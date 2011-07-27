Nokia, N9 modelindeki RSS, Email ve Notes uygulamalarını gösterdi

Nokia'nın MeeGo 1.2 işletim sistemine sahip yeni nesil akıllı telefonu N9'un piyasaya çıkışı öncesinde artık son hazırlıklar yapılıyor. Son gelen bilgilere göre Ağustos ayı gibi satışa sunulacağı belirtilen N9 için Nokia, daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz gibi uzun süreli yazılım desteği planlıyor ve telefon çıktıktan sonra yayınlanacak çok sayıda güncelleme üzerinde çalıştıklarını da ifade ediyor.

Yeni bir işletim sistemi olan MeeGo'nun her açıdan kullanıcı beklentilerini karşılamasını hedefleyen Nokia, uygulamalar konusunda da işi sıkı tutuyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer verilen bazı yeni görüntüler, N9 ile birlikte gelecek RSS, Email ve Note uygulamalarının genel detaylarını gözler önüne seriyor.Tasarım olarak göze hoş gelen sade bir tasarım anlayışının takip edildiği uygulamalardan RSS Okuyucusu ile sık ziyaret ettiğiniz siteler ve gazetelerdeki güncellemeleri kaynağına gitmeden görebilir, okumak içinse başlığına tıklayabiliyorsunuz. Öte yandan gelişmiş bir bildirimler sayfası sunacak olan N9'da, Twitter ve Facebook güncellemelerine ek olarak RSS aktiviteleri de yer alacak.

N9 ile gelecek Email uygulamasında, her ne kadar ekranda sadece Gmail ve Ovi Mail hesapları girilmiş olsa bile "other" seçeneği ile dilediğiniz email hesabını telefona girebileceksiniz. Email eklentileri üzerinde de duran Nokia, N9'da email eklentilerini ayrı bir sayfada listeleyecek ve dilediğiniz eklentiliyi görüntüleyip kaydedebileceksiniz. N9'da email üzerinden gelen toplantı taleplerine de yanıt verilebilecek. .ics uzantılı davetlere karşılanıp, kabul edilmesi halinde otomatik olarak bilgisi takvime düşülebilecek.

Kullanıcıların akıllı telefonları not almak için de sık sık kullandığını gözlemleyen Nokia, N9'da yeni bir "notes" uygulamasına yer veriyor. Yatay ve dikey modda kullanılabilen bu uygulamada, yazı tipi özellikleri vb. gibi temel düzenleme özelliklerine de yer veriliyor. 3.9-inç boyutunda ekrana ve 1GHz hızında işlemciye yer verilen N9'a büyük önem veren Nokia, Windows Phone 7 öncesinde belki MeeGo tabanlı başka bir model sunmayacak ancak N9'un ciddi şekilde başarılı olmasını istiyor ve her detayına büyük önem verdiğini sıklıkla dile getiriyor.