıl
birleştirelim reklamları olsun bitsin :D:D
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Aѕℓαη66™ 7 yıl
mesut çevik diyorki ''meego bekledıgımden daha serı bı işletim sistemi, N9 kendı kıtlesını oluşturcak gıbı''. mesut cevık ıyıye ıyı kotuye kotu der bencede oldu bu sefer. destek konusunda merak etmeyın N9 tek olmuycak saglam kaynak istihbarat


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burak_5866 7 yıl
bence bu tel amiral gemisi olarak çıkarılmamış.sırf nokia farklı model olsun diye yapmış.
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Musketeer. 7 yıl
Nokia ; farklıdır, geriden gelir bir dönemin devi şusıraların takipçisidir, ama kaşlagöz arasında ''SATAR'' .

Htc ; kalitelidir yazılımı muazzamdır ama ''TANIMIYORUM , YENİ BİR MARKAMI'' dedirtir.

Samsung ; şimdilerin her konuda başarılı teknoloji devidir telefonda ise mazisinden kalma atıkların acısını çeker ''SAMSUNG MU? E250 vardı bizde HEP SORUN ÇIKARTTI'' dedirtir, ama yinede teknolojisi tasarımları birşekilde ''SATAR'' .

İphone ; Apple diye ısırılmış bir firmanın tek göz ağrısıdır, Hertürlü '' SATAR ''

Sony Ericsson ; Hepsinden farklı bir kesime hitap eder, zamanında satmıştır ama şimdiki hıza ayak uydurmak zor gelir. Güzel ama akılda kalmayan ürünlerle ''ESKİDEN İYİYDİ'' dedirtir.

Motorola ; ?

... gelen, giden müşterilerimizden Türk müşterisinden edindiğim hoş deneyimlerle ...
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Portraitclub 7 yıl
nokia son zamanlarda işi bozdu kimse nokia demiyor bikere şu symbian dan faz geçmeleri lazım artık tutulmuyor sen n8 çıkarıyorsun işletim sistemi Symbian telefon tutulmadı bu n9 da sorunlu çıkacak bence nokia android geçmeleri lazım yoksa bu piyasadan düşücekler gibi geliyor bana
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bmwm8 7 yıl
Bence bu MeeGo işletim sistemi tutar Telefon bir çıksın bak nasıl satılacak görün
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DARTH_BLACK 7 yıl
nokia yerinde sayar gene,android telefonlar ve iphone gibi bir dev varken nokia ezilmeye mahkum.yıllardır symbian ile uyuttu milleti,androide geçse nokia şimdi belki dünya devi olacakdı ama ne inattır anlamış değilim ve bu onların son şansları ama tutunacaklarını sanmam zira emsalleri daha iyi satışlar yapıyor.
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Mellkor 7 yıl
k dalvik ile android programlarida calisabilecek mi bu isletim sisteminde?
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jakops. 7 yıl
yaptığınız ayıp, 9 saniyelik videolar demişssiniz hepsi 22 saniye,
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evo5558 7 yıl
reklamlar gerçekten çok hoş, aşırı kısa olmalarına rağmen çok şey anlatıyor
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agonim1453 7 yıl
Bu tasarım resmen çalıntı ipod touch nano nun büyültülmüş hali resmen
bu cihazı ilk gördüğümde bu alet bana bişeyi anımsatıyor diyordum, geçen nette iphone 5 tasarımı haberi vardı orada yapan adam ipod touch nano dan esinlendiğini söylemiş. İşte o zaman benim kafama dank etti..
Yani apple bu telefona dava açar mı açar
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