Motorola Edge 40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola Edge 40, 7.58mm inceliğiyle sınıfının en iyilerinden biri. Hem arka hem de ön kısım kavisli geliyor, kenarlar da alüminyum. Telefonun kenarları oldukça keskin. Ekrana gelecek olursak, 6.55 inç, 2400x1080 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık sunan pOLED ekrana bakıyoruz.
Performans açısından, MediaTek Dimensity 8020 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama ile gelecen telefon, ikili arka kamera kurulumuna sahip. 50MP 1/1.5” sensör ve f/1.4 diyafram aralığına sahip ana kameraya 120 derece görüş alanı ve f/2.2 diyafram aralığına sahip 13MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ekrana gömülü ön kamera ise; f/2.4 diyafram aralığına sahip 32MP kamera.
Moto Edge 40, 4400 mAh bataryadan güç alıyor; 68w kablolu şarj, 15w kablosuz şarjı destekliyor. Şarj adaptörü kutudan çıkıyor. 8GB RAM (LPDDR4x), 256GB depolama (UFS 3.1) alanı ile geliyor.
Motorola Edge 40 özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, 1080x2400, 402ppi, 144Hz, P-OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8020 (6nm)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP + 13MP
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4400 mAh, 68w kablolu, 15w kablosuz
- Boyut ve ağırlık: 158.4 x 72 x 7.6mm, 171g
- İşletim sistemi: Android 13
Motorola Edge 40 fiyatı
Motorola Edge 40, yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, İngiltere ve Avrupa’da 660 dolar civarında satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah