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Nokia, N9 modelindeki RSS, Email ve Notes uygulamalarını gösterdi

7 yıl
9,8b
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın MeeGo 1.2 işletim sistemine sahip yeni nesil akıllı telefonu N9'un piyasaya çıkışı öncesinde artık son hazırlıklar yapılıyor. Son gelen bilgilere göre Ağustos ayı gibi satışa sunulacağı belirtilen N9 için Nokia, daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz gibi uzun süreli yazılım desteği planlıyor ve telefon çıktıktan sonra yayınlanacak çok sayıda güncelleme üzerinde çalıştıklarını da ifade ediyor.
Nokia, N9 modelindeki RSS, Email ve Notes uygulamalarını gösterdi
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Yeni bir işletim sistemi olan MeeGo'nun her açıdan kullanıcı beklentilerini karşılamasını hedefleyen Nokia, uygulamalar konusunda da işi sıkı tutuyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer verilen bazı yeni görüntüler, N9 ile birlikte gelecek RSS, Email ve Note uygulamalarının genel detaylarını gözler önüne seriyor.Tasarım olarak göze hoş gelen sade bir tasarım anlayışının takip edildiği uygulamalardan RSS Okuyucusu ile sık ziyaret ettiğiniz siteler ve gazetelerdeki güncellemeleri kaynağına gitmeden görebilir, okumak içinse başlığına tıklayabiliyorsunuz. Öte yandan gelişmiş bir bildirimler sayfası sunacak olan N9'da,  Twitter ve Facebook güncellemelerine ek olarak RSS aktiviteleri de yer alacak.
Nokia, N9 modelindeki RSS, Email ve Notes uygulamalarını gösterdi
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N9 ile gelecek Email uygulamasında, her ne kadar ekranda sadece Gmail ve Ovi Mail hesapları girilmiş olsa bile "other" seçeneği ile dilediğiniz email hesabını telefona girebileceksiniz. Email eklentileri üzerinde de duran Nokia, N9'da email eklentilerini ayrı bir sayfada listeleyecek ve dilediğiniz eklentiliyi görüntüleyip kaydedebileceksiniz. N9'da email üzerinden gelen toplantı taleplerine de yanıt verilebilecek. .ics uzantılı davetlere karşılanıp, kabul edilmesi halinde otomatik olarak bilgisi takvime düşülebilecek.
Nokia, N9 modelindeki RSS, Email ve Notes uygulamalarını gösterdi
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Kullanıcıların akıllı telefonları not almak için de sık sık kullandığını gözlemleyen Nokia, N9'da yeni bir "notes" uygulamasına yer veriyor. Yatay ve dikey modda kullanılabilen bu uygulamada, yazı tipi özellikleri vb. gibi temel düzenleme özelliklerine de yer veriliyor. 3.9-inç boyutunda ekrana ve 1GHz hızında işlemciye yer verilen N9'a büyük önem veren Nokia, Windows Phone 7 öncesinde belki MeeGo tabanlı başka bir model sunmayacak ancak N9'un ciddi şekilde başarılı olmasını istiyor ve her detayına büyük önem verdiğini sıklıkla dile getiriyor. 

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TsG 7 yıl
Nokia, yazılım geliştiriciler için Java tabanlı bir arayüz ile elindeki gerçek telefonları uzaktan erişime açıyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulamalarını ellerinde olmayan cihazlar için de test edebiliyor.
Meego işletim sistemli N950'de bu cihazlar arasında. Merak edenler buradan girip gerçek cihazları test edebilir: developer.nokia.com/...
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darkaura 7 yıl
nokia bu isletim sistemini harciyarak gercekden buyuk hata yapiyor.
ne kadar meego sistem almayi dusunmesemde getirdigi yeniliklerle istelim sistemlerinde yatacagi rekabet tum kullanicilara fayda sagliyacakdir.
phone7 gibi ios cakmasi bir sistemden cok daha yenilikci oldugunu dusunuyorum.
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Al PaC 7 yıl darkaura
darkaura

nokia bu isletim sistemini harciyarak gercekden buyuk hata yapiyor.

ne kadar meego sistem almayi dusunmesemde getirdigi yeniliklerle istelim sistemlerinde yatacagi rekabet tum kullanicilara fayda sagliyacakdir.
phone7 gibi ios cakmasi bir sistemden cok daha yenilikci oldugunu dusunuyorum.


Son zamanlarda destek vereceğine dair bildirimlerde bulunuyor. Tabi bir WP kadar olmaz ama, yine de, bu da olumlu bir gelişme. N900 e, bireysel geliştiriciler tarafından gösterilen ilginin bu cihazda da terkrarlanacağı görüşündeyim.
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anelka39 7 yıl
Cook güzel
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neXXen 7 yıl
O tepesindeki yönetici Stephen Elop olmasaydı Nokia MeeGo ile yoluna devam ederdi emin ol. Gerçekten üzücü bir durum fakat Windows Phone ile yola devam edecek maalesef. Bakalım görelim,belki Windows phone ile büyük başarı sağlayacaklar ya da zarar edecekler. Ama bu şekilde Meego - Nokia hayallerimiz gerçekleşmeyecek.
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photo sir 7 yıl
Arayüzü cidden çok şık, ama malesef uygulama desteği olmayacağı için kimse kullanmayacak. Nokia symbian S80 S90 modellerinde de böyle olmuştu 2005 yıllarında s80, s90 olarak çıkardığı klavyeli telefonlar (9300 vs.) günümüz n97 sine taş çıkaracak cinstendi fakat uygulama desteği olmadığı için beklenen satışı sağlayamadı. Üzücü ama meeGo'da da aynı sorun yaşanacak gibi duruyor.
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Nokia biraksin artik telefon isini
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ultiMance 7 yıl
Nokia su isletim sistemini bir kalemde silip atti ya daha bisey demiyorum
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detayweb 7 yıl
Ben basarili olacagini dusunmuyorum malesef
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