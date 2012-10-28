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Nokia Music 3.5 yayınlandı

6 yıl
3,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Nokia, popüler ücretsiz müzik dinleme servisi Nokia Music'de güncellemeye gitti. Windows Marketplace üzerinden yayınlanan güncelleme, ağırlıklı olarak performans iyileştirmeleri içeriyor.

Güncelleme, performans iyileştirmelerinin yanı sıra yeni "fotoğraf galerisi" özelliği ile kullanıcılara, dinledikleri sanatçının fotoğraflarından oluşan galeriye ulaşmalarına imkan sunuyor. Kullanıcılar ayrıca, bu galeri içerisinden istedikleri fotoğrafı direkt olarak telefonlarına kaydedebiliyorlar.

Nokia Music'in Windows Phone Marketplace'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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THESTER 6 yıl
Nokia çalışıyor.
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wampaa 6 yıl
küllerinden doğacak az kaldı wp8
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